Получите доступ к разнообразным специальным выставкам с меняющимися темами

В 2018 году галерея Альбертина, расположенная прямо в историческом центре Вены, была признана одним из 7 городских чудес света. Постоянная экспозиция музея представляет примеры наиболее важных художественных стилей: от французского импрессионизма, немецкого экспрессионизма и русского авангарда до подробной коллекции произведений австрийского искусства.

Обязательно к посещению для всех ценителей искусства - выставка работ Амадео Модильяни и Пабло Пикассо «Примитивистская революция».

Масштабная ретроспектива откроется к 100-летию со дня гибели Амадео Модильяни, 18 сентября 2020 года. Экспозиция представит художника как одного из авангардных революционеров примитивизма.

Отдельная часть выставки будет посвящена любви Модильяни к изучению примитивизма: работы Пабло Пикассо, Константина Бранкузи и Андре Дерена.

Выставка продлится до 10 января 2021 года.

Осмотрите знаменитые исторические апартаменты, где проживали члены династии Габсбургов: испанские апартаменты, зал муз, двор Гартмана, а также лестницу со сфинксами

Уникальная коллекция включает в себя среди прочего картины и зарисовки Моне, Дега, Гончаровой, Шагала и Кокошки. Венчают экспозицию многочисленные шедевры Пикассо от ранних картин до произведений его позднего экспериментального периода. Окунитесь в императорскую роскошь в галерее Альбертина, служившей около 100 лет резиденцией габсбургских эрцгерцогов и эрцгерцогинь. С этого периода до наших дней дошли 20 пышно декорированных и тщательно отреставрированных габсбургских парадных залов, способных погрузить посетителей в великолепный мир классицизма, — здесь вас ждут изысканные настенные покрытия, люстры, камины и печи, уникальные мозаики и превосходная мебель в стиле Людовика XVI, который возник в мастерских французского королевского двора в Париже и Версале.

Посетите различные временные выставки, полюбуйтесь гравюрами, эскизами и фотографиями

Полюбуйтесь коллекциями, посвященными различным темам, постоянными экспозициями, гравюрами и эскизами, коллекциями предметов архитектуры и фотографий, а также различными временными выставками.

Модильяни — Пикассо. Революция примитивизма (18 сентября 2020–10 января 2021)

Галерея Альбертина почтит Амедео Модильяни главной ретроспективой, посвященной 100-летию со дня его смерти. Впервые Модильяни будет рассматриваться не как богемец под влиянием алкоголя и наркотиков, а как ведущий художник авангарда, который перенес революцию примитивизма далеко в двадцатое столетие. Премьера этой выставки состоится в Австрии с его знаменитыми обнаженными фигурами и выдающимися портретами, а также с его скульптурами, которые редко можно найти в музеях 🖼 по всей Европе. В экспозиции примут участие работы из крупнейших государственных музеев.

Особое внимание будет уделено исследованию искусства примитивизма на протяжении всей жизни художника. Таким образом, творчество Модильяни будет сочетаться с характерными ключевыми работами таких художников, как Пабло Пикассо, Константин Бранкузи и Андре Дерен.

Вильгельм Лейбль. Искусство видеть (31 января –10 мая 2020)

Воодушевленный Курбе, под влиянием Мане и почитаемый Ван Гогом, Вильгельм Лейбль (1844–1900) был одним из самых важных представителей реализма в Европе. Его творчество вращается вокруг бескомпромиссно подлинного изображения людей. Своим переездом из города в деревню Лейбль основал стиль современной фигуративной живописи, в которой истина природы имела приоритет над идиллиями и повествовательными тенденциями традиционной жанровой живописи. Руководящим принципом художником было не то, чтобы его модели были красивыми 🤩, но, чтобы они были «хорошо восприняты».

Эта выставка, включающая в себя его работы из Германии, Австрии, Венгрии, Чехии, Швейцарии и США и возникла в сотрудничестве с Цюрихским Кунстхаусом.

Офорт эпохи Ренессанса. От Дюрера до Брейгеля (12 февраля–10 мая 2020)

Возникновение травления в конце XV века наряду с его последующим быстрым распространением в начале XVI века представляет собой один из самых важных моментов в искусстве. Среди пионеров этой новой техники были такие центральные художественные фигуры эпохи Возрождения, как Альбрехт Дюрер, Пармиджанино и Питер Брейгель Старший.

Выставка «Офорт эпохи Ренессанса» посвящена первым 70 годам существования гравюр: от их зарождения во времена Дюрера до эпохи Брейгеля, в которой уже работали многочисленные известные художники в Германии, Фландрии, Италии и Франции. Примерно 125 гравюр будут показаны вместе с рисунками, печатными формулярами и иллюстрированными книгами. Эта выставка была задумана в сотрудничестве с музеем Метрополитен в Нью-Йорке.

