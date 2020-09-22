1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!»

На заре строительства коммунизма был задуман и воплощен в жизнь план по возведению города-счастья. Им стал Сочи — любой приехавший в него советский гражданин попадал в рай. Гуляя по живописной территории санатория им. Орджоникидзе, вы погрузитесь в эпоху великих дел и свершений и прочувствуете волшебную атмосферу этого места. Я расскажу, почему ныне санаторий не работает, какой фильм 🎥 стал его «визитной карточкой» и какие интересные факты и легенды с ним связаны.

Оазис счастья и благоденствия

Наша прогулка 👣 будет проходить по парковой зоне санатория, занимающей целых 16 гектаров и утопающей в буйной южной растительности. Вы увидите вековые лиственницы, гималайские кедры и, конечно же, пальмы 🌴. Оцените знаменитый фонтан ⛲ «Танцующие Вакханки», впечатлитесь великолепными видами и представите, как отдыхали здесь люди в советское время.

Организационные детали