Приветствую любителей стиля и красоты. Мы знаем все шоппинг-локации многогранного Стамбула: от базового масс-маркета до местных дизайнеров и высокого люкса. Вас ждёт незабываемая поездка по городу в компании водителя и персонального стилиста, а в результате вы получите продуманный гардероб мечты, подчеркивающий индивидуальность и сильные стороны.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Подбор образа

Мы заранее согласуем ваши пожелания по образу, подбору элементов гардероба и бюджету. После чего поставим чёткую задачу, что и где будем искать. Стилист, сопровождающий на шоппинге, озвучит ваши выигрышные стороны и подскажет, как составить гардероб, который подойдёт на 5+.

Шоппинг-тур по городу

Мы знаем самые-самые места Стамбула: от турецкого колоритного hand made и аутлетов до высокого люкса, и готовы работать с любым запросом. Вас встретит личный водитель и персональный стилист: чтобы это мини-путешествие прошло максимально приятно, но результативно.

Организационные детали