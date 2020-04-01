Владислав проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Из чего «состоит» фотоаппарат

Первая часть нашей программы — теоретическая. Мы сядем в уютное кафе и на час-полтора погрузимся в мир фотографии: вы узнаете про строение фотоаппарата и разберётесь в понятиях диафрагмы, выдержки, ISO; поймёте, для чего нужно владеть навыком настройки фокусного расстояния, раскроете, что такое глубина резкости изображаемого пространства, и многое другое! Это будет полноценное обучение — с конспектами, зарисовками схем и всесторонней проработкой базовых и основных тем.

Первые пробы не комом

Урок пройдён — время выходить на улицу и отрабатывать те правила и закономерности, которые вы узнали. Практиковаться вы будете на знаменитой пешеходной артерии Стамбула, Истикляль. Улица красивая, пёстрая и очень колоритная, настоящая мечта для фотографа, — на ней несложно выцепить глазом художественную деталь для идеального кадра.

В ходе мастер-класса помимо знаний вы поймёте, чего именно вам хочется от фото, а также разберётесь, какие объективы самые ходовые и удобные. И конечно, впредь никаких автоматических режимов, абсолютно каждый после интенсива сумеет сделать впечатляющие фото без смазов.