Женя И. проводит ещё 6 экскурсий

Гитлер, Ленин, Сталин, Троцкий – все они отметились в Вене! В нашем авторском туре мы пройдем теми же тропами, что ходили сильные мира сего.

Мы начнём нашу прогулку 👣 у памятника советскому солдату-освободителю и разгадаем секрет, почему Иосиф Сталин, прекрасно знавший Вену и ее символы, решил установить его именно в этом знаковом месте.

Дальше наш путь пройдет по бульвару Ринг, мимо знаменитого отеля «Империал», где в разное время останавливались Адольф Гитлер и многие президенты США. Мы дойдем до Венской оперы – любимого места фюрера в Вене, чтобы поговорить о том, чем главный преступник 20 века занимался в годы своей венской юности, а также о трагической судьбе некоторых ровесников Гитлера, которые поступили в Академию, а позже их работы были объявлены дегенеративным искусством.

Мы сделаем остановку возле Музея истории 📖 искусств, где находится картина, за которую чуть не поссорились Гитлер и его соратник Геринг, и узнаем, как прятали нацисты коллекцию музея во время Второй мировой войны.

Бывшая императорская резиденция Хофбург напомнит о курьезах, которыми отметился в Вене Хрущев, приехавший в Вену на встречу с только что избранным президентом США Кеннеди в 1961 году. Именно здесь мы сделаем следующую остановку, в Хофбурге, перед зданием Национальной библиотеки, где «один замечательный грузин», как Ленин называл в письмах Сталина, работал над одним из самых известных своих программных произведений – книгой «Марксизм и национальный вопрос», которая так понравилась Владимиру Ильичу и выдвинула Сталина в первые ряды революционеров.

Дальше наш путь ведет к бывшей императорской Сокровищнице, которая хранит тайны Копья Судьбы, священного артефакта, которым так мечтал обладать молодой Гитлер, а позже стал одним из предметов секретного культа СС.

Закончим нашу экскурсию ⛳ у культового венского кафе «Централь», где пересекались пути Ленина, Сталина, Гитлера и Троцкого, которые часто захаживали сюда, и вспомним о том, как именно здесь, в Вене, состоялась первая встреча будущего «отца народов» Сталина с его заклятым врагом – Львом Троцким.