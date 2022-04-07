Океанариум

Данная программа предполагает самостоятельное посещение музея, без экскурсионного сопровождения

Групповая
Данная программа предполагает самостоятельное посещение музея, без экскурсионного сопровождения и трансфера. Музей открыт для посещения ежедневно с 10 до 20 ч. Последний вход в музей в 19:15.

Для прохода в музей предъявите Ваш билет на входе администратору.

Билет действителен на дату указанную при бронировании, в любое время в часы его работы.
Океанариум
Океанариум
Океанариум

Что вас ожидает 🤩

  • Пресноводные рыбы
  • Тропический дождевой лес
  • Скалистое побережье
  • Рыбы главного аквариума
  • Экзотические рыбы
  • Коралловый риф
  • Морские млекопитающие
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Петербургский Океанариум с 2006 года считается одной из достопримечательностей города.

Его создание было инициировано руководством ЦКБ МТ «Рубин» - ведущего в России конструкторского бюро подводного кораблестроения и одного из мировых лидеров в проектировании подводных лодок. Проект реализовал финский архитектор Хану Лайтила.

Посещение Океанариума - это праздник не только для детей, но и для взрослых. На площади около 5000 кв. м. находится 48 аквариумов. В самом большом из них живет 23 акулы, которых можно хорошо рассмотреть благодаря подводному тоннелю и специальной движущейся дорожке. Полторы сотни видов млекопитающих, рыб и беспозвоночных представлены почти 5-ю тысячами обитателей коралловых рифов, тропического леса и скалистой пещеры. Во время посещения Океанариума вы увидите живые коралловые рифы, мурен, пираний, рыб-клоунов, морских коньков и тюленей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
Когда начало
Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные👩‍👧‍👦Для детейМир животных🖼Музеи

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Обзорная автобусная экскурсия с посещением Музея Хлеба (для школьников)
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
ТурсервисСПб
Нет отзывов
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Музея Хлеба (для школьников)
Обзорная экскурсия с посещением музея хлеба для школьников 1-5 классов
1 150 за 1 человека
Экскурсия для школьников с посещением Музея электрического транспорта
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
ТурсервисСПб
Нет отзывов
Экскурсия для школьников с посещением Музея электрического транспорта
Классическая обзорная экскурсия с посещением музея электрического транспорта по городу для учеников 1-5 классов
1 250 за 1 человека
Обзорная экскурсия по городу для школьников с посещением Музея РЖД
4 часа
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Индивидуальная
ТурсервисСПб
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по городу для школьников с посещением Музея РЖД
Экскурсия с посещением музея железных дорог для учеников 1-5 классов
1 400 за 1 человека
Экскурсия для школьников с посещением музея «Мир воды Санкт-Петербурга»
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
ТурсервисСПб
Нет отзывов
Экскурсия для школьников с посещением музея «Мир воды Санкт-Петербурга»
Классическая обзорная экскурсия по городу с остановками по маршруту движения автобуса
900 за 1 человека
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Роза
4.2
22 отзыва
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Познакомиться с городом и самостоятельно изучить парадные залы и шедевры дворца-музея
1 500 за 1 человека
Экскурсия для школьников с посещением Музея электрического транспорта
4 часа
Индивидуальная
ТурсервисСПб
Нет отзывов
Экскурсия для школьников с посещением Музея электрического транспорта
Если вы не знаете, как увлечь ребят историей - мы поможем вам
1 250 за 1 человека
Аудио экскурсия с посещением музея Фаберже (аудиогид)
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
ГК
Нет отзывов
Аудио экскурсия с посещением музея Фаберже (аудиогид)
1 400 за 1 человека
Шедевры Русского музея
2 часа
Индивидуальная
Юлия
5
16 отзывов
Шедевры Русского музея
От Рублева до Айвазовского - приглядеться к деталям знаменитых полотен и узнать историю дворца-музея
3 990 за 1-3 чел.
Тур в крепость Орешек с посещением музея «Дорога Победы»
6 часов
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Групповая
Бухта
5
1 отзыв
Тур в крепость Орешек с посещением музея «Дорога Победы»
На этой экскурсии вам расскажут, как всего за 17 дней по льду была проложена железная дорога Поляны - Шлиссельбург
1 950 за 1 человека
Групповая экскурсия в Гатчину с посещением покоев Александра III
6.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Виктор
4.6
7 отзывов
Групповая экскурсия в Гатчину с посещением покоев Александра III
Посещение самой необычной императорской резиденции в окрестностях Петербурга
2 000 за 1 человека
Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Ксения
Нет отзывов
Групповая экскурсия в Петергоф и Стрельну с посещением дворцов
Раскрыть историю императорских резиденций и оценить великолепие Большого и Константиновского дворцов
2 650 за 1 человека
Билет в Русский музей, Михайловский Дворец
2 часа
Входной билет
Спутник
4.2
42 отзыва
Билет в Русский музей, Михайловский Дворец
В Михайловском дворце расположена главная экспозиция музея Русского музея
от 550 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