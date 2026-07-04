Экскурсии по каньонам

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны» во Владивостоке, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
На машине
6 часов
9 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Начало: Вашего отеля в центральной части города
«А также Приморский Гранд-Каньон (+14 000 ₽), лучший sunset point нашего края: это скала с видом на заброшенную узкоколейку и изгиб реки, напоминающий подкову»
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 23 700 ₽ за всё до 4 чел.
Из Владивостока - к водопадам Шкотовского плато Тигровому и Неожиданному
Джиппинг
На машине
10 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Из Владивостока - к водопадам Шкотовского плато Тигровому и Неожиданному
Окунуться в тишину тайги, где слышны лишь собственные шаги и шум живой природы
Начало: На ул. Светланская
«По пути — выходы базальтовых пород и таёжная тишина11:30–13:00 — отдых у Тигрового водопада, 13-метрового каскада в узком каньоне реки Правой Тигровой13:00–13:40 — переезд к водопаду Неожиданный»
Расписание: в субботу в 08:00
29 авг в 08:00
5 сен в 08:00
6500 ₽ за человека
Водопад Неожиданный: в приморскую тайгу - из Владивостока
На машине
6.5 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Водопад Неожиданный: в приморскую тайгу - из Владивостока
Увидеть 8-метровый водопад и базальтовые столбы и спуститься в живописный каньон
Начало: На улице Светланская
«Обязательно наденьте спортивную обувь с толстой нескользкой подошвой — на маршруте предстоит спуск в каньон»
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Э
Из Владивостока - к водопадам Шкотовского плато Тигровому и Неожиданному
Очень понравилась экскурсия. Гид Олег Юрьевич по дороге к водопадам интересно рассказывал об объектах, встречаются по пути. Водопады очень красивые, особенно Неожиданный. Не помешало и немного экстрима
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Т
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Восторг! Была в первых числах октября. Маршрут просто бомбический) и несложный. С вершины октрывается невероятная красота. Да и сама дорога
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с осеннями видами до точки начала восхождения, сказачная. На обратном пути решили заехать на водопад Неожиданный и это было абсолютно правильным решением. Красные клены, за которыми едут в Японию, были во всей своей красе. Отдельное спасибо Александру за то, что запечатлел всю красовту с нами в фоточках)

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Татьяна
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Прогулка в ущелье, организованная Александром, была великолепна! На комфортабельном автомобиле очень быстро доехали до начала тропы, Александр угостил нас чаем,
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и мы отправилсь. Путь до скалы несложный, тропа живописная, и виды при подъеме - абсолютно захватывающие дух! В результате мы получили незабываемые впечатления, отличные фото и видео от Александра! Спасибо огромное!))
Рекомендую и место, и организатора 👍

Прогулка в ущелье, организованная Александром, была великолепна! На комфортабельном автомобиле очень быстро доехали до начала тропы,
Прогулка в ущелье, организованная Александром, была великолепна! На комфортабельном автомобиле очень быстро доехали до начала тропы,
Прогулка в ущелье, организованная Александром, была великолепна! На комфортабельном автомобиле очень быстро доехали до начала тропы,
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П
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Во Владивостоке была впервые. Прекрасная природа, отличные виды - тут рассказывать не нужно, нужно ехать и смотреть! Дорога долгая, но
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красивая, проходит незаметно. Задача гида в таком формате - не мешать) Александр внимателен, тактичен, ненавязчив. Сразу уловил грань, чтобы не утомлять, при этом точно и доступно все рассказывал, отвечал на вопросы, был готов помочь на маршруте и дал советы по городу. Всем рекомендую маршрут и гида!

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Алёна
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Вернулись сегодня после посещения ущелья Дарданеллы и водопада Неожиданный. Сначала мы прогулялись вдоль реки Тигровая по лесной тропинке, затем нам
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предстояло побороться с курумником. Но мы его осилили и оказались на скале Замок принцессы. Впечатлений получили массу, естественно позитивных. Красоту природы не описать словами. Лес готовиться к золотой осени. Есть уже намеки на желтеющую листву. Очень красиво будет через пару недель, когда природа засияет буйством красок! На высоте 100 м тихо, спокойно и умиротворенно. Воздух чист и прозрачен. Можно расположиться и устроить приятный пикничок или порелаксировать.
Затем мы отправились к водопаду Неожиданный. Часть пути мы ехали по лесному бездорожью, затем немного прошли по лесу, чуть-чуть пришлось полазить по валунам и вот мы созерцаем водопад. Это сказка! Красота необыкновенная! К автомобилю возвращались другим путем. Не буду раскрывать все секреты, но получилось интересно!
Отдельного отзыва заслуживает наш сопровождающий Александр. За последние две недели это не первая наша экскурсия. Из всех гидов Александр - самый лучший. Знаток своего дела! Географию не только родного ему Приморского края знает на пять с плюсом, но и всей страны. Интересный собеседник, разносторонне развитый; с ним есть о чем поговорить! Мы сразу нашли общий язык. Если на маршруте сложно, всегда поможет. Профи в управлении автомобилем. Пока ехали от скалы до водопада, просто расслабились и отдыхали. Не с каждым водителем это возможно.
Если вы хотите увидеть красоту и в то же время получить заряд бодрости от физических нагрузок, то это сюда! Рекомендую!

Вернулись сегодня после посещения ущелья Дарданеллы и водопада Неожиданный. Сначала мы прогулялись вдоль реки Тигровая по
Вернулись сегодня после посещения ущелья Дарданеллы и водопада Неожиданный. Сначала мы прогулялись вдоль реки Тигровая по
Вернулись сегодня после посещения ущелья Дарданеллы и водопада Неожиданный. Сначала мы прогулялись вдоль реки Тигровая по
Вернулись сегодня после посещения ущелья Дарданеллы и водопада Неожиданный. Сначала мы прогулялись вдоль реки Тигровая по+1
Вернулись сегодня после посещения ущелья Дарданеллы и водопада Неожиданный. Сначала мы прогулялись вдоль реки Тигровая по
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А
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Неутомительный трекинг и как награда потрясающие виды ущелья и заката! Спасибо Александру за комфортное путешествие!
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Р
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Наверное - это дорого для этой экскурсии и кол-ва часов. С другой стороны настоящие эмоции, приятная компания и комфорт вряд
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ли могут быть бесплатными в этой сфере)

Саша отличный, приятный человек, много рассказал про традиции, Владивосток и многими советами мы воспользовались.
Смело могу рекомендовать!)

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Алла
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Красивое место и приятная компания. Мы ходили утром, поездка не на 9 часов поэтому. На помосте с фотографий вы не сфотаетесь без специального снаряжения, без которого там опасно и легко упасть.
Красивое место и приятная компания. Мы ходили утром, поездка не на 9 часов поэтому. На помосте
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В
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Были по данному маршруту 25.09.22. Выбрала его, т. к. хотелось увидеть интересные и красивые места. Если не боитесь пеших прогулок, в т. ч. по горам, очень рекомендую. Виды сверху изумительные, а сам путь неожиданный, особенно для городского жителя средней полосы.
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Всего 10 отзывов во Владивостоке в категории "Каньоны"

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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом;
  2. Из Владивостока - к водопадам Шкотовского плато Тигровому и Неожиданному;
  3. Водопад Неожиданный: в приморскую тайгу - из Владивостока.
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мосты;
  2. Набережная;
  3. Остров русский;
  4. Мыс Тобизина;
  5. Бухта Стеклянная;
  6. Токаревский маяк;
  7. Босфор;
  8. Остров Шкота;
  9. Океанариум;
  10. Морской порт.
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 23 700. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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