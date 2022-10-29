Спектакль-променад «Хранители города» с фонарщиком Фаролеро

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Спектакль-променад «Хранители города» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Хранители города» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Хранители города» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Хранители города» с фонарщиком Фаролеро

Что вас ожидает 🤩

  • Литейный проспект
  • Набережная Реки Фонтанки
  • Соляной переулок
  • Набережная Кутузова
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Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия с Фаролеро - атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

Окунитесь в настоящую сказку вместе с Фонарщиком Фаролеро. А Вы знаете где живут главные хранители города? А почему свитер из секонд-хэнда получил мировую известность? Знаете ли Вы почему Чайковского назвали стеклянным мальчиком? А какие секреты крестьянина Самсона до сих пор не раскрыты? А как русалочка спасла Северную столицу? Легендарный Фонарщик Фаролеро — он тот, кто знает город, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории.

Истории и легенды, актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют для Вас секреты старинного города в сопровождении Фонарщика Фаролеро, который ответит на все эти вопросы и погрузит Вас в сказочную атмосферу прошлого. Давайте окунемся в настоящую сказку любимого города вместе с Фаролеро и его волшебным фонарём?! Сказочный маршрут по улицам Северной столицы. В сопровождении Фонарщика Фаролеро Вы отправитесь в 85 минутное путешествие по центральным улицам Санкт-Петербурга. Он встретит Вас в сквере Фурштатской улицы и будет Вашим проводником в незабываемое и волшебное прошлое этого города. Облачившись в мантии и надев аудиогид со студийным звуковым сопровождением, Вы отправитесь в путь. Голоса профессиональных актеров будут сопровождать Вас на прогулке по улицам Северной столицы России.

Заботливые спутники Фонарщика будут рядом с Вами по всему маршруту: Фурштатская — Литейный проспект — Моховая — Чайковского — Гагаринская — наб. Кутузова — наб. Реки Фонтанки — Соляной переулок.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Четверг, Суббота в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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