  1. Австрия
  2. Вена
  3. Экскурсии

Дорога замков Штирии и Грац

4.5
13 отзывов
Женя И.
Женя И. – Гид из Вены
Отправляйтесь на один день из Вены в Штирию.

В программе посещение города Хартберг, деревни Пёллау и экскурсия ⛳ в замок 🏰 Герберштайн.

После групповой экскурсии 🧭 у вас будет свободное время, чтобы посетить зоопарк и погулять по городу Грац.

Вместе с дорогой путешествие продлится 12, 5 часов.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €119 за человека

    Заказать экскурсию
Дорога замков Штирии и Грац
Дорога замков Штирии и Грац

Что вы увидите

  • Грац
Поездка в удивительный мир настоящего открытого гостеприимства Штирии, известной своей домашней кухней, красивой природой, замками и необычной историей 📖 возможность за короткое время самим окунуться в прошлое этих мест, ощутить деревенскую, гармоничную самобытность Штирии и её столицы ⭐️ Граца – мирового наследия ЮНЕСКО, лежащей в стороне от основных туристических маршрутов, увидеть сказочные деревушки, древние крепости и замки 🏰, посетить один из них – покрытый тайной, спрятанный среди ущелья замок Герберштайн, где и по сей день с 12 века проживает известная графская династия, а так же пройтись по его необычному зоопарку, увидеть диких животных со всем пяти континентов, и в целом открыть для себя Австрию с неожиданных сторон.
Если вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии 🧭, в противном случае заказ будет аннулирован.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • входные билеты
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 возле Венского центра туристической информации
Дорога замков Штирии и Грац
Дорога замков Штирии и Грац
Дорога замков Штирии и Грац
Дорога замков Штирии и Грац
Дорога замков Штирии и Грац
Дорога замков Штирии и Грац

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Женя И.
Женя И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

13 отзывов оставили туристы

Женя И. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
20
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
380 отзывов
Обзорная экскурсия по Вене за 3 часа (ПН, СР, СБ)
40
3 часа
Обзорная экскурсия по Вене за 3 часа (ПН, СР, СБ)
72 отзыва
Секреты Венского Леса (автобусно-пешеходная)
55
4 часа
Секреты Венского Леса (автобусно-пешеходная)
57 отзывов
Групповая экскурсия Вахау – Долина Дуная
75
8 часов
Групповая экскурсия Вахау – Долина Дуная
47 отзывов
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
109
12.5 часов
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
47 отзывов
Альпийский панорамный тур в Хальштатт
119
12.5 часов
Альпийский панорамный тур в Хальштатт
38 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Вене

Живая и повседневная Вена
От 125
2 часа
Живая и повседневная Вена
201 отзыв
Почувствовать настроение Вены и создать особенную, свою картину города
История Вены без скучных фактов и дат
160
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат
179 отзывов
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Один день в Вене
160
2 часа
Один день в Вене
109 отзывов
Обзорная экскурсия по известным и не очень местам столицы
Вена для новичков
От 80
2 часа
Вена для новичков
100 отзывов
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
150
2 часа
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
81 отзыв
Знакомство с историей, традициями и главными достопримечательностями города
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
250
2 часа
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
64 отзыва
Открыть историю и достопримечательности Вены и заодно получить прекрасное фотопортфолио на память