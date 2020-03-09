22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору

Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города

Dmitry
Задать вопрос
Dmitry – ваш гид
Вы осмотрите грандиозную мечеть Чамлыджа, услышите историю крепости Йорос, прогуляетесь по самому красивому парку города — Йылдыз, пообедаете в рыбацкой деревушке и заглянете на чай в старинный Мальтийский павильон.

А в морском круизе рассказы о Стамбуле дополнят виды на роскошные дворцы и элегантные виллы.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии22 отзыва
5
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору

Что вас ожидает

Объемное представление о Стамбуле
Достопримечательности, которые вы осмотрите во время автомобильного путешествия и прогулки по Босфору, станут наглядной иллюстрацией к рассказу об истории Константинополя, его становлении, падении и взятии османами. Кроме того, вы узнаете о современной жизни в Стамбуле и обзаведетесь лайфхаками от местного жителя, которые помогут вам чувствовать себя комфортно в колоритном мегаполисе.

Азиатский берег: мечеть Чамлыджа и Генуэзская крепость
Вы осмотрите недавно открывшуюся мечеть, которая вошла в десятку крупнейших мечетей мира. Оцените масштаб грандиозного сооружения, вмещающего больше 60 тысяч человек, и узнаете, как воплотили в проекте архитектурную преемственность. А затем отправитесь к руинам крепости Йорос, расположенным в истоках Босфора на границе с Чёрным морем. Здесь я расскажу об античных храмах, «священном месте» финикийцев и греков, судьбоносном подарке византийского императора генуэзцам и основании крепости в 13 веке.

Обед в рыбацкой деревушке и парк Йылдыз на европейском берегу
В прибрежном ресторанчике Анадолу Кавагы с прекрасным видом на Босфор вы сможете отведать блюда из свежайших морепродуктов. После чего я отвезу вас в обратном направлении по живописной дороге вдоль пролива. В европейской части вы посетите парк Йылдыз — один из самых известных и красивых в Стамбуле. На территории в полмиллиона кв.м. вы увидите экзотические растения, завезённые из разных уголков мира: конский каштан и серебряный лайм, европейский церцис и лавр, кипарисы и магнолии, столетние дубы и кедры. Прогуляетесь у рукотворных водоемов с подвесными мостиками, водопадами и фонтанами. А в старинном Мальтийском павильоне отдохнете за чашкой турецкого кофе или чая с чудесным видом на пролив и азиатский берег.

Морской круиз по Босфору
Автомобильная поездка завершится в порту Бешикташ, откуда вы отправитесь в полуторачасовое плавание по водам Босфора в сопровождении моей коллеги. Вы увидите роскошные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Кучуксу, гостиницу Кемпински (дворец Чираган), элегантные османские виллы, старинные крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары, все три босфорских моста. И, конечно, о каждой значимой достопримечательности вы услышите емкий и интересный рассказ.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в 10:00 от вашего отеля в районах Султанахмет, Эминоню, Бейоглу или Кадыкёй. Если ваш отель находится в отдалённых районах Стамбула, место встречи согласовывается с гидом
  • Автомобильную экскурсию провожу я, а сопровождать в путешествии по Босфору будет моя жена, профессиональный гид
  • Трансфер и круиз по Босфору входят в стоимость экскурсии
  • Вход в парк Йылдыз бесплатный

Дополнительные расходы: обед в рыбном ресторане и напитки

Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dmitry
Dmitry
Приглашаю в увлекательное путешествие на родину Православия! Меня зовут Дмитрий, по роду занятий — финансист-фрилансер, а по призванию — заядлый исследователь энергетически сильных мест и православных святынь по всему миру. Неоднократно бывал на Афоне и в паломнических поездках по украинским Лаврам, посетил святые места в Израиле. С начала 2019 живу и работаю в Стамбуле, а в свободное время изучаю наследие великого Константинополя, которым с удовольствием поделюсь с вами!
Напишите мне

