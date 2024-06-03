Неизвестный Константинополь и османский Стамбул

Посетить малоизвестные и популярные достопримечательности города контрастов в мини-группе
Я покажу вам места, которые обычно не включены в экскурсионные программы. Вы заглянете в мечеть Шехзаде 16 века и церковь Одного дня, где принято загадывать желания.

Побываете в самом сердце византийской столицы и прогуляетесь по самому большому торговому центру Османского царства. А также узнаете, как эти империи повлияли на ход истории и развитие человечества.
5
10 отзывов
Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
Ближайшие даты:
Время начала: 10:15

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Район Чемберлиташ. Находится на месте бывшего Константинополя — в самом его центре, где располагался Форум.
  • Мечеть Шехзаде 16 века. Была построена по заказу Сулеймана Великолепного в память о сыне Шехзаде Мехмеде. Рядом с мечетью находится колонна, которая обозначала центр Османского Стамбула.
  • Константинопольская православная церковь и район Балат со знаменитыми разноцветными домами.
  • Мечеть Пантократора. Здесь были похоронены правители двух византийских династий. Также в этом здании находится дошедшее до наших дней водохранилище (цистерна). Оно открыто для посещения. Если захотите и будет открыто, зайдём внутрь.
  • Мечеть Сулеймание. До 2019 года была самой большой мечетью в Стамбуле. На её территории находится усыпальница султана Сулеймана Великолепного и Роксоланы.
  • Гранд базар. Самый большой торговый центр Османской империи. Сейчас здесь около 3500 магазинов, где можно приобрести сувениры, антиквариат, изделия из кожи, керамики, дерева.
  • Акведук Валента. Возведён в 368–378 годах по указанию Римского императора Валента. Был важной частью водопроводной системы Константинополя. Раньше его длина составляла 1 км, до наших дней сохранилось 625 м.

Вы узнаете:

  • Как жили обычные люди и аристократы в Стамбуле во времена Византии и Османской империи.
  • Что заимствовала Османская империя от Византии, что у них общего и чем они различаются.
  • Как эти империи повлияли на развитие человечества.
  • Где лучше всего ощущается исторический дух Стамбула.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Женщинам понадобится платок, чтобы зайти в мечеть.
  • Отдельно оплачивается вход в цистерну Пантократора — $8.

во вторник и четверг в 10:15

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На трамвайной остановке Чемберлиташ
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:15
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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3 июня 2024
Был прекрасный день… Этот обаятельный человек пригласил нас на прогулку по знаковым местам Константинополя и как добрый друг делился тем, что он знает и любит. Было по-настоящему интересно, выбор локаций
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— живая история. Очень понравилась подача информации — разумно, объективно — после смешивания легенд и исторических фактов у других экскурсоводов! Широкий кругозор позволяет гиду молниеносно реагировать на вопросы, и, если нужна более глубокая информация, Вы ее получите, Женя - профи!
Женя подарил нам время для дискуссии и юмора, потрясающие панорамы Стамбула для фотосессии, веселые минутки с тутовником, свежевыжатым соком и новорожденной черепашкой! Женя, спасибо за общение!! Успехов!!!

О
29 мая 2024
Очень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этом сейте!!! Невероятно интересно!! Получила ответы на все вопросы, рекомендую! 10 из 10!!!! Гид историк!
Очень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этомОчень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этомОчень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этомОчень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этомОчень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этомОчень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этомОчень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этомОчень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этом
Е
28 мая 2024
Отдыхали с 27.05 в Стамбуле,взяли экскурсию с Евгением и не прогадали,прекрасный гид,очень интересно рассказывает и показывает интересные и красивые локации,от души рекомендую!!!
А
23 мая 2024
Экскурсия понравилась на все 100%, если мерить по 5 бальной шкале то однозначно ставлю 20! Вёл экскурсию Женя, очень доброжелательный человек, хорошо разговаривает на русском языке. Прошли весь маршрут с
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Женей, как и описано и даже больше! По просьбе жены, Женя провёл по популярным местам и улицам где снимались турецкие сериалы!)) Он угостил нас чаем, на отличной смотровой площадке, с потрясающим видом! Помог с приобретением карты для метро, везде помог и ответил на все наши вопросы! Гид красавчик, рекомендую👍
Р. S Женя спасибо огромное, ты супер!
Будем в Стамбуле, обязательно увидимся! С благодарностью Жанна и Саша😉

Экскурсия понравилась на все 100%, если мерить по 5 бальной шкале то однозначно ставлю 20! ВёлЭкскурсия понравилась на все 100%, если мерить по 5 бальной шкале то однозначно ставлю 20! ВёлЭкскурсия понравилась на все 100%, если мерить по 5 бальной шкале то однозначно ставлю 20! ВёлЭкскурсия понравилась на все 100%, если мерить по 5 бальной шкале то однозначно ставлю 20! ВёлЭкскурсия понравилась на все 100%, если мерить по 5 бальной шкале то однозначно ставлю 20! ВёлЭкскурсия понравилась на все 100%, если мерить по 5 бальной шкале то однозначно ставлю 20! ВёлЭкскурсия понравилась на все 100%, если мерить по 5 бальной шкале то однозначно ставлю 20! ВёлЭкскурсия понравилась на все 100%, если мерить по 5 бальной шкале то однозначно ставлю 20! ВёлЭкскурсия понравилась на все 100%, если мерить по 5 бальной шкале то однозначно ставлю 20! ВёлЭкскурсия понравилась на все 100%, если мерить по 5 бальной шкале то однозначно ставлю 20! Вёл
Д
22 мая 2024
Ходили с Женей около 6-и часов, с небольшими перерывами на чай-кофе, время пролетело совершенно незаметно. Экскурсия проходит в стороне от толп туристов, о многих местах, если не знаешь, то сам никогда не догадаешься. Женя отличный рассказчик, человек с большим жизненным опытом и кругозором. Большое ему спасибо!
А
10 мая 2024
Отличная экскурсия! Интересный маршрут, много исторических объектов и все бесплатные! Гуляли долго, но с небольшими остановками на чай-так что все было комфортно! Рекомендую!
В
10 мая 2024
Мы с мужем были на экскурсии с Женей и нам все очень понравилось!! Интересный маршрут, сделали много красивых фотографий. Гид хорошо рассказывает, показал много интересных и необычных мест. Нам настолько все понравился, что решили взять ещё одну индивидуальную экскурсию с Женей и не пожалели!!!
Н
5 мая 2024
Гид Женя - приветливый и много знающий. Ответил на все вопросы, посоветовал куда сходить и где есть хорошие рестораны.
Маршрут не обычный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Было увлекательно, весело, без напряга. Рекомендую!
Радион
30 апр 2024
Очень понравилась экскурсия с Евгением!
Гуляли больше шести часов в комфортном ритме, с остановками и чаепитиями (вместо четырёх).
Было здорово посмотреть такое количество различных храмов в пешеходной доступности, без всяких очередей в
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кассы и суеты. Все храмы действующие и бесплатные. Сами бы мы никогда не дошли до таких мест.

Было ощущение, что этого гида знают все и дружелюбно пропускают везде. Кажется, что двери закрыты, мы бы прошли мимо, а гид знает куда подойти, чтобы попасть внутрь. Хороший объём исторических фактов, вперемешку с местными байками и интересными историями. Время пролетело незаметно.

Все понравилось, рекомендуем Евгения, как экскурсовода.

Светлана
30 апр 2024
Замечательная экскурсия. Увидели все что было заявлено в описании и даже больше. Женя отличный гид. Спасибо большое за прекрасно проведенное время!

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