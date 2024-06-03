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кассы и суеты. Все храмы действующие и бесплатные. Сами бы мы никогда не дошли до таких мест.



Было ощущение, что этого гида знают все и дружелюбно пропускают везде. Кажется, что двери закрыты, мы бы прошли мимо, а гид знает куда подойти, чтобы попасть внутрь. Хороший объём исторических фактов, вперемешку с местными байками и интересными историями. Время пролетело незаметно.



Все понравилось, рекомендуем Евгения, как экскурсовода.