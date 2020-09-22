1 отзыв оставили туристы

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Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию

Посетить одно из самых красивых мест Сочи и получить на память серию теплых и душевных снимков

5
1 отзыв
Елена
Елена – Гид из Сочи
Возведенный более 80 лет назад, санаторий им. Серго Орджоникидзе стал воплощением идеи о «социалистическом рае». Вы пройдете по его живописным тенистым аллеям и оцените красоту зданий в стиле «сталинский ампир». А после экскурсии 🧭 получите яркие фотографии 📸, которые помогут сохранить воспоминания о нашей прогулке 👣.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию
Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию

Что вас ожидает

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!»
На заре строительства коммунизма был задуман и воплощен в жизнь план по возведению города-счастья. Им стал Сочи — любой приехавший в него советский гражданин попадал в рай. Гуляя по живописной территории санатория им. Орджоникидзе, вы погрузитесь в эпоху великих дел и свершений и прочувствуете волшебную атмосферу этого места. Я расскажу, почему ныне санаторий не работает, какой фильм 🎥 стал его «визитной карточкой» и какие интересные факты и легенды с ним связаны.

Оазис счастья и благоденствия
Наша прогулка 👣 будет проходить по парковой зоне санатория, занимающей целых 16 гектаров и утопающей в буйной южной растительности. Вы увидите вековые лиственницы, гималайские кедры и, конечно же, пальмы 🌴. Оцените знаменитый фонтан ⛲ «Танцующие Вакханки», впечатлитесь великолепными видами и представите, как отдыхали здесь люди в советское время.

Организационные детали

  • В здание санатория вход запрещен. Мы погуляем по его парковой зоне и рассмотрим все архитектурные шедевры снаружи.
  • Нас будет сопровождать профессиональный фотограф, который запечатлеет вас в самых красивых 🤩 местах парка
  • Вы получите фотографии 📸 в течение недели после экскурсии: 30-40 цветных и черно-белых обработанных снимков
Начало и место завершения
🚩 у санатория имени Орджоникидзе
Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию
Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию
Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию
Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию
Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию
Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию
Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию
Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию
Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию
Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию
Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию
Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию
Фотопрогулка по загадочному советскому санаторию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена. Я уже больше пяти лет живу в Сочи, узнала этот город изнутри и хочу поделиться любовью к нему с вами. Я волшебница! Вы спросите: «почему?» Во-первых, я всегда открыта всему новому и неизведанному. Во-вторых, мое любопытство и жажда жизни постоянно дарят мне знания и умения в разных сферах. В-третьих, любовь к деталям не дает мне пройти мимо того, чего многие не замечают. И наконец, в-четвертых: я могу и хочу делиться всем этим с вами! На моих прогулках вы увидите и попробуете на вкус чудесный город Сочи. Вы заберете с собой тепло нашего южного солнца, свежесть тенистых деревьев и шум морского прибоя. Мои экскурсии — это разговор по душам. Это не сухие исторические факты, а рассказ о городе, у которого было много радостных и печальных моментов, сделавших его таким, какой он есть. Хотите узнать Сочи поближе? Я жду именно вас на моих экскурсиях.
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1 отзыв оставили туристы

22 сентября 2020
Замечательная экскурсия! Нам понравилось абсолютно всё! Мы два часа провели, прогуливаясь по прекрасному парку, любовались архитектурой, слушали рассказ Елены, узнали много интересных фактов о Сочи и об одном из самых грандиозных санаториев, в красивых местах нас фотографировали... Елена, я считаю, замечательно проводит экскурсию, показывает исторические фотографии, не перегружает ненужной информацией, и вообще экскурсия больше похожа на беседу интересующихся людей, когда обсуждаются факты, высказываются свои мнения... Завораживает все, что видишь вокруг, и природа, и фонтаны, и здания... С удовольствием отправимся еще по какому-нибудь интересному маршруту с Еленой и Юлей!

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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