1 отзыв оставили туристы

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» На заре строительства коммунизма был задуман и воплощен в жизнь план по возведению города-счастья. Им стал Сочи — любой приехавший в него советский гражданин попадал в рай. Гуляя по живописной территории санатория им. Орджоникидзе, вы погрузитесь в эпоху великих дел и свершений и прочувствуете волшебную атмосферу этого места. Я расскажу, почему ныне санаторий не работает, какой фильм 🎥 стал его «визитной карточкой» и какие интересные факты и легенды с ним связаны.
Оазис счастья и благоденствия Наша прогулка 👣 будет проходить по парковой зоне санатория, занимающей целых 16 гектаров и утопающей в буйной южной растительности. Вы увидите вековые лиственницы, гималайские кедры и, конечно же, пальмы 🌴. Оцените знаменитый фонтан ⛲ «Танцующие Вакханки», впечатлитесь великолепными видами и представите, как отдыхали здесь люди в советское время.
Организационные детали
В здание санатория вход запрещен. Мы погуляем по его парковой зоне и рассмотрим все архитектурные шедевры снаружи.
Нас будет сопровождать профессиональный фотограф, который запечатлеет вас в самых красивых 🤩 местах парка
Вы получите фотографии 📸 в течение недели после экскурсии: 30-40 цветных и черно-белых обработанных снимков
Начало и место завершения
🚩 у санатория имени Орджоникидзе
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Елена. Я уже больше пяти лет живу в Сочи, узнала этот город изнутри и хочу поделиться любовью к нему с вами. Я волшебница! Вы спросите: «почему?» Во-первых, я всегда открыта всему новому и неизведанному. Во-вторых, мое любопытство и жажда жизни постоянно дарят мне знания и умения в разных сферах. В-третьих, любовь к деталям не дает мне пройти мимо того, чего многие не замечают. И наконец, в-четвертых: я могу и хочу делиться всем этим с вами! На моих прогулках вы увидите и попробуете на вкус чудесный город Сочи. Вы заберете с собой тепло нашего южного солнца, свежесть тенистых деревьев и шум морского прибоя. Мои экскурсии — это разговор по душам. Это не сухие исторические факты, а рассказ о городе, у которого было много радостных и печальных моментов, сделавших его таким, какой он есть. Хотите узнать Сочи поближе? Я жду именно вас на моих экскурсиях.
Замечательная экскурсия! Нам понравилось абсолютно всё! Мы два часа провели, прогуливаясь по прекрасному парку, любовались архитектурой, слушали рассказ Елены, узнали много интересных фактов о Сочи и об одном из самых грандиозных санаториев, в красивых местах нас фотографировали... Елена, я считаю, замечательно проводит экскурсию, показывает исторические фотографии, не перегружает ненужной информацией, и вообще экскурсия больше похожа на беседу интересующихся людей, когда обсуждаются факты, высказываются свои мнения... Завораживает все, что видишь вокруг, и природа, и фонтаны, и здания... С удовольствием отправимся еще по какому-нибудь интересному маршруту с Еленой и Юлей!