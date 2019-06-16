Альпийский панорамный тур в Хальштатт и аббатство Адмонт

Смешанная - автобусная и пешеходная

4.7
18 отзывов
Смешанная - автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится на двух языках - русском и английском, в автобусе могут присутствовать туристы из разных стран.
Альпийский панорамный тур в Хальштатт и аббатство Адмонт
Альпийский панорамный тур в Хальштатт и аббатство Адмонт
Альпийский панорамный тур в Хальштатт и аббатство Адмонт
Альпийский панорамный тур в Хальштатт и аббатство Адмонт
Альпийский панорамный тур в Хальштатт и аббатство Адмонт
Альпийский панорамный тур в Хальштатт и аббатство Адмонт

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Хальштатт
  • Аббатство Адмонт
  • Г. Гмунден
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Зальцкаммергут – регион в Австрии, потрясающий не только красотой (что естественно для Австрии и очевидно при непосредственном знакомстве с озёрно-горным краем), но и своим историческим значением – здесь уже со второго тысячелетия до нашей эры разрабатывались соляные шахты. Регион сохранял свое экономическое значение и при Габсбургах – монархи ценили и активно развивали соляную монополию.

Экскурсия по живописному Зальцкаммергуту начнется с посещения старинного аббатства Адмонт. Бенедиктинский монастырь, служивший образовательным центром, и по сей день хранит величайшую монастырскую библиотеку. Еще в 1774 году здесь насчитывалось 200 тысяч книг, 1000 из которых имела высочайшую художественную ценность – редкие рукописи с орнаментами и гравюрами.

Сердцем Зальцкаммергута по праву считается городок Хальштатт. Непередаваемая красота этого места (и вправду, ни одно фото не способно передать совершенство этого места) обусловлена его специфическим расположением – на узкой полосе земли между озером и скалами. Необходимость поселения возникла из-за упомянутых уже соляных шахт, неудобность же расположения эволюционировала из проблемы в шанс – так и возник Халльштатт, заслуженно включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Любопытно, что красота этого места хоть и, как уже было сказано, непередаваема, но, как оказалось, подражаема – в 2012 году в Китае была построена точная копия этого райского уголка. Впрочем, у Вас есть замечательная возможность познакомиться с оригиналом!

