4 отзыва оставили туристы

Тур по кольцевому бульвару Вены на экскурсионном автобусе 🚌 с открытым верхом — это удобный способ для быстрого знакомства с городом.

Этот тур предлагает торопливым туристам, в короткое времени, увидеть самые важные достопримечательности 🏛️ Вены, такие как государственный оперный театр, Музей 🖼 изящных искусств, Музей естественной истории 📖, Хофбург, Парламент, Ратуша, Бургтеатр и Собор Св. Стефана. Билет 🎫 дает вам возможность садиться и сходить на любой из остановок по маршруту неограниченное количество раз в течение дня, также во время поездки вам будет предоставлен индивидуальный аудиогид.

Вы можете обменять ваш ваучер на билет, у водителя на любой из остановок экскурсионного маршрута. Автобусы отправляются от государственной оперы.

Билет необходимо предъявлять при каждой посадке на автобус.

Билет возврату и обмену не подлежит.

Билет действителен 1 день с момента первого проезда.

Расписание автобусов: