Поездка в удивительный мир настоящего открытого гостеприимства Штирии, известной своей домашней кухней, красивой природой, замками и необычной историей 📖 возможность за короткое время самим окунуться в прошлое этих мест, ощутить деревенскую, гармоничную самобытность Штирии и её столицы ⭐️ Граца – мирового наследия ЮНЕСКО, лежащей в стороне от основных туристических маршрутов, увидеть сказочные деревушки, древние крепости и замки 🏰, посетить один из них – покрытый тайной, спрятанный среди ущелья замок Герберштайн, где и по сей день с 12 века проживает известная графская династия, а так же пройтись по его необычному зоопарку, увидеть диких животных со всем пяти континентов, и в целом открыть для себя Австрию с неожиданных сторон.

Если вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии 🧭, в противном случае заказ будет аннулирован.