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Без очереди на Венское колесо обозрения

Vienna. Raise
Vienna. Raise – Гид из Вены
Вас ждёт символ города, Венское колесо обозрения.

Билет 🎫 для тех, кто не любит терять время на очереди и ожидание.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная

  • €16.5 за экскурсию

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Без очереди на Венское колесо обозрения
Без очереди на Венское колесо обозрения

Что вы увидите

  • Колесо обозрения
Поднимитесь высоко над австрийской столицей ⭐️, чтобы по-новому взглянуть на удивительную архитектуру города и на Дунай. Это билет 🎫 на одну поездку на гигантском колесе обозрения.
Вы увидите колесо, задолго до того, как придете в парк 🌳 - настолько оно велико, ее силуэт виден за много миль!
Взгляните на крыши Вены со знаменитого гигантского колеса - ориентира, который был впервые построен в 1897 году в честь императора Франца-Иосифа и его восшествия на престол.
Его знаменитые красные кабины, с тех пор не раз появлялись в голливудских фильмах, от "Третьего человека" с Орсоном Уэллсом до "Искор из глаз" с Тимоти Далтоном в роли Джеймса Бонда!
Почему бы не сделать свой собственный фильм 🎥, о том, как и вы прикоснетесь к истории 📖 Вены?
Что входит
  • входной билет
Что не входит
  • услуги гида
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Wiener Riesenrad Riesenradplatz 1, 1020, Vienn
Без очереди на Венское колесо обозрения
Без очереди на Венское колесо обозрения
Без очереди на Венское колесо обозрения
Без очереди на Венское колесо обозрения

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vienna. Raise
Vienna. Raise
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