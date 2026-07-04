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Фотопрогулка
до 4 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Начало: Вашего отеля в центральной части города
«А также Приморский Гранд-Каньон (+14 000 ₽), лучший sunset point нашего края: это скала с видом на заброшенную узкоколейку и изгиб реки, напоминающий подкову»
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 23 700 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Владивостока - к водопадам Шкотовского плато Тигровому и Неожиданному
Окунуться в тишину тайги, где слышны лишь собственные шаги и шум живой природы
Начало: На ул. Светланская
«По пути — выходы базальтовых пород и таёжная тишина11:30–13:00 — отдых у Тигрового водопада, 13-метрового каскада в узком каньоне реки Правой Тигровой13:00–13:40 — переезд к водопаду Неожиданный»
Расписание: в субботу в 08:00
29 авг в 08:00
5 сен в 08:00
6500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Водопад Неожиданный: в приморскую тайгу - из Владивостока
Увидеть 8-метровый водопад и базальтовые столбы и спуститься в живописный каньон
Начало: На улице Светланская
«Обязательно наденьте спортивную обувь с толстой нескользкой подошвой — на маршруте предстоит спуск в каньон»
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Э
Очень понравилась экскурсия. Гид Олег Юрьевич по дороге к водопадам интересно рассказывал об объектах, встречаются по пути. Водопады очень красивые, особенно Неожиданный. Не помешало и немного экстрима
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Т
Восторг! Была в первых числах октября. Маршрут просто бомбический) и несложный. С вершины октрывается невероятная красота. Да и сама дорога
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Прогулка в ущелье, организованная Александром, была великолепна! На комфортабельном автомобиле очень быстро доехали до начала тропы, Александр угостил нас чаем,
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П
Во Владивостоке была впервые. Прекрасная природа, отличные виды - тут рассказывать не нужно, нужно ехать и смотреть! Дорога долгая, но
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Вернулись сегодня после посещения ущелья Дарданеллы и водопада Неожиданный. Сначала мы прогулялись вдоль реки Тигровая по лесной тропинке, затем нам
+1
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А
Неутомительный трекинг и как награда потрясающие виды ущелья и заката! Спасибо Александру за комфортное путешествие!
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Р
Наверное - это дорого для этой экскурсии и кол-ва часов. С другой стороны настоящие эмоции, приятная компания и комфорт вряд
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Красивое место и приятная компания. Мы ходили утром, поездка не на 9 часов поэтому. На помосте с фотографий вы не сфотаетесь без специального снаряжения, без которого там опасно и легко упасть.
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В
Были по данному маршруту 25.09.22. Выбрала его, т. к. хотелось увидеть интересные и красивые места. Если не боитесь пеших прогулок, в т. ч. по горам, очень рекомендую. Виды сверху изумительные, а сам путь неожиданный, особенно для городского жителя средней полосы.
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Всего 10 отзывов во Владивостоке в категории "Каньоны"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Каньоны»
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