Фидан проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Истории жизни и смерти

Наш путь начнётся с мечети Явуз Султан Селима — отца Сулеймана, где вы также увидите его усыпальницу с кафтаном и камень с предсказаниями. С кафтаном связан рассказ об учителе Султана Селима, а сюжеты жизни и гибели самого Султана не менее захватывающие, чем любой роман. За время прогулки вы поймёте, что для османской истории 📖 верен тезис: великие люди просто так не умирали. Символизм и мистика обнаруживаются в судьбе почти каждого великого правителя. Ещё один кровавый секрет откроется вам в мечети Фатиха Завоевателя — над усыпальницей вы услышите рассказ об отрезанных руках.

Интересное в самом религиозном районе Стамбула

Вы побываете там, где был похоронен архитектор великого падишаха, захватившего Константинополь, и узнаете, как связаны место на четвертом холме, город 🏙️ Халкедон и азиатский Ускюдар! По пути вам могут открыться подземелья с византийскими цистернами (одна из них превращена в ресторан), а могут и православные монастыри, некогда перестроенные в мечеть — например, Фетие Джами. Празднества и реставрации могут внести коррективы в маршрут, но я обращу ваше внимание на каждую доступную взору интересную деталь в старых кварталах Стамбула. Вы увидите римский акведук Валенса и узнаете, как сбылось связанное с ним проклятие, насладитесь панорамой бухты Золотой Рог и после отдыха на смотровой площадке зайдёте в менее известную мечеть сына Сулеймана Великолепного и Хюррем-Султан — Шехзаде Мехмеда. Вас ждет много рассказов и легенд этого места!

Организационные детали

До места начала экскурсии 🧭 будем добираться на автобусе 🚌, поэтому большая просьба иметь при себе пополненный проездной билет.