4 отзыва оставили туристы

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Кольцевой бульвар Вены на автобусе с остановками на неограниченное время.

5
4 отзыва
Вена-Без-Очереди
Вена-Без-Очереди – Гид из Вены
Вы увидите самые важные достопримечательности 🏛️ Вены всего за одну поездку.

Кольцевой маршрут автобуса позволяет путешествовать по центру города в течение целого дня.

Смело выходите на любой остановке и исследуйте столицу Австрии.

Автобусы ходят каждые 8-15 минут с 10:00 до 17:00, садитесь в любой и следуйте дальше по маршруту.

В салоне вас будет ждать русскоязычный аудиогид, который в подробностях расскажет том, что вы видите по пути.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная

  • €35 за человека

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Кольцевой бульвар Вены на автобусе с остановками на неограниченное время.
Кольцевой бульвар Вены на автобусе с остановками на неограниченное время.
Тур по кольцевому бульвару Вены на экскурсионном автобусе 🚌 с открытым верхом — это удобный способ для быстрого знакомства с городом.
Этот тур предлагает торопливым туристам, в короткое времени, увидеть самые важные достопримечательности 🏛️ Вены, такие как государственный оперный театр, Музей 🖼 изящных искусств, Музей естественной истории 📖, Хофбург, Парламент, Ратуша, Бургтеатр и Собор Св. Стефана. Билет 🎫 дает вам возможность садиться и сходить на любой из остановок по маршруту неограниченное количество раз в течение дня, также во время поездки вам будет предоставлен индивидуальный аудиогид.
Вы можете обменять ваш ваучер на билет, у водителя на любой из остановок экскурсионного маршрута. Автобусы отправляются от государственной оперы.
  • Билет необходимо предъявлять при каждой посадке на автобус.
  • Билет возврату и обмену не подлежит.
  • Билет действителен 1 день с момента первого проезда.

Расписание автобусов:

  • Автобусы ходят ежедневно с интервалом 1 час.
  • Время отправления: с 10:00 до 17:00 (в зависимости от сезона).
Что входит
  • Билет на экскурсионный автобус по кольцевому бульвару
  • Аудиогид
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты на достопримечательности
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Кольцевой бульвар Вены на автобусе с остановками на неограниченное время.
Кольцевой бульвар Вены на автобусе с остановками на неограниченное время.
Кольцевой бульвар Вены на автобусе с остановками на неограниченное время.
Кольцевой бульвар Вены на автобусе с остановками на неограниченное время.

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вена-Без-Очереди
Вена-Без-Очереди
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4 отзыва оставили туристы

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