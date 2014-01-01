3.3
9 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Вены
Вы отправитесь в прогулку 👣 на уютном кораблике по каналу Дуная, самой большой реке Европы (за исключением российской Волги).

Посмотрите с воды на Кольцевую башню, Казармы Розоура, Обсерваторию Урания и другие достопримечательности 🏛️ исторического центра Вены с необычного ракурса.

Живописные берега Дуная порадуют прекрасными панорамами природных пейзажей и необычной архитектуры австрийской столицы ⭐️.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера

  • €25 за человека

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Круиз по Дунаю
Круиз по Дунаю

Что вы увидите

  • Дунайская башня
  • Башня тысячелетия
  • Кольцо башни
  • Теплоцентрали Спиттелау
  • Обсерватории Урания.
Откройте для себя австрийскую столицу и ее основные достопримечательности 🏛️ по-новому во время круиза на кораблике по Дунаю!
Отправившись в загадочное путешествие по Дунаю, Вы оставите за бортом городскую суету и полностью окунётесь в романтику окружающей природы. Дунай навсегда запомнится Вам красотой своего пейзажа, великолепным ландшафтом и величественными архитектурными сооружениями!
Вы проедите вверх по течению до Замка Нусдорфа. Во время маршрута вам откроется красота достопримечательностей Вены. Вы увидите Кольцевую башню, Казармы Розоура, Обсерваторию Урания и др.
Дети в возрасте 0-8 лет могут принять участие в круизе бесплатно в сопровождении родителей.
Что входит
  • билет на круиз
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Круиз по Дунаю
Круиз по Дунаю
Круиз по Дунаю
Круиз по Дунаю
Круиз по Дунаю
Круиз по Дунаю

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
GetYourGuide
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9 отзывов оставили туристы

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