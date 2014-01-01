Откройте для себя австрийскую столицу и ее основные достопримечательности 🏛️ по-новому во время круиза на кораблике по Дунаю!

Отправившись в загадочное путешествие по Дунаю, Вы оставите за бортом городскую суету и полностью окунётесь в романтику окружающей природы. Дунай навсегда запомнится Вам красотой своего пейзажа, великолепным ландшафтом и величественными архитектурными сооружениями!

Вы проедите вверх по течению до Замка Нусдорфа. Во время маршрута вам откроется красота достопримечательностей Вены. Вы увидите Кольцевую башню, Казармы Розоура, Обсерваторию Урания и др.

Дети в возрасте 0-8 лет могут принять участие в круизе бесплатно в сопровождении родителей.