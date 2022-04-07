Маршрут начинается от памятника Бетховена на одноименной площади. Мы увидим дворец семьи Гутман и центр классической музыки Концертхаус, где базируется Венский симфонический оркестр. Окажемся в Штадтпарке с историческими растениями и многочисленными памятниками. В парке находится легендарный “золотой” Штраус и знаменитый на весь мир мюзик-холл – Курсалон, помпезное здание которого выполнено в стиле итальянского ренессанса.

Во время экскурсии нас ждет множество интересных фактов и историй от профессионального русскоговорящего гида.