AVS V. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия по самым загадочным местам Венского леса.

В этот день Вы совершите уникальную прогулку 👣 по самому большому подземному озеру в Европе — Зеегроте, где во время Второй мировой войны располагался секретный авиационный завод. Теперь же это - излюбленное место для съемок фильмов. Также Вы увидите замок 🏰 Лихтенштайн, посетите действующий монастырь Святого Креста ордена цистерцианцев (1133 г. ). А после этого, проехав мимо живописных пейзажей долины Хеленталь, попадёте в Майерлинг — бывший охотничий замок династии Габсбургов, где в 1889 году вместе со своей возлюбленной покончил жизнь самоубийством наследный принц Рудольф.

И наконец Вы посетите очаровательный городок Баден, знаменитый своими термальными источниками, а также погуляете по историческому центру города и увидите места, связанные с жизнью и творчеством великих композиторов — Моцарта, написавшего здесь «Волшебную флейту», и Бетховена, создавшего здесь же свои лучшие произведения. В Бадене также расположено крупнейшее в Европе казино.