Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память. На парусной яхте вы увидите панораму Сочи — набережные города, Олимпийский парк, а если повезет, еще и дельфинов, которым нравится внимание туристов, и которые, бывает, подплывают очень близко, чтобы поприветствовать гостей.

У вас будет возможность позагорать под нежным утренним солнцем и покупаться в открытом бирюзовом море. А если вы в детстве мечтали стать капитаном дальнего плавания, сможете встать за штурвал под руководством опытного капитана судна!

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