Поднимитесь высоко над австрийской столицей ⭐️, чтобы по-новому взглянуть на удивительную архитектуру города и на Дунай. Это билет 🎫 на одну поездку на гигантском колесе обозрения.

Вы увидите колесо, задолго до того, как придете в парк 🌳 - настолько оно велико, ее силуэт виден за много миль!

Взгляните на крыши Вены со знаменитого гигантского колеса - ориентира, который был впервые построен в 1897 году в честь императора Франца-Иосифа и его восшествия на престол.

Его знаменитые красные кабины, с тех пор не раз появлялись в голливудских фильмах, от "Третьего человека" с Орсоном Уэллсом до "Искор из глаз" с Тимоти Далтоном в роли Джеймса Бонда!

Почему бы не сделать свой собственный фильм 🎥, о том, как и вы прикоснетесь к истории 📖 Вены?