МАРШРУТ Имперская Вена (начало в 12:00 или в 12:30)

Ваше знакомство с некогда имперской столицей ⭐️ будет неполным, если Вы не обратите свой взгляд «в глубь веков».

Жизнь и традиции Вены

В ходе пешеходной экскурсии 🧭 по старой части города Вы окунётесь в историю 📖 и узнаете много интересного о жизни и традициях Вены. Вы посетите зимнюю императорскую резиденцию династии Габсбургов — дворец Хофбург, который на протяжении более 6 веков являлся оплотом монархии; прогуляетесь 👣 по великолепному парку Фольксгартен, утопающему в летнее время в розах; увидите памятник Сисси и копию Храма Тезея, выполненного по заказу Наполеона.

Неповторимая архитектура города

Незабываемые улицы и площади старого города с их неповторимой архитектурой также не оставят Вас равнодушными. Вы увидите музыкальные часы «Анкер» с двенадцатью позолоченными фигурами; знаменитую Испанскую школу верховой езды; Чумную колонну, напоминающую о страшной эпидемии, которая чуть было не погубила город; самый старый трактир Вены; Еврейскую площадь, ставшую свидетельницей трагических событий во времена разгула инквизиции; императорскую усыпальницу Капуцинеркирхе и многое другое.

А кульминационным моментом экскурсии станет посещение главного символа Австрии — Собора Св. Стефана.

МАРШРУТ Вена в 15:15 (Красный маршрут):

Площадь Альбертина, на которой находится одноименная галерея с десятками тысяч рисунков и произведений печатной графики. Это настоящий туристический центр Вены. Рядом с площадью расположен памятник жертвам фашизма;

Швейцарские ворота, которые построены в австрийской столице еще в эпоху Возрождения;

Площадь Героев известна разными историческими событиями, например, с балкона Нового замка в 1938 году выступал Адольф Гитлер, когда объявлял о включении Австрии в состав Германии;

Дворец Лихтенштейнов, отель 🏨 Захер, церковь ⛪ Августинцев, Национальную библиотеку, музей 🖼 Сиси, внутренний двор Хофбурга с памятником Францу I;

И ещё много-много всего, вперемешку с забавными фактами и пикантными нюансами.

МАРШРУТ Вена в 15:15 (Синий маршрут):

Синий маршрут построен по не очевидным достопримечательностям и проходит зачастую по тихим улочкам, но значимость и историческая ценность его ничуть не меньше. Вы узнаете много о современной Вене, одном из главных городов Европы.

Капуцинеркирхе, церковь и монастырь ордена капуцинов. В нем расположен Императорский склеп рода Габсбургов, который продолжается до сих пор;

Дома Гайдена и Моцарта, которые жили и творили здесь;

«Кровавая улица» или центр района Блутгассе, одного из самых старых в австрийской столице;

Площадь Хоэр Маркт, на которой располагался военный лагерь римлян, а в Средневековье место проведения казней.

Важная информация: