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Групповая экскурсия Вахау – Долина Дуная

4.4
47 отзывов
Женя И.
Женя И. – Гид из Вены
Во время этой поездки по долине Вахау вы окунетесь в атмосферу средневековой Европы.

В этом удивительном месте люди живут более 30 тыс.

лет, оно находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По дороге вас ждут бескрайние виноградники на залитых мягким солнцем берегах Дуная.

Вы посетите древние австрийские города Кремс и Мельк, которым более тысячи лет.

Мостовые, церкви, стены, площади и каждый метр города помогут вам увидеть и понять старую Европу.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €75 за человека

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Групповая экскурсия Вахау – Долина Дуная
Групповая экскурсия Вахау – Долина Дуная

Что вы увидите

  • замок Дюрнштайн
  • церковь Вознесения Марии
  • монастырь и библиотека в Мельке
  • церковь Петра и Павла
Расположенная между двумя старейшими городами Австрии Мельком и Кремсом долина Дуная – мировое наследие ЮНЕСКО – по праву считается одним из самых живописных уголков Европы. Пологие, покрытые виноградниками холмы, средневековая атмосфера местности и завораживающие виды Дуная соединяются здесь в незабываемое единое целое. Мягкий климат, оптимальные для солнца отлогие склоны и особенное
качество почвы придали местным винам мировую известность. Практически за каждым изгибом реки, текущей среди поросших лесами и увитых виноградниками холмов, взгляду открываются многочисленные памятники истории 📖 и культуры – будь то католические монастыри или построенные на вершинах труднодоступных холмов средневековые замки 🏰 рыцарей-разбойников.
Вы пройдётесь по тихим мощеным улочки Кремса, наполненными колоритными старыми зданиями, церквями и смотровыми площадками, с
которых открываются красивейшие 🤩 панорамы города. Тысячелетние руины крепости сказочного городка Дюрнштайн послужат реальными свидетелями средневековых интриг. Знаменит городок и своими великолепными абрикосовыми джемами, ликерами и шнапсом, представленными во всем разнообразии в местных лавочках.
Кульминационным моментом экскурсии 🧭 в долину Вахау станет посещение
бенедиктинского монастыря в Мельке – одного из старейших монастырей Европы, привлекающий, прежде всего, своей выразительной архитектурой.
Если вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии, в противном случае заказ будет аннулирован.
Что входит
  • поездка на комфортабельном автобусе в долину Вахау
  • посещение двух древних австрийских городов Мельк и Кремс
  • погружение в атмосферу средневековой Европы.
Что не входит
  • входные билеты в монастырь в Мельке (10 евро для взрослых и 5, 50 евро для детей и студентов).
Начало и место завершения
🚩 Albertinaplatz
Групповая экскурсия Вахау – Долина Дуная
Групповая экскурсия Вахау – Долина Дуная
Групповая экскурсия Вахау – Долина Дуная
Групповая экскурсия Вахау – Долина Дуная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Женя И.
Женя И.
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47 отзывов оставили туристы

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