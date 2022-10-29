Экскурсия с Фаролеро - атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

Окунитесь в настоящую сказку вместе с Фонарщиком Фаролеро. А Вы знаете где живут главные хранители города? А почему свитер из секонд-хэнда получил мировую известность? Знаете ли Вы почему Чайковского назвали стеклянным мальчиком? А какие секреты крестьянина Самсона до сих пор не раскрыты? А как русалочка спасла Северную столицу? Легендарный Фонарщик Фаролеро — он тот, кто знает город, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории.

Истории и легенды, актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют для Вас секреты старинного города в сопровождении Фонарщика Фаролеро, который ответит на все эти вопросы и погрузит Вас в сказочную атмосферу прошлого. Давайте окунемся в настоящую сказку любимого города вместе с Фаролеро и его волшебным фонарём?! Сказочный маршрут по улицам Северной столицы. В сопровождении Фонарщика Фаролеро Вы отправитесь в 85 минутное путешествие по центральным улицам Санкт-Петербурга. Он встретит Вас в сквере Фурштатской улицы и будет Вашим проводником в незабываемое и волшебное прошлое этого города. Облачившись в мантии и надев аудиогид со студийным звуковым сопровождением, Вы отправитесь в путь. Голоса профессиональных актеров будут сопровождать Вас на прогулке по улицам Северной столицы России.

Заботливые спутники Фонарщика будут рядом с Вами по всему маршруту: Фурштатская — Литейный проспект — Моховая — Чайковского — Гагаринская — наб. Кутузова — наб. Реки Фонтанки — Соляной переулок.