Морская прогулка на парусной яхте в Сочи

Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память

Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память.

На парусной яхте вы увидите панораму Сочи — набережные города, Олимпийский парк, а если повезет, еще и дельфинов!
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Олимпийский парк
  • Абхазия и ее величественные горы
  • Горы Красной Поляны
Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память. На парусной яхте вы увидите панораму Сочи — набережные города, Олимпийский парк, а если повезет, еще и дельфинов, которым нравится внимание туристов, и которые, бывает, подплывают очень близко, чтобы поприветствовать гостей.
У вас будет возможность позагорать под нежным утренним солнцем и покупаться в открытом бирюзовом море. А если вы в детстве мечтали стать капитаном дальнего плавания, сможете встать за штурвал под руководством опытного капитана судна!
Важные детали
  • Прогулки проводятся каждый день.
  • Если объявлено штормовое предупреждение, то бронь переносится на следующий день.
  • На борту есть туалет, пледы, круги, спасательные жилеты и чай в холодное время года.
  • Вы можете взять с собой еду и напитки.
🚩 Начало и место завершения: Голубая улица, 1, посёлок городского типа Сириус
 Что входит
  • Трансфер (Адлер, район Олимпийского парка) туда/обратно.
 Что не входит
  • Трансфер из других районов.
Важная информация
Прогулки проводятся каждый день. Если объявлено штормовое предупреждение, то бронь переносится на следующий день. На борту есть туалет, пледы, круги, спасательные жилеты и чай в холодное время года. Вы можете взять с собой еду и напитки.
Когда: Ежедневно с 8:00 до 18:00 часов каждые 1, 5 часа.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
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