22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Вся экскурсия прошла в дружелюбной обстановке, знание гидом исторических фактов приятно поразило. Все было на высшем уровне.
8 марта 2020
Прекрасная экскурсия по азиатскому и европейскому Стамбулу. Дмитрий очень хороший рассказчик, умеющий не только заинтересовать участников экскурсии, но и показать атмосферу этого потрясающего города!
5 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Спасибо, Дмитрий.
2 марта 2020
Рекомендую нашего (я был со своей девушкой) гида- Дмитрия! Собеседник хороший, автомобиль, на котором он возил нас - хороший, комфортный. Много интересного из быта турков узнали именно от него. В общем он рассказал как живут люди в Стамбуле и иностранцы и турки. Очень познавательно.Места, которые показал - не избитые и вряд ли мы их увидели бы без него.
В общем, рекомендуем!!!
22 февраля 2020
Мы с Дмитрием провели почти весь день, об’ехав на автомобиле Стамбул по европейскому и азиатскому берегам и совершив прогулку на корабле по Босфору.
Время пролетело незаметно, ведь с таким гидом как Дмитрий невозможно заскучать. Он - профессионален и как компетентный экскурсовод, и как замечательный собеседник, ненавязчиво, но очень толково рассказывающий об исторических нюансах Османской империи и ее правителях в Стамбуле.
Особенно рекомендуем эту поездку тем туристам, кто любит историю и интересуется прошлым и настоящим нашего соседа Турции.
20 февраля 2020
Очень замечательная экскурсия. Дмитрий провёл ее просто великолепно.Наверное самое оптимальное для подобной экскурсии соотношение цена-качество. Настоятельно рекомендуем для всех путешественников, которые хотят познакомиться со Стамбулом « нестандартно».
1 февраля 2020
Рекомендую Дмитрия, знаток истории Константинополя, великолепный рассказчик, показал нам город с совершенно нетуристическим лицом. Обаятелен в общении.
18 января 2020
Дмитрий за то недолгое время, что мы провели вместе (индивидуальная экскурсия на троих), удивил своей харизматичностью, дружелюбным настроем и позитивом. Очень рекомендую, в Стамбуле были около 5 дней, из них один уделили экскурсионке. Человеку однозначно можно доверять и чувствовать себя с ним спокойно в чужой среде. Спасибо за мероприятие, сразу хотел бы отметить, что брать более одной индивидуальной экскурсии не имеет смысла. К тому же новым путешественникам хотел порекомендовать сначала посетить экскурсию, а уже затем изучать город самостоятельно (мы сделали наоборот, очем немного пожалели). Привет от меня и жены. Россия-Украина-Стамбул - one love! Всем хорошего настроения и удачи :)
17 января 2020
Отлично провели время! Рекомендую)
13 января 2020
Отдыхали в Стамбуле с мужем и взрослой дочерью. Сразу оговорюсь, опыт заказа подобного рода экскурсий у нас большой, бывали во многих странах и всегда прибегаем к общению с индивидуальными гидами. Есть с чем сравнивать. Стамбул встретил нас ураганом и дождем. Экскурсия была запланирована заранее и отменять ее, по причине плохой погоды, мы не стали. Как оказалось-правильно сделали! Прогулка по городу с Дмитрием оказалась очень душевной и интересной. Между объектами перемещались на комфортном автомобиле. Дмитрий показал нам такие места Стамбула ,в которые мы вряд ли бы добрались сами. Человек, очарованный Стамбулом смог передать нам свои ощущения и влюбить нас в этот город. Обедали в рыбном ресторане с отличным панорамным видом и весьма демократичными ценами. Прогулка на теплоходе по Босфору внесла романтические нотки в программу нашей экскурсии. Это была душевная прогулка, за день общения осталось ощущение, что гуляли со старым знакомым. Через некоторое время планируем вернуться в Стамбул и уже решили, что будем расширять знания о городе , закажем экскурсию с другой тематикой и обязательно в сопровождении Дмитрия. Других гидов даже рассматривать не хотим :)
Ещё 12 отзывов

