Расположенная между двумя старейшими городами Австрии Мельком и Кремсом долина Дуная – мировое наследие ЮНЕСКО – по праву считается одним из самых живописных уголков Европы. Пологие, покрытые виноградниками холмы, средневековая атмосфера местности и завораживающие виды Дуная соединяются здесь в незабываемое единое целое. Мягкий климат, оптимальные для солнца отлогие склоны и особенное

качество почвы придали местным винам мировую известность. Практически за каждым изгибом реки, текущей среди поросших лесами и увитых виноградниками холмов, взгляду открываются многочисленные памятники истории 📖 и культуры – будь то католические монастыри или построенные на вершинах труднодоступных холмов средневековые замки 🏰 рыцарей-разбойников.

Вы пройдётесь по тихим мощеным улочки Кремса, наполненными колоритными старыми зданиями, церквями и смотровыми площадками, с

которых открываются красивейшие 🤩 панорамы города. Тысячелетние руины крепости сказочного городка Дюрнштайн послужат реальными свидетелями средневековых интриг. Знаменит городок и своими великолепными абрикосовыми джемами, ликерами и шнапсом, представленными во всем разнообразии в местных лавочках.

Кульминационным моментом экскурсии 🧭 в долину Вахау станет посещение

бенедиктинского монастыря в Мельке – одного из старейших монастырей Европы, привлекающий, прежде всего, своей выразительной архитектурой.

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