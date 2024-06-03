Я покажу вам места, которые обычно не включены в экскурсионные программы. Вы заглянете в мечеть Шехзаде 16 века и церковь Одного дня, где принято загадывать желания.
Побываете в самом сердце византийской столицы и прогуляетесь по самому большому торговому центру Османского царства. А также узнаете, как эти империи повлияли на ход истории и развитие человечества.
Побываете в самом сердце византийской столицы и прогуляетесь по самому большому торговому центру Османского царства. А также узнаете, как эти империи повлияли на ход истории и развитие человечества.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Район Чемберлиташ. Находится на месте бывшего Константинополя — в самом его центре, где располагался Форум.
- Мечеть Шехзаде 16 века. Была построена по заказу Сулеймана Великолепного в память о сыне Шехзаде Мехмеде. Рядом с мечетью находится колонна, которая обозначала центр Османского Стамбула.
- Константинопольская православная церковь и район Балат со знаменитыми разноцветными домами.
- Мечеть Пантократора. Здесь были похоронены правители двух византийских династий. Также в этом здании находится дошедшее до наших дней водохранилище (цистерна). Оно открыто для посещения. Если захотите и будет открыто, зайдём внутрь.
- Мечеть Сулеймание. До 2019 года была самой большой мечетью в Стамбуле. На её территории находится усыпальница султана Сулеймана Великолепного и Роксоланы.
- Гранд базар. Самый большой торговый центр Османской империи. Сейчас здесь около 3500 магазинов, где можно приобрести сувениры, антиквариат, изделия из кожи, керамики, дерева.
- Акведук Валента. Возведён в 368–378 годах по указанию Римского императора Валента. Был важной частью водопроводной системы Константинополя. Раньше его длина составляла 1 км, до наших дней сохранилось 625 м.
Вы узнаете:
- Как жили обычные люди и аристократы в Стамбуле во времена Византии и Османской империи.
- Что заимствовала Османская империя от Византии, что у них общего и чем они различаются.
- Как эти империи повлияли на развитие человечества.
- Где лучше всего ощущается исторический дух Стамбула.
- И многое другое.
Организационные детали
- Женщинам понадобится платок, чтобы зайти в мечеть.
- Отдельно оплачивается вход в цистерну Пантократора — $8.
во вторник и четверг в 10:15
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На трамвайной остановке Чемберлиташ
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:15
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваш гид в Стамбуле
Я профессиональный гид-историк. Вырос в Стамбуле и очень хорошо знаю этот город. Вы получите удовольствие, изучая со мной красоты Стамбула!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
F
Farida
3 июня 2024
Был прекрасный день… Этот обаятельный человек пригласил нас на прогулку по знаковым местам Константинополя и как добрый друг делился тем, что он знает и любит. Было по-настоящему интересно, выбор локаций
О
Оксана
29 мая 2024
Очень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этом сейте!!! Невероятно интересно!! Получила ответы на все вопросы, рекомендую! 10 из 10!!!! Гид историк!
Е
Елена
28 мая 2024
Отдыхали с 27.05 в Стамбуле,взяли экскурсию с Евгением и не прогадали,прекрасный гид,очень интересно рассказывает и показывает интересные и красивые локации,от души рекомендую!!!
А
Александр
23 мая 2024
Экскурсия понравилась на все 100%, если мерить по 5 бальной шкале то однозначно ставлю 20! Вёл экскурсию Женя, очень доброжелательный человек, хорошо разговаривает на русском языке. Прошли весь маршрут с
Д
Дмитрий
22 мая 2024
Ходили с Женей около 6-и часов, с небольшими перерывами на чай-кофе, время пролетело совершенно незаметно. Экскурсия проходит в стороне от толп туристов, о многих местах, если не знаешь, то сам никогда не догадаешься. Женя отличный рассказчик, человек с большим жизненным опытом и кругозором. Большое ему спасибо!
А
Андрей
10 мая 2024
Отличная экскурсия! Интересный маршрут, много исторических объектов и все бесплатные! Гуляли долго, но с небольшими остановками на чай-так что все было комфортно! Рекомендую!
В
Вера
10 мая 2024
Мы с мужем были на экскурсии с Женей и нам все очень понравилось!! Интересный маршрут, сделали много красивых фотографий. Гид хорошо рассказывает, показал много интересных и необычных мест. Нам настолько все понравился, что решили взять ещё одну индивидуальную экскурсию с Женей и не пожалели!!!
Н
Надежда
5 мая 2024
Гид Женя - приветливый и много знающий. Ответил на все вопросы, посоветовал куда сходить и где есть хорошие рестораны.
Маршрут не обычный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Было увлекательно, весело, без напряга. Рекомендую!
Маршрут не обычный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Было увлекательно, весело, без напряга. Рекомендую!
Радион
30 апр 2024
Очень понравилась экскурсия с Евгением!
Гуляли больше шести часов в комфортном ритме, с остановками и чаепитиями (вместо четырёх).
Было здорово посмотреть такое количество различных храмов в пешеходной доступности, без всяких очередей в
Гуляли больше шести часов в комфортном ритме, с остановками и чаепитиями (вместо четырёх).
Было здорово посмотреть такое количество различных храмов в пешеходной доступности, без всяких очередей в
Светлана
30 апр 2024
Замечательная экскурсия. Увидели все что было заявлено в описании и даже больше. Женя отличный гид. Спасибо большое за прекрасно проведенное время!
Похожие экскурсии из Стамбула
Групповая
4 часа
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€40 за человека
Индивидуальная
4 часа
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
Приготовьтесь к путешествию по Византийской империи. Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика откроют вам свои тайны и величие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€135 за всё до 5 чел.