Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье: по нетронутым местам Абхазии

За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...

За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные и гостеприимные ее уголки.

Вы увидите необычайно красивые водопады, каньоны, знаменитое Голубое озеро и озеро Рица, попробуете местную кухню и абхазское вино, попадете в одну из визитных карточек Абхазии – ресторан «Гагрипш», и, конечно, искупаетесь в чистейшем море в Гагре.
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье: по нетронутым местам Абхазии
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье: по нетронутым местам Абхазии
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье: по нетронутым местам Абхазии
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье: по нетронутым местам Абхазии
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье: по нетронутым местам Абхазии
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье: по нетронутым местам Абхазии
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье: по нетронутым местам Абхазии

Что вы увидите 🤩

  • Село Ачандары
  • Священная поляна Мидарадэы
  • 900 летние чинары
  • Перевал Нахуара
  • Горный поселок Хабью
  • Пещера Хабью
  • Горная река Аапста
  • Водопад Чарюа
  • Грот Мцага
  • Водопад Бычья голова
  • Водопад им. Курочкина
Релакс наедине с природой — невероятные красоты водопадов и пещер.
Откройте для себя «новую Абхазию» и получите массу ярких впечатлений. Старт — российско-абхазская граница. Добираемся до центра села Ачандары, священной поляны Мидарадэы. Здесь вы сможете прогуляться и сделать фото с величественными 900-летними чинарами. Вместе с гидом вы побываете на перевале Нахуара, в горном поселке Хабью, пройдете по висячему мосту к водопаду Чарюа и насладитесь живописными видами. Попадете в пещеру Хабью с завораживающими сталактитами, увидите грот Мцага и водопад с причудливым названием Бычья голова. Благодаря огромному камню в форме головы животного, из-под которого вырывается водный поток, он получил свое название. Перемещаемся к 30-метровому водопаду Аапста (им. геолога Курочкина). Здесь в знойный летний день можно даже освежиться. А еще вас ждет пикник с шашлыком, вином в живописном месте, ну и конечно, настоящие кавказские тосты.

Важно знать:

  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Единый
15 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Трансфер по Адлеру
  • Пикник (небольшое застолье с кавказскими традициями).
Что не входит
  • Трансфер с центрального Сочи или Красной Поляны
  • билеты на другие экскурсии внутри Абхазии.
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Завершение: Привозим к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 6.00 утра
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно с 6.00 утра

Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
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