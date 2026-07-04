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предстояло побороться с курумником. Но мы его осилили и оказались на скале Замок принцессы. Впечатлений получили массу, естественно позитивных. Красоту природы не описать словами. Лес готовиться к золотой осени. Есть уже намеки на желтеющую листву. Очень красиво будет через пару недель, когда природа засияет буйством красок! На высоте 100 м тихо, спокойно и умиротворенно. Воздух чист и прозрачен. Можно расположиться и устроить приятный пикничок или порелаксировать.

Затем мы отправились к водопаду Неожиданный. Часть пути мы ехали по лесному бездорожью, затем немного прошли по лесу, чуть-чуть пришлось полазить по валунам и вот мы созерцаем водопад. Это сказка! Красота необыкновенная! К автомобилю возвращались другим путем. Не буду раскрывать все секреты, но получилось интересно!

Отдельного отзыва заслуживает наш сопровождающий Александр. За последние две недели это не первая наша экскурсия. Из всех гидов Александр - самый лучший. Знаток своего дела! Географию не только родного ему Приморского края знает на пять с плюсом, но и всей страны. Интересный собеседник, разносторонне развитый; с ним есть о чем поговорить! Мы сразу нашли общий язык. Если на маршруте сложно, всегда поможет. Профи в управлении автомобилем. Пока ехали от скалы до водопада, просто расслабились и отдыхали. Не с каждым водителем это возможно.

Если вы хотите увидеть красоту и в то же время получить заряд бодрости от физических нагрузок, то это сюда! Рекомендую!