Мы будем рады поприветствовать Вас в Будапеште - в городе с богатым прошлым и основанном на многовековом культурном наследии настоящим.

В ходе экскурсии 🧭 Вы осмотрите все основные достопримечательности 🏛️ этого города.

Например, королевский дворец, Базилику Св. Иштвана, Будайскую. крепость, площадь Героев, городской парк 🌳 и многие другие места, притягивающие туристов со всего мира.

Поднявшись на Крепостной холм в Буде, Вы увидите Рыбацкий бастион с его многочисленными башенками. Отсюда открывается потрясающий вид на Дунай, на Пешт и Парламент - Вы точно не удержитесь, чтобы не сделать пару снимков на память.

Только Будапешт может похвастаться тем, что здесь находится самый большой Парламент в Европе, самая большая действующая синагога, самый длинный трамвай и первая подземная дорога на континенте. Но и это

еще далеко не все, чем может удивить Вас город: ведь на свете нет ещё одной такой столицы ⭐️, в которой насчитывается около ста термальных источников, из которых ежедневно выходит на поверхность 19 миллионов галлонов термальной воды. Лечебные свойства здешних источников помогают при 40 различных заболеваниях. Сейчас в Будапеште 26 «турецких» купален, аналогов которым нет нигде в мире.