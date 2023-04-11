Подобрать идеальный гардероб в городе, где можно найти всё (почти как в «Красотке»)
Приветствую любителей стиля и красоты.
Мы знаем все шоппинг-локации многогранного Стамбула: от базового масс-маркета до местных дизайнеров и высокого люкса.
Вас ждёт незабываемая поездка по городу в компании водителя и персонального стилиста, а в результате вы получите продуманный гардероб мечты, подчеркивающий индивидуальность и сильные стороны.
Мы знаем все шоппинг-локации многогранного Стамбула: от базового масс-маркета до местных дизайнеров и высокого люкса.
Вас ждёт незабываемая поездка по городу в компании водителя и персонального стилиста, а в результате вы получите продуманный гардероб мечты, подчеркивающий индивидуальность и сильные стороны.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Подбор образа
Мы заранее согласуем ваши пожелания по образу, подбору элементов гардероба и бюджету. После чего поставим чёткую задачу, что и где будем искать. Стилист, сопровождающий на шоппинге, озвучит ваши выигрышные стороны и подскажет, как составить гардероб, который подойдёт на 5+.
Шоппинг-тур по городу
Мы знаем самые-самые места Стамбула: от турецкого колоритного hand made и аутлетов до высокого люкса, и готовы работать с любым запросом. Вас встретит личный водитель и персональный стилист: чтобы это мини-путешествие прошло максимально приятно, но результативно.
Организационные детали
- Тур проведу я или стилист-представитель нашей команды
- Будьте в потоке и хорошем настроении, а остальное предоставьте нам:)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vasil — ваша команда гидов в Стамбуле
Меня зовут Василий, я дизайнер, модельер и профессиональный стилист! Влюблен безмерно в Стамбул, в его культуру и атмосферу. Знаю город изнутри и знаю, где лучше всего делать покупки. Работаю в индустрии моды и туризма, со мной команда стилистов в Стамбуле. Мы поможем вам подобрать лучший продуманный гардероб.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Летние
Похожие туры из Стамбула
Индивидуальная
Алёна
Ваш идеальный день в Стамбуле
Дружеская познавательная прогулка по маршруту, спланированному для вас
11 апр
13 апр
15 апр
26 апр
€188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Maria
Стамбул для своих
Увидеть живой Стамбул и увезти его частичку с собой
в районе места проведения
19 апр
20 апр
25 апр
26 апр
€113 за всё до 2 чел.
Групповая
Sally
Скрытые жемчужины Стамбула
Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah. , Sirkecı
Сегодня
Завтра
8 апр
10 апр
€65 за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду