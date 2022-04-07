По следам Сталина, Гитлера, Фрейда в Вене

Комбинированная - автомобильная (на микроавтобусе) и пешеходная

Индивидуальная
Комбинированная - автомобильная (на микроавтобусе) и пешеходная.
По следам Сталина, Гитлера, Фрейда в Вене
По следам Сталина, Гитлера, Фрейда в Вене
По следам Сталина, Гитлера, Фрейда в Вене
По следам Сталина, Гитлера, Фрейда в Вене

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Сталина
  • Академия изящных искусств
  • Хельденплатц
  • Кафе "Централь"
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

При заказе данной экскурсии вы получите ваучер на дополнительную скидку 10% на покупки в Designer Outlet Parndorf (30 минут от Вены) и Designer Outlet Salzburg (в Зальцбурге).

Индивидуальная авторская экскурсия одного из самых интересных гидов Вены - Кати Яриковой.

Зима 1913 года - особый момент в истории Вены. В этот период в столице австро-венгерской империи проживали люди, которые впоследствии определили лицо 20 века: Сталин, Гитлер, Зигмунд Фрейд и Троцкий.

Экскурсия начнется с поездки к дому, где зимой 1913 года проживал Иосиф Сталин. Затем Вы посетите Венскую Академию изящных искусств, куда дважды безуспешно пытался поступить Адольф Гитлер. Вы также заедете на площадь Хельденплац, где состоялось выступление Гитлера в марте 1938 года после насильственного присоединения Австрии к нацистской Германии, узнаете о венском бургомистре Карле Люгере, под влиянием которого формировались антисемитские взгляды Адольфа Гитлера. Вы также заедете выпить кофе в знаменитую кофейню "Централь", где много времени проводил Лев Троцкий, живший в Вене целых семь лет, вплоть до начала Первой мировой войны. Далее Вы проследуете в музей Фрейда, расположенный в квартире, где основатель психоанализа на протяжении сорока лет, до июня 1938 года, вел прием пациентов. Затем Вы проследуете к общежитию, где до мая 1913 года снимал комнату неудавшийся художник Адольф Гитлер, а завершится экскурсия у памятника Советскому солдату освободителю.

Место начала и окончания экскурсии: от отеля или по адресу в пределах городской черты (требуется указать при бронировании)

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Оплачивается дополнительно: входные билеты
  • Питание
  • Напитки
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00

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