Женя И. проводит ещё 6 экскурсий

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Историческая прогулка по Вене: Гитлер, Ленин, Сталин, Троцкий

4
1 отзыв
Женя И.
Женя И. – Гид из Вены
Историческая прогулка по Вене: Гитлер, Ленин, Сталин, Троцкий
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  • 👥Групповая
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €25 за человека

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Историческая прогулка по Вене: Гитлер, Ленин, Сталин, Троцкий
Историческая прогулка по Вене: Гитлер, Ленин, Сталин, Троцкий
Гитлер, Ленин, Сталин, Троцкий – все они отметились в Вене! В нашем авторском туре мы пройдем теми же тропами, что ходили сильные мира сего.
Мы начнём нашу прогулку 👣 у памятника советскому солдату-освободителю и разгадаем секрет, почему Иосиф Сталин, прекрасно знавший Вену и ее символы, решил установить его именно в этом знаковом месте.
Дальше наш путь пройдет по бульвару Ринг, мимо знаменитого отеля «Империал», где в разное время останавливались Адольф Гитлер и многие президенты США. Мы дойдем до Венской оперы – любимого места фюрера в Вене, чтобы поговорить о том, чем главный преступник 20 века занимался в годы своей венской юности, а также о трагической судьбе некоторых ровесников Гитлера, которые поступили в Академию, а позже их работы были объявлены дегенеративным искусством.
Мы сделаем остановку возле Музея истории 📖 искусств, где находится картина, за которую чуть не поссорились Гитлер и его соратник Геринг, и узнаем, как прятали нацисты коллекцию музея во время Второй мировой войны.
Бывшая императорская резиденция Хофбург напомнит о курьезах, которыми отметился в Вене Хрущев, приехавший в Вену на встречу с только что избранным президентом США Кеннеди в 1961 году. Именно здесь мы сделаем следующую остановку, в Хофбурге, перед зданием Национальной библиотеки, где «один замечательный грузин», как Ленин называл в письмах Сталина, работал над одним из самых известных своих программных произведений – книгой «Марксизм и национальный вопрос», которая так понравилась Владимиру Ильичу и выдвинула Сталина в первые ряды революционеров.
Дальше наш путь ведет к бывшей императорской Сокровищнице, которая хранит тайны Копья Судьбы, священного артефакта, которым так мечтал обладать молодой Гитлер, а позже стал одним из предметов секретного культа СС.
Закончим нашу экскурсию ⛳ у культового венского кафе «Централь», где пересекались пути Ленина, Сталина, Гитлера и Троцкого, которые часто захаживали сюда, и вспомним о том, как именно здесь, в Вене, состоялась первая встреча будущего «отца народов» Сталина с его заклятым врагом – Львом Троцким.
Что входит
  • Пешеходная экскурсия с гидом-историком
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Центр туристической информации Tourist Info
Место завершения
🏁 Кафе централь в центре города Вены
Историческая прогулка по Вене: Гитлер, Ленин, Сталин, Троцкий
Историческая прогулка по Вене: Гитлер, Ленин, Сталин, Троцкий
Историческая прогулка по Вене: Гитлер, Ленин, Сталин, Троцкий
Историческая прогулка по Вене: Гитлер, Ленин, Сталин, Троцкий
Историческая прогулка по Вене: Гитлер, Ленин, Сталин, Троцкий
Историческая прогулка по Вене: Гитлер, Ленин, Сталин, Троцкий
Историческая прогулка по Вене: Гитлер, Ленин, Сталин, Троцкий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Женя И.
Женя И.
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