Владислав проводит ещё 4 экскурсии

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. Искусство фотографии: теория и практика

Усвоить урок по основам фото и применить знания на колоритной улице Стамбула

Владислав
Задать вопрос
Владислав – ваш гид
На моём мастер-классе вы не только в деталях узнаете обо всех понятиях и процессах в искусстве фотографии, но также соберёте топ секретов для получения эстетичного кадра.

После теории мы отправимся на оживлённую «художественную» улицу Истикляль, чтобы применить всё усвоенное на практике.
100 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Встреча в районе Бейоглу
Забронировать экскурсию
Искусство фотографии: теория и практика
Искусство фотографии: теория и практика

Что вас ожидает

Из чего «состоит» фотоаппарат
Первая часть нашей программы — теоретическая. Мы сядем в уютное кафе и на час-полтора погрузимся в мир фотографии: вы узнаете про строение фотоаппарата и разберётесь в понятиях диафрагмы, выдержки, ISO; поймёте, для чего нужно владеть навыком настройки фокусного расстояния, раскроете, что такое глубина резкости изображаемого пространства, и многое другое! Это будет полноценное обучение — с конспектами, зарисовками схем и всесторонней проработкой базовых и основных тем.

Первые пробы не комом
Урок пройдён — время выходить на улицу и отрабатывать те правила и закономерности, которые вы узнали. Практиковаться вы будете на знаменитой пешеходной артерии Стамбула, Истикляль. Улица красивая, пёстрая и очень колоритная, настоящая мечта для фотографа, — на ней несложно выцепить глазом художественную деталь для идеального кадра.

В ходе мастер-класса помимо знаний вы поймёте, чего именно вам хочется от фото, а также разберётесь, какие объективы самые ходовые и удобные. И конечно, впредь никаких автоматических режимов, абсолютно каждый после интенсива сумеет сделать впечатляющие фото без смазов.

Организационные детали

  • Вам понадобится фотоаппарат (зеркальный или цифровой, разницы нет)
  • Напитки и еду в кафе вы оплачиваете самостоятельно
Искусство фотографии: теория и практика
Искусство фотографии: теория и практика
Искусство фотографии: теория и практика

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Бейоглу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Владислав
Владислав
Дорогие друзья! Если вы решаете, ехать ли в Стамбул — даже не раздумывайте, вы будете в восторге. Это прекрасный город на стыке двух частей света, город двух морей и десятка национальностей, город торговых улочек и закусочных, город с сумасшедшей энергетикой. Я счастлив, что могу не только созерцать эту красоту, но и делиться ею с вами. До скорой встречи!
Напишите мне

Владислав проводит ещё 4 экскурсии

Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
110 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Увидеть главные достопримечательности города и получить профессиональные снимки на память
Я покажу «визитные карточки» Стамбула: Голубую мечеть, собор Святой Софии, Галатскую башню и площадь Таксим. Расскажу самые интересные факты о городе и менталитете местных жителей и запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с загадочным миром Востока!
Фотопрогулка по Принцевым островамФотопрогулка по Принцевым островамФотопрогулка по Принцевым островам
120 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Провести безмятежный день на цветущих островах и узнать о местной жизни
Час на пароме, и вы совсем в другом мире! Принцевы острова — райский уголок, где вас ждут сосны, Мраморное море, конные повозки, старинные храмы и чистый воздух. Я расскажу историю этого удивительного места, покажу его знаковые места и сделаю все, чтобы вы надолго запомнили наше путешествие.
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»
75 за экскурсию
1 час
1 отзыв
Исследовать старинный Султанахмет и запечатлеть себя на фоне культовых достопримечательностей
Вы проездом в Стамбуле и хотите оставить о приключении яркие воспоминания? Я помогу погрузиться в колорит турецкой столицы и организую атмосферную фотосессию, которая будет звать вас вернуться в восточную сказку. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете много интересного о жизни города.
Любовь на улицах Стамбула: фото-прогулкаЛюбовь на улицах Стамбула: фото-прогулкаЛюбовь на улицах Стамбула: фото-прогулка
100 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Не спеша пройти по открыточным местам города и сделать на память романтичные снимки
Восточный город накладывает свои чары на всякого в него въезжающего. А если вы навещаете Стамбул вместе с близким человеком — держитесь, ведь любовь удваивает яркие впечатления. Это сплетение ваших эмоций друг к другу и к городу я хочу запечатлеть на душевной фото-прогулке: вы выберете маршрут, и мы отправимся по пёстрым улицам сохранять ваши чувства на фотоплёнке.