Сезанн, Матисс, Ходлер. Коллекция Ханлозер (22 февраля–24 мая 2020)

Галерея Альбертина посвящает свою весеннюю выставку 2020 года одной из самых важных частных коллекций французского модернистского искусства. В коллекцию Ханлозер входят полотна Пьера Боннара, Фердинанда Ходлера, Анри Матисса и Феликса Валлоттона. Позже в коллекцию вошли также работы их предшественников, включая Сезанна, Ренуара, Тулуз-Лотрека, Ван Гога и других. Нынешняя выставка из 120 работ представляет собой обзор этой уникальной на международном уровне коллекции современного искусства, дополненной важными работами, взятыми на время из Бернского музея изобразительных искусств и Винтертурского художественного музея.

Майкл Хоровиц (28 февраля–13 апреля 2020)

Венский журналист, издатель и писатель Майкл Горовиц (1950 г. ) начал работать фотографом ещё в 1966 году, будучи еще школьником. А к концу 1980-х годов выпустил множество фоторепортажей и портретов известных личностей. В настоящее время музей Альбертины представляет монографическую выставку, которая включает в себя первую в истории 📖 подборку фоторабот этого автора. Акцент здесь делается на фотографиях культурной жизни Вены и с главными героями, с которыми Хоровиц был тесно связан. Он создал относительно большие серии в сотрудничестве с такими фигурами, как Хельмут Квальтингер, Кики Когельник и художниками Гуггинга.

Ксения Хауснер. Правдивая ложь (6 мая–6 сентября 2020)

На выставке «Правдивая ложь» представлена одна из самых выдающихся австрийских живописцев нашего времени. Для своих картин Хауснер сначала строит, а затем фотографирует пространственные параметры в своей студии. Таким образом, автомобильные фрагменты или вагоны поезда становятся естественными местами обитания её героев, что является своеобразным сценарием, в котором тривиальные объекты являются содействующими лицами. Эта выставка задумана как ретроспектива, начиная с первых работ Ксении Хауснер 1990-х годов и заканчивая её недавней передвижной серией «Изгнанники».

Микела Гизетти. Я иду домой (28 мая–13 сентября 2020)

Музей Альбертины является первым учреждением, посвятившим широкую ретроспективную презентацию Микелы Гизетти. Творчество этого художника, родившегося в Италии, в 1966 году и проживающего в Вене с 1992 года, колеблется между полюсами абстракционизма и орнаментации. В творчестве Гизетти переплетаются элементы как биографические, эмоциональные, так и философские, художественно-теоретические.

Франческо Клементе. Автопортреты и сирены (4 июня–4 октября 2020)

Галерея Альбертина представляет всестороннюю сольную выставку итальянско-американского художника Франческо Клементе. Особое внимание уделяется автопортретам Клементе и неразрывно связанным с ним путешествиям, которые можно увидеть в работах, созданных по всему миру. Впечатления и переживания, истории и мифы также ясно видны в работах этого художника, ссылаясь на их важную роль для него как человека во всех его многочисленных аспектах.

Альбертина Модерн. Начало (13 марта–2 августа 2020)

Выставка «Начало. Искусство Вены 1945-1980» представляет совершенно новый взгляд на австрийское искусство в течении 1945-1980-х годов. Этот период характеризуется новыми аспектами: для многих художников того периода критическое столкновение с австро-фашизмом и национал-социализмом без уклонения от конфликта лежало в основе художественных инноваций - от арт-клуба до авангардных презентаций; австрийский вариант поп-арта, который действительно быстро привлек международное внимание.

Художники на выставке: Роберт Клеммер, Арнульф Райнер, Август Уолла, Биргит Юргенсен, Кристиан Людвиг Аттерзее, Флорентина Пакоста, Франц Рингель, Франц Задразил, Готфрид Хельнвайн, Ханс Штаудахер, Герман Нич, Мария Лассниг, Маркус Праченски, Макс Вайлер, Питер Понгратц, Реймо Вукуниг и другие.

Моё поколение. Коллекция Рафаэля Яблонка (2 октября 2020–31 января 2021)

Галерист Рафаэль Яблонка передал Альбертине в долгосрочное пользование свое собрание из 400 созданных за последние 40 лет произведений американских и немецких художников. Выбранные работы дают репрезентативный взгляд на работы этих художников в соответствии с концепцией «один художник на зал». Музей использует два уровня, чтобы показать около 120 работ, включая картины, скульптуры, работы на бумаге, гравюры на дереве и архитектурные модели, что позволяет посетителям познакомиться со всем разнообразием коллекции Яблонка.

Такие художники как: Микель Барсело | Росс Блекнер | Ричард Дикон | Эрик Фишл | Дэмиен Херст | Рони Хорн | Майк Келли | Шерри Левин | Кэди Ноланд | Томас Шютте | Андреас Сломински | Филип Тааффе | Терри Уинтерс

Лица. Портреты межвоенного периода (23 октября 2020–7 февраля 2021)

Начиная с выдающейся серии фотографий Хельмара Лерского «Метаморфозы», на выставке «Лица» представлены портреты периода Веймарской республики. В 1920-е и 30-е годы фотографы радикально обновили традиционное понимание классического портрета: их целью больше не было представлять индивидуальность человека; вместо этого они представляли лицо как материал, который должен быть поставлен в соответствии с их собственными идеями. Таким образом, сфотографированное лицо стало локусом для рассмотрения авангардных эстетических идей, а также социальных событий межвоенного периода.

Важная информация: