Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии

Во время тура вы окунетесь в реальное прошлое Мамонтового ущелья

Во время тура вы окунетесь в реальное прошлое Мамонтового ущелья.

Увидите воочию настоящих окаменевших моллюсков и других на веки застывших зверей.

Перед вами откроется уникальный самшитовый лес, сохранивший свою первозданность до наших дней.

Ну и, конечно, завораживающие виды на Абхазские горы, каньон «Сказочный», водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы».
Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии

Что вы увидите 🤩

  • Ущелье Мамонта
  • Каньон затерянный мир
  • Каньон реки Псоу
  • Горы.
На джипах вдоль Абхазской границы
Хотите насладиться удивительной красотой Абхазии, но нет возможности пересечь границу? Тогда этот туристический маршрут для вас. Все, что нужно – это свирепый джип. И не забудьте паспорт, купальник и удобную обувь.
Во время тура вы окунетесь в реальное прошлое Мамонтового ущелья. Увидите воочию настоящих окаменевших моллюсков и других на веки застывших зверей. Перед вами откроется уникальный самшитовый лес, сохранивший свою первозданность до наших дней. Ну и, конечно, завораживающие виды на Абхазские горы, каньон «Сказочный», водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы».
А ещё сможете искупаться в природном аквапарке. На месте которого тысячи лет назад плескалось древнее море Тэтис.
И при желании по пути можно перекусить в кафе.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Джип-тур в ущелье Мамонта
2 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по Адлеру от/до отеля
  • Экологический сбор.
Что не входит
  • Обед (по желанию, завозим в кафе покушать)
  • Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны
Где начинаем и завершаем
Начало: Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Завершение: По договоренности (адрес вашего проживания)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 13:00

Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые👣Пешком🛣Джиппинг🧐Авторские🎫Билеты🧒Для детей🏛История и архитектура⚙️Необычные☃️Зимние☀️ЛетниеГоры🏆Активный отдыхЭкстрим🏡Выездные☀️На целый день🚘Трансфер🗽Достопримечательности🔭Обзорные💧Водопады🪨Пещеры#Развлечения и билеты

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Джип-тур по Абхазии
10ч
2 600
за 1 чел.
Джип-тур по Абхазии
Всем известны невероятные природные красоты Абхазии, однако не всегда к ним можно добраться пешком...
Ежедневно, кроме понедельника в 06:00
Гастрономический тур в Абхазию
Индивидуальный тур
5
1
10 000
за 1-6 чел.
Гастрономический тур в Абхазию
В советское время многие мечтали попасть в Абхазию - страну души
ежедневно
Высокогорный джип-тур
Индивидуальная экскурсия
21 000
за 1-5 чел.
Высокогорный джип-тур
Джип-тур в заповедные горные районы и альпийское высокогорье, на внедорожнике УАЗ
Ежедневно по договоренности
Джип-тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи!
Индивидуальная экскурсия
4.9
35
10ч
20 000
за 1-4 чел.
Джип-тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи!
Перезагрузиться на природе без толп туристов — на озере Рица, у Гегского водопада и в горных долинах
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
4.6
5
12ч
2 499
за 1 чел.
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
Покорить неизведанные сказочные места и отдохнуть на берегу горной реки в мини-группе
в среду в 08:00
Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
4.7
93
12ч
2 100
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
Прокатимся с ветерком
Забираем с 6:30 с ЖД Сочи, с 7-00 с остановок по Адлеру
На джипах в Абхазию: Гегский водопад, озера и каньоны
5
2
10ч
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
На джипах в Абхазию: Гегский водопад, озера и каньоны
Такой Абхазии вы еще не видели! Приглашаем вас в путешествие по самым гостеприимным и живописным...
Ежедневно
Треккинг в Абхазии из Адлера
7д 3ч
28 400
за 1 чел.
Треккинг в Абхазии из Адлера
Тур в Абхазию - лучшее решение, чтобы избавить себя от осенней хандры и полюбоваться невероятной...
31 октября – 06 ноября
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Индивидуальная экскурсия
5
7
12ч
14 000
за 1-8 чел.
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Забираем до 9 в удобное для вас время
Тур в Абхазию с купанием в море в Пицунде
13ч
2 000
за 1 чел.
Тур в Абхазию с купанием в море в Пицунде
Поездка в Абхазию, вы ознакомитесь с историей, природой, культурой и традициями этой прекрасной и...
Ежедневно
Джип-тур по живописным окрестностям Сочи
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-4 чел.
Джип-тур по живописным окрестностям Сочи
Посетить Сочинский национальный парк и вдохновиться водопадами, ущельями и чайными плантациями
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
119
12ч
13 000
за 1-7 чел.
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона

Дмитрий Б. проводит ещё 12 экскурсий

Насыщенная обзорная экскурсия по городу Сочи
4.5
3
900
за 1 чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Ежедневно с 13:00 часов.
Путешествие на термальный источник Кындыг в Абхазии
5
2
2 500
за 1 чел.
Путешествие на термальный источник Кындыг в Абхазии
За здоровьем - на Кындыгские термальные источники в Абхазии
Ежедневно
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
5
1
1ч 30м
1 500
за 1 чел.
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Приглашаем вас на морскую прогулку по акватории Сочи! Вы проведете полтора часа в открытом море на...
Ежедневно с 8:00 до 18:00 часов каждые 1, 5 часа.
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
4.4
6
10ч
2 200
за 1 чел.
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
Такой Абхазии вы еще не видели! Приглашаем вас в путешествие по самым гостеприимным и живописным...
Ежедневно
Конная прогулка по сказочному лесу в Сочи
5
1
1ч 30м
2 100
за 1 чел.
Конная прогулка по сказочному лесу в Сочи
Вас ждет неспешная полуторачасовая прогулка на лошадях по побережью Сочи, которая подойдет и детям,...
Ежедневно в 10:00 и 13:30
Всегда удачная рыбалка на море в Сочи
2 200
за 1 чел.
Всегда удачная рыбалка на море в Сочи
Ежедневно в 07:00, 10:00, 13:00, 15:00, 16:00
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии
12ч
2 000
за 1 чел.
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии
Ежедневно с 6-00 до 7-00 время зависит от вашего адреса
Джип-тур в Каньон Псахо
5
2
2 000
за 1 чел.
Джип-тур в Каньон Псахо
На мокрый Каньон Псахо не добраться автобусом или на легковой машине, а на дерзких джипах - легко!...
Ежедневно с 8:00 и 13:00
В Ахштырское ущелье по сказочному лесу на квадроциклах
1ч 30м
4 500
за 1 чел.
В Ахштырское ущелье по сказочному лесу на квадроциклах
В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость
Ежедневно в 09:30, 11:10, 12:55, 14:40, 16:20
Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах
Индивидуальная экскурсия
32 000
за 1-2 чел.
Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах
В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость
Ежедневно 09:00; 11:00
Индивидуальный тур на джипах в Абхазию
Индивидуальный тур
12ч
15 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах в Абхазию
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...
Ежедневно, время по договоренности
Автобусный тур на Красную поляну
900
за 1 чел.
Автобусный тур на Красную поляну
Ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