Вена – единственный город 🏙️, именем которого назван собственный стиль приготовления еды – венская кухня 🥧. Культуры разных стран сформировали здесь удивительный ассортимент блюд, которые вы сможете попробовать на нашем самом «вкусном» туре по кулинарной Вене! И не переживайте: ваши ноги не устанут, потому что наш тур будет состоять из разнообразных дегустаций при минимальных передвижениях по городу! И самое главное – наш тур подходит для гостей с самыми разными вкусовыми предпочтениями, и даже для вегетарианцев!

Мы начнем наш тур со знакомства с венскими колбасками в знаменитых киосках и не бойтесь слова «фаст-фуд»: за ними выстраиваются даже гости знаменитого венского Оперного бала в длинных платьях и фраках! Потому что у «Битцингеров» сосиски – пальчики оближешь! Вы познакомитесь с более чем десятью сортами колбасок и естественно попробуете один из них на Ваш выбор. Вегетарианцы смогут насладиться картофельными крокетами с начинкой из свежего сыра.

Затем мы отправимся в традиционное венское кафе и поговорим о культуре кофеен и известных людях, бывавших там – Штефане Цвейге, Густаве Малере, Густаве Климте! На нашей экскурсии 🧭 вы узнаете, как правильно обращаться к официанту в традиционном венском кафе, какой из 15 видов кофе, которые подают в кофейнях, самый «венский», какие традиционные десерты нужно обязательно попробовать в Вене, почему один из них называется «императорская ерунда», и какой пирог всегда брал к кофе дедушка Фрейд! Учитывая Ваши новые предпочтения, эти рассказы Вы будете слушать наслаждаясь кофе или горячим шоколадом и кушая яблочный штрудель или торт Захер.

Далее мы попробуем знаменитые шоколадные конфеты Моцарт, узнаем их историю 📖 возникновения и по сей день не утихающие споры, кто является их изобретателем и правообладателем. Мы расскажем Вам о традиционном австрийском деликатесе – «зеленом золоте Австрии» - тыквенном масле, которое австрийцы добавляют не только в супы и салаты, но даже в ванильное мороженое. Почему это масло не только вкусное, но и полезное, - это вы узнаете во время нашего гастро-тура! Мы поговорим о том, как знаменитый венский сладкий сувенир 🎁 – засахаренные фиалки, которые так любила легендарная императрица Сиси, приносит удачу в любви! И конечно же попробуем эту необычную сладость.

Наш тур завершится на старейшем рынке Вены - Нашмаркт, где можно найти продукты со всего света и убедимся, что Вену не зря называют мульти-культурным городом. И это не только рынок, это еще и модное место, знаменитое своим ресторанами, кафе и барами.

Здесь Вы ощутите всё многообразие вкусов: сладкое, фруктовое, кислое, хрустящее, солёное, острое, экзотическое, сезонное, региональное. И самое главное – вы не только всё это попробуете, но и станете настоящими знатоками венской кухни, сможете разбираться в её нюансах и узнаете интересные рецепты.

Мы гарантируем, что никто после нашего тура не уйдет голодным!