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Автобусная экскурсия в Будапешт

AVS V.
AVS V. – Гид из Вены
Автобусная экскурсия в Будапешт
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €109 за человека

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Автобусная экскурсия в Будапешт
Автобусная экскурсия в Будапешт

Что вы увидите

  • Королевский дворец
  • Базилика Св. Иштвана
  • Будайская. крепость
  • площадь Героев
  • городской парк
  • Крепостной холм
  • Рыбацкий бастион
  • Парламент
Мы будем рады поприветствовать Вас в Будапеште - в городе с богатым прошлым и основанном на многовековом культурном наследии настоящим.
В ходе экскурсии 🧭 Вы осмотрите все основные достопримечательности 🏛️ этого города.
Например, королевский дворец, Базилику Св. Иштвана, Будайскую. крепость, площадь Героев, городской парк 🌳 и многие другие места, притягивающие туристов со всего мира.
Поднявшись на Крепостной холм в Буде, Вы увидите Рыбацкий бастион с его многочисленными башенками. Отсюда открывается потрясающий вид на Дунай, на Пешт и Парламент - Вы точно не удержитесь, чтобы не сделать пару снимков на память.
Только Будапешт может похвастаться тем, что здесь находится самый большой Парламент в Европе, самая большая действующая синагога, самый длинный трамвай и первая подземная дорога на континенте. Но и это
еще далеко не все, чем может удивить Вас город: ведь на свете нет ещё одной такой столицы ⭐️, в которой насчитывается около ста термальных источников, из которых ежедневно выходит на поверхность 19 миллионов галлонов термальной воды. Лечебные свойства здешних источников помогают при 40 различных заболеваниях. Сейчас в Будапеште 26 «турецких» купален, аналогов которым нет нигде в мире.
Что входит
  • транспортное обслуживание
  • русскоговорящий гид
  • большая комбинированная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Будапешт
Что не входит
  • питание
Начало и место завершения
🚩 Albertinaplatz
Автобусная экскурсия в Будапешт
Автобусная экскурсия в Будапешт
Автобусная экскурсия в Будапешт
Автобусная экскурсия в Будапешт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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AVS V.
AVS V.
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