Dmitry проводит ещё 1 экскурсию

Православный Стамбул: живоносные источники КонстантинополяПравославный Стамбул: живоносные источники КонстантинополяПравославный Стамбул: живоносные источники Константинополя
77 за экскурсию
5 часов
12 отзывов
Открыть для себя древний город с другой стороны на паломнической прогулке по церквям
Многие считают Стамбул мусульманским городом, но на самом деле он весьма толерантен к другим вероисповеданиям. Сегодня здесь насчитывается более 100 действующих православных храмов — в программу я включил наиболее интересные с исторической и духовной точки зрения. О других же святынях я обязательно расскажу во время прогулки, а вы при желании посетите их самостоятельно.

Экскурсии по Босфору

Путешествие по Золотому Рогу и БосфоруПутешествие по Золотому Рогу и БосфоруПутешествие по Золотому Рогу и Босфору
25 за человека
4 часа
308 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Стамбул невозможно исследовать до конца — облик города пестрит яркими деталями! Мы отправимся в плавание, чтобы изучить его с воды. Вы увидите дворец Бейлербейи, мечеть Сулеймана, крепость Румели Хисар и Девичью башню. Откроете их тайны и прикоснётесь к разным периодам летописи Стамбула.
Круиз по вечернему БосфоруКруиз по вечернему БосфоруКруиз по вечернему Босфору
29 за человека
3.5 часа
63 отзыва
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
В колоритном Стамбуле непременно стоит насладиться вечерним городом, поплавать по Босфору, попробовать традиционные угощения и посмотреть на турецкие танцы. Всё это вы успеете за три часа нашей прогулки вдоль европейского и азиатского берегов Стамбула: в программе вкусный ужин с восточными десертами, шоу, дискотека, а также, конечно, главные достопримечательности и Босфорский мост в ночных огнях.
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулкаТурецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулкаТурецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
скидка50%
€50
25 за человека
5 часов
20 отзывов
Увидеть Стамбул с воды и поужинать под зажигательное шоу с танцами
Это не экскурсия с погружением в историю Стамбула, но красивый вечерний вояж по Босфору. Мы организуем трансфер от вашего отеля до пристани и отвезем обратно после круиза. В программу включен ужин и выступления фольклорных коллективов. Общая вместимость теплохода — около 200 человек.
Два в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по Босфору
скидка30%
€95
67 за экскурсию
6 часов
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
Приглашаю погрузиться в жизнь Стамбула изнутри! Вы поплаваете по легендарному Босфору, исследуете подземное водохранилище и продегустируете местные деликатесы на колоритных рынках. А я расскажу, как рос и развивался город, кто им правил и какие интересные события происходили здесь на протяжении веков.
Сокровища БосфораСокровища БосфораСокровища Босфора
107 за экскурсию
3.5 часа
128 отзывов
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
Приглашаю вас на необычный круиз по Босфору. Мы не просто насладимся классической поездкой по Босфору на кораблике, но и сойдем на берег, где посетим старинную крепость, живописные районы-бухты с кружевными османскими особняками, пройдемся вдоль знаменитой Стамбульской марины с самыми красивыми яхтами!
Стамбул с нуляСтамбул с нуляСтамбул с нуля
скидка20%
€90
72 за человека
8 часов
20 отзывов
Экскурсия по дворцу Топкапы, Айя-Софии и Голубой мечети, а также прогулка по Босфору
Минареты и изразцы мечети Султанахмет, величие и фрески Святой Софии, роскошь дворца султанов и виды города двух континентов с воды — рецепт знакомства со Стамбулом прост! В то же время сложно не растеряться в его истории, масштабах и контрастах. Я обещаю, вы увидите и узнаете все, что нужно для первого взгляда на Стамбул, и приготовитесь к дальнейшему открытию этого города.

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповыеБилеты в музеи