  1. Австрия
  2. Вена
  3. Экскурсии

Огни вечерней Вены с ужином (автобусно-пешеходная)

4.4
16 отзывов
Женя И.
Женя И. – Гид из Вены
Автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по вечерней Вене.

Столь привычные глазу при свете дня здания ратуши, оперы, парламента и Музейного квартала превратятся в сияющие картинки из сказки в темное время суток.

Хофбург станет совсем золотым, а колесо обозрения в Пратере сойдет за ночное солнце ☀️.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €60 за человека

    Заказать экскурсию
Огни вечерней Вены с ужином (автобусно-пешеходная)
Огни вечерней Вены с ужином (автобусно-пешеходная)

Что вы увидите

  • опера
  • парламент
  • ратуша
  • Хофбург
  • Пратер
  • Каленберг
Во время экскурсии 🧭 по вечерней Вене она откроется перед вами в совсем ином облике. Уже ставшие привычными здания оперы, Хофбурга, квартала музеев, парламента, ратуши превратятся в лучах ночной подсветки в сказочные картинки. Парк 🌳 аттракционов 🎡 и развлечений Пратер дополнит картину мечтательности и лёгкой ностальгии по имперской эпохе австро-венгерских кайзеров. Ночная Вена поразит вас обилием огней и таинственными тенями, открывающими перед отважными путешественниками все тайны многовековой истории 📖 предстоит поездка на гору Каленберг, откуда открывается захватывающая дух панорама Вены. Город 🏙️ предстанет перед вами, как на ладони. Но не только удивительные виды притягивают сюда множество туристов. Именно здесь, на территории города, раскинулись зелёные поля виноградников.
Закончится программа в традиционном венском винном ресторанчике – хойригере, где вы сможете отведать блюда австрийской кухни 🥧 и местное молодое вино 🍷 вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии, в противном случае заказ будет аннулирован.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • ужин из трёх блюд
  • бокал местного молодого вина или виноградного сока
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 возле Венского центра туристической информации
Место завершения
🏁 Хойригере
Огни вечерней Вены с ужином (автобусно-пешеходная)
Огни вечерней Вены с ужином (автобусно-пешеходная)
Огни вечерней Вены с ужином (автобусно-пешеходная)
Огни вечерней Вены с ужином (автобусно-пешеходная)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Женя И.
Женя И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

16 отзывов оставили туристы

Женя И. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
20
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
380 отзывов
Обзорная экскурсия по Вене за 3 часа (ПН, СР, СБ)
40
3 часа
Обзорная экскурсия по Вене за 3 часа (ПН, СР, СБ)
72 отзыва
Секреты Венского Леса (автобусно-пешеходная)
55
4 часа
Секреты Венского Леса (автобусно-пешеходная)
57 отзывов
Групповая экскурсия Вахау – Долина Дуная
75
8 часов
Групповая экскурсия Вахау – Долина Дуная
47 отзывов
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
109
12.5 часов
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
47 отзывов
Альпийский панорамный тур в Хальштатт
119
12.5 часов
Альпийский панорамный тур в Хальштатт
38 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Вене

Живая и повседневная Вена
От 125
2 часа
Живая и повседневная Вена
201 отзыв
Почувствовать настроение Вены и создать особенную, свою картину города
История Вены без скучных фактов и дат
160
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат
179 отзывов
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Один день в Вене
160
2 часа
Один день в Вене
109 отзывов
Обзорная экскурсия по известным и не очень местам столицы
Вена для новичков
От 80
2 часа
Вена для новичков
100 отзывов
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
150
2 часа
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
81 отзыв
Знакомство с историей, традициями и главными достопримечательностями города
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
250
2 часа
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
64 отзыва
Открыть историю и достопримечательности Вены и заодно получить прекрасное фотопортфолио на память