28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Групповой тур по региону Зальцкаммергут — красивейшему озёрному краю Австрии

Женя и Валя
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Женя и Валя – экскурсионное агентство
Завораживающие альпийские вершины, зеркальные озера и самобытные города, затерявшиеся среди скал, — всё это Зальцкаммергут! Вы проедете по одному из самых живописных маршрутов Европы: пройдете по роскошным залам библиотеки аббатства Адмонт, восхититесь пейзажами и колоритом знаменитого Гальштата и очаруетесь курортным городком Гмунден.

Именно в этих местах вам откроется тонкая душа, богатая история и природная красота озерного региона Австрии.
119 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 12 часов
До 35 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Albertinaplatz
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У этой экскурсии28 отзывов
4.54
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат

Что вас ожидает

Книжные лабиринты аббатства Адмонт
Первой остановкой на нашем пути станет древнее аббатство Адмонт. Приготовьтесь не только погрузиться в захватывающую историю монастыря, но и посетить крупнейшую монастырскую библиотеку в мире — невероятное переплетение роскоши стиля барокко и бесконечных стеллажей с сотнями тысяч книг в белых переплётах! А после вы сможете заглянуть в местную церковную лавку.

Сказочный Гальштат — визитная карточка Австрии
Вы побываете в самом сердце региона Зальцкаммергут — городке Гальштат затерявшемся среди высоких гор на берегу озера с лазурной водой. Это место по праву считается главным открыточным видом альпийской Австрии, но ни одна фотография не способна передать восхитительную атмосферу города и его своенравный характер. В Гальштате мы прогуляемся по променаду вдоль озера, поговорим об истории города, а после у вас будет свободное время, чтобы перекусить, побродить по улочкам и насладиться панорамами озера и высоких гор.

Гмунден на берегу альпийского озера
На обратном пути мы заедем в очаровательный курортный городок Гмунден, расположившийся на берегу Траунзее — самого глубокого озера Австрии. Здесь вы откроете еще одну грань природной красоты региона Зальцкаммергут, ощутите спокойную гармонию Альпийских гор, а вдалеке увидите белоснежный замок Орт.

Организационные детали

Входные билеты в аббатство включены в стоимость.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится одновременно на двух языках: русском и английском
  • За день вам предстоит проехать 650 км на автобусе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат

Экскурсия проводится во вторник, четверг и субботу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Albertinaplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Женя и Валя
Женя и Валя
С нашей командой гидов вам не придётся задумываться над тем, как спланировать идеальное путешествие в Вену, успеть посмотреть самое главное и интересное, узнать то, чего нет ни в одном путеводителе. Мы уже предусмотрели все ваши возможные пожелания и воплотили их в наши возможности.
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Отличная экскурсия, прекрасные виды, однозначно рекомендую! Единственный минус - цена, к которой стоит добавить расходы на питание на остановках.
3 марта 2020
Хорошая экскурсия, но может быть несколько утомительная для людей не готовых преодолевать большие расстояния на автобусе.
Очень красивая природа! Гид Евгения давала в целом достаточное количество информации, рассказала немного про Австрию и регионы, которые проезжали по дороге.
В экскурсии заявлено « На обратном пути мы заедем в очаровательный курортный городок Гмунден», но по факту никаких остановок не было, хотя на улице было еще светло. И причина такого не соответствия (тем более заранее никто не предупреждал об изменениях в программе) не понятна и этом момент несколько подпортил впечатление.
Ирина
17 февраля 2020
Это была одна из лучших экскурсий в нашей жизни! Восхитительный гид Елена рассказала массу интересных подробностей об истории Австрии, говорила всю дорогу, а в автобусе мы провели много часов. Про каждый городок или деревню, которые мы проезжали, она приводила множество удивительнвх фактов о местах, композиторах и исторических особах. Места шикарные. А когда мы проезжали местности, где жили композмиоры (Штраусс, Шуберт) нам ставили их прекрасную музыку, но недолго и неутомительно, а прямо в самый раз. Также Елена посоветовала музей Путешкствие в прошлое, в центре Вены, мы его на следующий день посетили и остались в полном восторге! Спасибо!
Светлана
9 февраля 2020
Волшебные места! Сказка наяву. Второй раз побывала на этой экскурсии с этим организатором. Восторг тот же!
1 февраля 2020
Ездили в Халльштатт 25.01.2020. Перед этим прочитала кучу положительных отзывов, но видимо нам не повезло с гидом, поэтому экскурсия не оправдала своих ожиданий. 80% всего времени в дороге мы слушали произведения Моцарта. Спасибо, но я и дома могу это послушать. Сначала раздали наушники, потом у кого то они не работали, в итоге мы все почему то ходили без наушников. Тоже непонятно, за 120 евро можно же проконтролировать этот момент. Информация от нашего гида Евгении была скудной, неструктурированной, много повторений. Считаю, что именно от гида зависит многое. Если бы не прекрасные виды природы Австрии, впечатление осталось бы ужасное. Если соберётесь на экскурсию, уточняйте кто будет её проводить.
20 января 2020
Все было вовремя, понятно и хорошо организовано!
Спасибо большое гиду Евгении и водителю Виталию за прекрасную организацию поездки.
Сама экскурсия понравилась очень! Красивые места и содержательный рассказ гида оставили великолепные впечатления о поездке!
Буду рекомендовать знакомым.
Спасибо!
19 января 2020
Отличная экскурсия! Хороший гид лена, внимательный водитель, просто сказочные места, понравилось все!
11 января 2020
Были на экскурсии в компании гида Елены на новогодних каникулах. Елена чудесный рассказчик и приятный собеседник. Очень правильно скорректировала время экскурсии с учетом короткого светового дня зимой, дав больше времени в Халльштатте. Спасибо за чудесный день!
31 декабря 2019
Нашу экскурсию вела гид Елена.
Елена очень внимательный и корректный человек и так же ,обладающий глубокими знаниями по истории , культуре и традициям Австрии .
Экскурсия очень понравилась , она смогла влюбить нас в австрийские пейзажи даже при дождливой и холодной погоде , туманах и декабрьских сумерках.
Спасибо за экскурсию , много узнали, комфортно передвигались, перекусывали в колоритных австрийских ресторанчиках, а на обратном пути полный восторг от концерта Штрауса!
Спасибо за организацию!
24 декабря 2019
Все отлично! Елена прекрасный гид. Старалась дать как можно больше информации. Всем рекомендую эту экскурсию.
Ещё 18 отзывов

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