Фидан проводит ещё 4 экскурсии

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От отца к сыну: истории великих падишахов

Погружение в османское наследие Стамбула и судьбы тех, кому империя обязана «Золотым веком»

Фидан
Фидан – Гид из Стамбула
Вместе со мной вы окажетесь в старых кварталах Стамбула, где не увидеть женщину в ярком платке, — религиозном и своеобразном районе города, который помнит множество сюжетов из жизни великих правителей.

Я покажу мечети и усыпальницы, помогу соприкоснуться с символизмом этих мест, связанных с судьбами падишахов, и заметить на улицах старого Стамбула то, мимо чего легко пройти.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €180 за экскурсию

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От отца к сыну: истории великих падишахов
От отца к сыну: истории великих падишахов

Что вас ожидает

Истории жизни и смерти
Наш путь начнётся с мечети Явуз Султан Селима — отца Сулеймана, где вы также увидите его усыпальницу с кафтаном и камень с предсказаниями. С кафтаном связан рассказ об учителе Султана Селима, а сюжеты жизни и гибели самого Султана не менее захватывающие, чем любой роман. За время прогулки вы поймёте, что для османской истории 📖 верен тезис: великие люди просто так не умирали. Символизм и мистика обнаруживаются в судьбе почти каждого великого правителя. Ещё один кровавый секрет откроется вам в мечети Фатиха Завоевателя — над усыпальницей вы услышите рассказ об отрезанных руках.

Интересное в самом религиозном районе Стамбула
Вы побываете там, где был похоронен архитектор великого падишаха, захватившего Константинополь, и узнаете, как связаны место на четвертом холме, город 🏙️ Халкедон и азиатский Ускюдар! По пути вам могут открыться подземелья с византийскими цистернами (одна из них превращена в ресторан), а могут и православные монастыри, некогда перестроенные в мечеть — например, Фетие Джами. Празднества и реставрации могут внести коррективы в маршрут, но я обращу ваше внимание на каждую доступную взору интересную деталь в старых кварталах Стамбула. Вы увидите римский акведук Валенса и узнаете, как сбылось связанное с ним проклятие, насладитесь панорамой бухты Золотой Рог и после отдыха на смотровой площадке зайдёте в менее известную мечеть сына Сулеймана Великолепного и Хюррем-Султан — Шехзаде Мехмеда. Вас ждет много рассказов и легенд этого места!

Организационные детали

До места начала экскурсии 🧭 будем добираться на автобусе 🚌, поэтому большая просьба иметь при себе пополненный проездной билет.

От отца к сыну: истории великих падишахов
От отца к сыну: истории великих падишахов
От отца к сыну: истории великих падишахов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Фидан
Фидан
Привет! Я Фидан, лицензированный гид, переводчик русского, турецкого и английского языков. Знание языка даёт мне возможность взглянуть на историю с разных точек зрения. Даже классические экскурсии я всегда стараюсь подать нестандартно и эксклюзивно. Преемственность культур в фактах, о которых вы не подозревали. От греков до осман, от идолопоклонничества до единобожия — Стамбул вместил все! А я помогу понять и прочувствовать его.
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