Во время экскурсии 🧭 по вечерней Вене она откроется перед вами в совсем ином облике. Уже ставшие привычными здания оперы, Хофбурга, квартала музеев, парламента, ратуши превратятся в лучах ночной подсветки в сказочные картинки. Парк 🌳 аттракционов 🎡 и развлечений Пратер дополнит картину мечтательности и лёгкой ностальгии по имперской эпохе австро-венгерских кайзеров. Ночная Вена поразит вас обилием огней и таинственными тенями, открывающими перед отважными путешественниками все тайны многовековой истории 📖 предстоит поездка на гору Каленберг, откуда открывается захватывающая дух панорама Вены. Город 🏙️ предстанет перед вами, как на ладони. Но не только удивительные виды притягивают сюда множество туристов. Именно здесь, на территории города, раскинулись зелёные поля виноградников.

Закончится программа в традиционном венском винном ресторанчике – хойригере, где вы сможете отведать блюда австрийской кухни 🥧 и местное молодое вино 🍷 вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии, в противном случае заказ будет аннулирован.