AVS V. проводит ещё 5 экскурсий

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Автобусная экскурсия «Венский лес»

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2 отзыва
AVS V.
AVS V. – Гид из Вены
Среди непроходимых троп и могучих деревьев в Венском лесу 🌲 скрыто много исторических и культурных сокровищ.

Во время путешествия вы увидите самое большое подземное озеро в Европе, узнаете непростую историю 📖 замка Лихтенштейн, посетите охотничий замок 🏰 династии Габсбургов и побываете в курортном городе Бадене, которым восхищались многие великие композиторы.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €55 за человека

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Автобусная экскурсия «Венский лес»
Автобусная экскурсия «Венский лес»
Экскурсия по самым загадочным местам Венского леса.
В этот день Вы совершите уникальную прогулку 👣 по самому большому подземному озеру в Европе — Зеегроте, где во время Второй мировой войны располагался секретный авиационный завод. Теперь же это - излюбленное место для съемок фильмов. Также Вы увидите замок 🏰 Лихтенштайн, посетите действующий монастырь Святого Креста ордена цистерцианцев (1133 г. ). А после этого, проехав мимо живописных пейзажей долины Хеленталь, попадёте в Майерлинг — бывший охотничий замок династии Габсбургов, где в 1889 году вместе со своей возлюбленной покончил жизнь самоубийством наследный принц Рудольф.
И наконец Вы посетите очаровательный городок Баден, знаменитый своими термальными источниками, а также погуляете по историческому центру города и увидите места, связанные с жизнью и творчеством великих композиторов — Моцарта, написавшего здесь «Волшебную флейту», и Бетховена, создавшего здесь же свои лучшие произведения. В Бадене также расположено крупнейшее в Европе казино.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Посещение подземного озера Зеегроте (примерная стоимость: 11 € с человека)
Начало и место завершения
🚩 Albertinaplatz
Автобусная экскурсия «Венский лес»
Автобусная экскурсия «Венский лес»
Автобусная экскурсия «Венский лес»
Автобусная экскурсия «Венский лес»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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AVS V.
AVS V.
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