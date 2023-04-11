Шоппинг-тур со стилистом в Стамбуле

Подобрать идеальный гардероб в городе, где можно найти всё (почти как в «Красотке»)

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Ответы на вопросы
Приветствую любителей стиля и красоты.

Мы знаем все шоппинг-локации многогранного Стамбула: от базового масс-маркета до местных дизайнеров и высокого люкса.

Вас ждёт незабываемая поездка по городу в компании водителя и персонального стилиста, а в результате вы получите продуманный гардероб мечты, подчеркивающий индивидуальность и сильные стороны.
Шоппинг-тур со стилистом в Стамбуле
Шоппинг-тур со стилистом в Стамбуле
Шоппинг-тур со стилистом в Стамбуле
Шоппинг-тур со стилистом в Стамбуле
Шоппинг-тур со стилистом в Стамбуле
Шоппинг-тур со стилистом в Стамбуле
Шоппинг-тур со стилистом в Стамбуле
Ближайшие даты:
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Подбор образа

Мы заранее согласуем ваши пожелания по образу, подбору элементов гардероба и бюджету. После чего поставим чёткую задачу, что и где будем искать. Стилист, сопровождающий на шоппинге, озвучит ваши выигрышные стороны и подскажет, как составить гардероб, который подойдёт на 5+.

Шоппинг-тур по городу

Мы знаем самые-самые места Стамбула: от турецкого колоритного hand made и аутлетов до высокого люкса, и готовы работать с любым запросом. Вас встретит личный водитель и персональный стилист: чтобы это мини-путешествие прошло максимально приятно, но результативно.

Организационные детали

  • Тур проведу я или стилист-представитель нашей команды
  • Будьте в потоке и хорошем настроении, а остальное предоставьте нам:)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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