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Обзорная пешеходная экскурсия по имперской Вене

4.5
0 отзывов
Vienna. Raise
Vienna. Raise – Гид из Вены
Вас ждут три увлекательный маршрута на выбор, во время каждого из них, вы погрузитесь в историю 📖 Вены и узнаете много интересного о жизни и традициях Вены.

За несколько часов вы увидите все основные достопримечательности 🏛️ австрийской столицы ⭐️.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €20 за человека

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Обзорная пешеходная экскурсия по имперской Вене
Обзорная пешеходная экскурсия по имперской Вене

Что вы увидите

  • Дворец Хофбург
  • парк Фольксгартен
  • музыкальные часы «Анкер»
  • Испанская школа верховой езды
  • Чумная колонна
  • Еврейская площадь
  • Императорская усыпальница Капуцинеркирхе
  • Собор Св. Стефана
  • многое другое
МАРШРУТ Имперская Вена (начало в 12:00 или в 12:30)
Ваше знакомство с некогда имперской столицей ⭐️ будет неполным, если Вы не обратите свой взгляд «в глубь веков».
Жизнь и традиции Вены
В ходе пешеходной экскурсии 🧭 по старой части города Вы окунётесь в историю 📖 и узнаете много интересного о жизни и традициях Вены. Вы посетите зимнюю императорскую резиденцию династии Габсбургов — дворец Хофбург, который на протяжении более 6 веков являлся оплотом монархии; прогуляетесь 👣 по великолепному парку Фольксгартен, утопающему в летнее время в розах; увидите памятник Сисси и копию Храма Тезея, выполненного по заказу Наполеона.
Неповторимая архитектура города
Незабываемые улицы и площади старого города с их неповторимой архитектурой также не оставят Вас равнодушными. Вы увидите музыкальные часы «Анкер» с двенадцатью позолоченными фигурами; знаменитую Испанскую школу верховой езды; Чумную колонну, напоминающую о страшной эпидемии, которая чуть было не погубила город; самый старый трактир Вены; Еврейскую площадь, ставшую свидетельницей трагических событий во времена разгула инквизиции; императорскую усыпальницу Капуцинеркирхе и многое другое.
А кульминационным моментом экскурсии станет посещение главного символа Австрии — Собора Св. Стефана.

МАРШРУТ Вена в 15:15 (Красный маршрут):

  • Площадь Альбертина, на которой находится одноименная галерея с десятками тысяч рисунков и произведений печатной графики. Это настоящий туристический центр Вены. Рядом с площадью расположен памятник жертвам фашизма;
  • Швейцарские ворота, которые построены в австрийской столице еще в эпоху Возрождения;
  • Площадь Героев известна разными историческими событиями, например, с балкона Нового замка в 1938 году выступал Адольф Гитлер, когда объявлял о включении Австрии в состав Германии;
  • Дворец Лихтенштейнов, отель 🏨 Захер, церковь ⛪ Августинцев, Национальную библиотеку, музей 🖼 Сиси, внутренний двор Хофбурга с памятником Францу I;
  • И ещё много-много всего, вперемешку с забавными фактами и пикантными нюансами.

МАРШРУТ Вена в 15:15 (Синий маршрут):

  • Синий маршрут построен по не очевидным достопримечательностям и проходит зачастую по тихим улочкам, но значимость и историческая ценность его ничуть не меньше. Вы узнаете много о современной Вене, одном из главных городов Европы.
  • Капуцинеркирхе, церковь и монастырь ордена капуцинов. В нем расположен Императорский склеп рода Габсбургов, который продолжается до сих пор;
  • Дома Гайдена и Моцарта, которые жили и творили здесь;
  • «Кровавая улица» или центр района Блутгассе, одного из самых старых в австрийской столице;
  • Площадь Хоэр Маркт, на которой располагался военный лагерь римлян, а в Средневековье место проведения казней.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Русскоговорящий гид
  • Беспроводная система гида-экскурсовода с персональными приемниками (на время экскурсии).
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и прочее)
Обзорная пешеходная экскурсия по имперской Вене
Обзорная пешеходная экскурсия по имперской Вене
Обзорная пешеходная экскурсия по имперской Вене
Обзорная пешеходная экскурсия по имперской Вене

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vienna. Raise
Vienna. Raise
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