Необычные маршруты по Стамбулу

Неподражаемый СтамбулНеподражаемый СтамбулНеподражаемый Стамбул
107 за экскурсию
5 часов
11 отзывов
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Приглашаю погулять по местам, куда редко ступает нога туриста: восточным кварталам Кадыкёй и Ускюдар, армянским и греческим улочкам. Вы ощутите дух настоящего Стамбула с оживленными базарами, древними мечетями и локальными кафе. А в завершение подниметесь на холм Чамлыджа и впечатлитесь видами Босфора и Мраморного моря!
Открыть неизведанный СтамбулОткрыть неизведанный СтамбулОткрыть неизведанный Стамбул
157 за экскурсию
6 часов
66 отзывов
Погрузиться в атмосферу нетуристических кварталов — от магазинчиков Эминёню до мечетей Ускюдара
Настоящая магия Стамбула прячется в криках чаек и песнях муэдзина, в запахе жаренных каштанов и на улочках самобытных кварталов. Чтобы убедиться в этом, мы исследуем нетуристические места города: пройдем по Галатскому мосту, проникнемся духом Ускюдара и Кадыкёя, попробуем лучший стамбульский суп и балык-экмек и встретим закат на холме Чамлыджа.
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100 за экскурсию
3 часа
159 отзывов
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Вы увидите европейский и азиатский, старинный и современный Стамбул на прогулке со «своим человеком», узнаете об истории древнего мегаполиса, традициях и обычаях местных жителей. Мы покажем один из лучших турецких базаров и потайную часовню, проведем узкими улочками к галерее стамбульских мастеров и посоветуем лучшие рестораны, кафе и стрит-фуды.
Великолепный век СтамбулаВеликолепный век СтамбулаВеликолепный век Стамбула
140 за экскурсию
4 часа
13 отзывов
Пройтись по следам сериала, увидеть главные архитектурные памятники и погрузиться в восточную сказку
Мы посетим самые важные места, связанные с героями популярного сериала: дворец Топкапы — символ османского могущества, дворец Ибрагима Паши и мечеть Сулеймание, построенную великим архитектором Мимаром Синаном. Вы узнаете о законах гарема, о жизни султанов и визирей, увидите предметы османского быта и поймете, каким был настоящий Великолепный век.
По Стамбулу на автомобиле!По Стамбулу на автомобиле!По Стамбулу на автомобиле!
215 за экскурсию
7 часов
5 отзывов
Самые интересные районы и великолепные виды города на душевной и увлекательной экскурсии
Стамбул — многогранное и невероятно интересное место. Вы посетите европейскую и азиатскую части, подниметесь на лучшие смотровые площадки, заглянете на местный рынок и узнаете самые любопытные факты из истории города. Я сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, комфортно и познавательно!
Покорение Стамбула на общественном транспортеПокорение Стамбула на общественном транспортеПокорение Стамбула на общественном транспорте
148 за экскурсию
4.5 часов
55 отзывов
Узнать город изнутри и почувствовать себя местным жителем
Приглашаю вас в уникальное обзорное путешествие по Стамбулу — оно будет совмещено с освоением местного общественного транспорта. Благодаря этому маршруту, мы сможем максимально обойти легендарные пробки на стамбульских дорогах, заглянуть в нетуристические районы города «для местных», и всего за несколько часов совершить маленькое путешествие из Европы в Азию и вернуться обратно.

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповыеБилеты в музеи