Проведите незабываемый вечер по набережной реки Дунай в элегантной обстановке на нашем роскошном корабле. Круиз по Дунаю в Будапеште - возможность полюбоваться уникальной, освещенной прожекторами панорамой, фирменными мостами и монументальными зданиями столицы.

Фортепианное шоу делает наш круиз еще более увлекательным. Великолепную атмосферу мероприятия обеспечивают два блестящих пианиста и фантастический, обаятельный вокалист. Хорошо известные, романтичные и развлекательные мелодии звучат на протяжении всего шоу.