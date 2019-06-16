Зальцкаммергут – регион в Австрии, потрясающий не только красотой (что естественно для Австрии и очевидно при непосредственном знакомстве с озёрно-горным краем), но и своим историческим значением – здесь уже со второго тысячелетия до нашей эры разрабатывались соляные шахты. Регион сохранял свое экономическое значение и при Габсбургах – монархи ценили и активно развивали соляную монополию.

Экскурсия по живописному Зальцкаммергуту начнется с посещения старинного аббатства Адмонт. Бенедиктинский монастырь, служивший образовательным центром, и по сей день хранит величайшую монастырскую библиотеку. Еще в 1774 году здесь насчитывалось 200 тысяч книг, 1000 из которых имела высочайшую художественную ценность – редкие рукописи с орнаментами и гравюрами.

Сердцем Зальцкаммергута по праву считается городок Хальштатт. Непередаваемая красота этого места (и вправду, ни одно фото не способно передать совершенство этого места) обусловлена его специфическим расположением – на узкой полосе земли между озером и скалами. Необходимость поселения возникла из-за упомянутых уже соляных шахт, неудобность же расположения эволюционировала из проблемы в шанс – так и возник Халльштатт, заслуженно включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Любопытно, что красота этого места хоть и, как уже было сказано, непередаваема, но, как оказалось, подражаема – в 2012 году в Китае была построена точная копия этого райского уголка. Впрочем, у Вас есть замечательная возможность познакомиться с оригиналом!

Закончится знакомство с удивительным Зальцкаммергутом посещением курортного городка Гмунден.