Закончится знакомство с удивительным Зальцкаммергутом посещением курортного городка Гмунден.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в аббатство Адмонт
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 08:00
Экскурсия длится около 12.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
1
3
1
2
1
1
Ю
16 июня 2019
Очень интересная экскурсия. Дивные места.
E
11 мая 2019
Бронировала эксурсию на сайте, было немного волнительно, т. к. предпочитаю живое общение с ответами на все возникающие вопросы. Все сомнения были развеяны как только пришли на место встречи. Первое впечатление - пунктуальность и четкость организоторов. Экскурсовод Илона - умница, экскурсия на двух языках, но не утомляет, всё четко, интересно! Ну и сама экскурсия вне слов! Уникальная возможность за один день почуствовать Альпы, подышать вкусным воздухом, полюбоваться красотой! Поездка оправдала себя полностью. Спасибо!
Бронировала эксурсию на сайте, было немного волнительно, т. к. предпочитаю живое общение с ответами на всеБронировала эксурсию на сайте, было немного волнительно, т. к. предпочитаю живое общение с ответами на все
М
10 мая 2019
Панорамный тур в Хальштатт просто чудо! Горы, озера и чудесные виды! Прекрасная кухня.
а
6 апр 2019
прекрасная экскурсия!
Л
28 мар 2019
Отличная экскурсия. Анна-умница,на двух языках и все успеть донести-многого стоит. Заезд в аббатство,на мой взгляд,лишний,лучше было бы провести еще час на озерах.
Е
9 мар 2019
Посетила экскурсию Альпийский панорамный тур в Хальштатт из Вены 02 марта 2019 года. Экскурсия очень понравилась, прекрасный маршрут, великолепная организация экскурсии и прекрасный гид Дарья. Впечатления от экскурсии только положительные!
A
8 авг 2018
Большое спасибо гиду Дарье и водителю Виталию - профессионалам своего дела. Экскурсия даёт возможность открыть для себя настоящую Австрию и её горные красоты. Конечно, хотелось бы больше времени для прогулки по Халльштатту и подъему на смотровую площадку, но в рамках данной экскурсии такое возможно только в ущерб посещению монастыря, который сам по себе тоже весьма интересен. По пути были остановки, во время которых можно было успеть сделать хорошие фотографии.
Г
17 июля 2018
Отлично
D
26 сен 2017
Нам очень понравилась эта экскурсия. Несмотря на дождливый день, мы всё успели и экскурсия прошла слаженно и без опозданий. Наш гид Анна была очень дружелюбной и общительной, и она рассказала нам очень много интересного об Австрии и о тех местах, которые мы посещали. Также, Анна сделала нам краткий исторический и геополитический экскурс по тем местам, которые мы посещали, и это дало возможность окунуться в жизнь Австрии в те далёкие годы и понять, какие события тогда происходили и как они влияли на жизнь Австрии и Австро-Венгерской империи в целом. Большое спасибо, это было очень интересно!
В
26 авг 2017
Экскурсия очень утомительная. Тот, кто был в Норвегии или хотя бы в Швейцарии будет разочарован "красотой" Австрии. Пейзажи однообразные, скучные, на фоне небольших гор вдоль дороги тянется постоянно линия ЛЭП, попадаются разнообразные заводы о которых рассказывает подробно экскурсовод. В Бенедиктинском монастыре показывают только помещение библиотеки, такое же как на фото. Хальштатт- милый, симпатичный, очень маленький городок, но не более того, возникает ощущение дежавю. Кто приехал в Вену на 10 дней и более могут позволить себе эту поездку, мы были всего в Вене 5 дней, приехав из Праги и нам было очень жаль потраченного времени. Экскурсионный автобус отправился в Хальштатт в 8.40, вместо 8.00, приехали в 21. Экскурсионная группа была большая, интернациональная - с каждой стоянки кто-то опаздывал, а большинство их ждало.
I
14 июля 2017
Экскурсия прекрасная в прямом смысле этого слова. Места, по которым проходит экскурсия, завораживают своей красотой. Эта поездка необходима, чтобы понять, что Австрия - это не только прекрасная Вена и не менее прекрасный Зальцбург, а еще горы, озера, старинные монастыри и просто очаровательные маленькие городки и деревни. Особое спасибо гиду Елене, которая приложила максимум усилий, чтобы сделать наш тур информативным, комфортным и не утомительным, несмотря на 650 км пути!
C
21 июня 2017
Очень красивый тур, но длинная дорога около 4 часов только в одну сторону, а также организация экскурсии одним гидом на двух языках, показалось чрезмерно утомительной. Не только мы, но и другие туристы чувствовали усталость, а не удовольствие.
Обидно, что целый автобус ждал полчаса опаздывающую девушку, и все равно не дождался. Считаю, что 15 мин ожидания опоздавших - достаточно!!!
Y
11 мая 2017
Сказочная экскурсия!!! Альпийские деревушки, озёра, горы, ну и сам Хальштатт - это и есть настоящая Австрия. Пейзажи красивейшие, как в рекламе про корову Милка. Я планировала провести несколько дней в Вене, сходить в оперу, посидеть в венских кафе, но Вена это всё же город, хотя и очень красивый. Не посетив Венский лес, Долину Вахау, озёра, луга, ну и конечно достойный восхищения городок Хальштатт, можно сказать, что и не видел Австрию. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет посмотреть настоящую Австрию. Прекрасный гид Анна очень много рассказывала об истории Австрии, о традициях, о настоящей жизни австрийцев.
Н
9 мая 2017
Необыкновенно красивый тур, да еще с прекрасным гидом, незабываемые впечатления, жаль в сутках мало времени, очень хотелось подняться на подъемнике на гору к соляным пещерам Хальштатта, еще бы часок.
L
4 мая 2017
Экскурсия очень понравилась. Обязательна к посещению. Необыкновенные Альпы с заснеженными вершинами, чудесные озера и милые, уютные городки довершают представление об Австрии. В дополнение к этому интересный и познавательный рассказ гида Анны. Самое сильное впечатление произвел подъем на фуникулере на вершину скалы, с которой открывается потрясающий вид сверху на окрестности. К сожалению, это не входит в экскурсию, поэтому не все туристы могут полюбоваться таким зрелищем из-за нехватки времени.
Ещё 3 отзыва

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