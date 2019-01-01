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Секреты Венского Леса (автобусно-пешеходная)

4
57 отзывов
Женя И.
Женя И. – Гид из Вены
Вас ждёт поездка на территорию дубовых и буковых лесов, которые называют «зелеными легкими» Вены.

В компании гида вы посетите монастырь Святого Креста; курортный городок Баден, горячими источниками которого лечились еще древние римляне.

У вас будет возможность посетить крупнейшее в Европе подземное озеро.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €55 за человека

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Секреты Венского Леса (автобусно-пешеходная)
Секреты Венского Леса (автобусно-пешеходная)

Что вы увидите

  • Венский Лес
  • монастырь Святого Креста
  • подземное озеро только со второй половины августа 2019
За необычным названием экскурсии 🧭 скрывается многовековая история 📖 и традиции предместий Вены. Она включает в себя проезд по живописным дорогам Венского Леса, посещение средневекового действующего монастыря Святого Креста, рассказ о печально известном охотничьем домике Габсбургов – Майерлинг, экскурсию ⛳ по уютному курортному городку Баден, где вы увидите римскую терму, городской парк 🌳, самое большое казино в Европе, а также места, связанные с жизнью и творчеством великих композиторов Бетховена, Шуберта и Штрауса.
Во время экскурсии мы будем делать много остановок: так, чтобы у вас была возможность не просто увидеть, но и почувствовать всю атмосферу этих мест.
Во время групповой экскурсии запланировано посещение самого большого подземного озера в Европе (стоимость входных билетов, 11 евро с человека, не включена в цену экскурсии). Внимание! Предварительно до середины августа 2019 года подземное озеро закрыто по техническим причинам.
Если вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии, в противном случае заказ будет аннулирован.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
  • входной билет в подземное озеро (12 евро)
Начало
🚩 У входа в Венский центр туристической информации
Место завершения
🏁 Вена
Секреты Венского Леса (автобусно-пешеходная)
Секреты Венского Леса (автобусно-пешеходная)
Секреты Венского Леса (автобусно-пешеходная)
Секреты Венского Леса (автобусно-пешеходная)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Женя И.
Женя И.
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57 отзывов оставили туристы

Женя И. проводит ещё 5 экскурсий

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