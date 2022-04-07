Экскурсия по Городскому парку

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Экскурсия по Городскому парку
Экскурсия по Городскому парку
Экскурсия по Городскому парку
Экскурсия по Городскому парку

Что вас ожидает 🤩

  • Бурггартен
  • Памятника Бетховена
  • Концертхаус
  • Штадтпарк
  • “Золотой” Штраус
  • Курсалон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Маршрут начинается от памятника Бетховена на одноименной площади. Мы увидим дворец семьи Гутман и центр классической музыки Концертхаус, где базируется Венский симфонический оркестр. Окажемся в Штадтпарке с историческими растениями и многочисленными памятниками. В парке находится легендарный “золотой” Штраус и знаменитый на весь мир мюзик-холл – Курсалон, помпезное здание которого выполнено в стиле итальянского ренессанса.

Во время экскурсии нас ждет множество интересных фактов и историй от профессионального русскоговорящего гида.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включены услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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