Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память. На парусной яхте вы увидите панораму Сочи — набережные города, Олимпийский парк, а если повезет, еще и дельфинов, которым нравится внимание туристов, и которые, бывает, подплывают очень близко, чтобы поприветствовать гостей.
У вас будет возможность позагорать под нежным утренним солнцем и покупаться в открытом бирюзовом море. А если вы в детстве мечтали стать капитаном дальнего плавания, сможете встать за штурвал под руководством опытного капитана судна!
Важные детали
- Прогулки проводятся каждый день.
- Если объявлено штормовое предупреждение, то бронь переносится на следующий день.
- На борту есть туалет, пледы, круги, спасательные жилеты и чай в холодное время года.
- Вы можете взять с собой еду и напитки.