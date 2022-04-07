Петербургский Океанариум с 2006 года считается одной из достопримечательностей города.

Его создание было инициировано руководством ЦКБ МТ «Рубин» - ведущего в России конструкторского бюро подводного кораблестроения и одного из мировых лидеров в проектировании подводных лодок. Проект реализовал финский архитектор Хану Лайтила.

Посещение Океанариума - это праздник не только для детей, но и для взрослых. На площади около 5000 кв. м. находится 48 аквариумов. В самом большом из них живет 23 акулы, которых можно хорошо рассмотреть благодаря подводному тоннелю и специальной движущейся дорожке. Полторы сотни видов млекопитающих, рыб и беспозвоночных представлены почти 5-ю тысячами обитателей коралловых рифов, тропического леса и скалистой пещеры. Во время посещения Океанариума вы увидите живые коралловые рифы, мурен, пираний, рыб-клоунов, морских коньков и тюленей.