За необычным названием экскурсии 🧭 скрывается многовековая история 📖 и традиции предместий Вены. Она включает в себя проезд по живописным дорогам Венского Леса, посещение средневекового действующего монастыря Святого Креста, рассказ о печально известном охотничьем домике Габсбургов – Майерлинг, экскурсию ⛳ по уютному курортному городку Баден, где вы увидите римскую терму, городской парк 🌳, самое большое казино в Европе, а также места, связанные с жизнью и творчеством великих композиторов Бетховена, Шуберта и Штрауса.

Во время экскурсии мы будем делать много остановок: так, чтобы у вас была возможность не просто увидеть, но и почувствовать всю атмосферу этих мест.

Во время групповой экскурсии запланировано посещение самого большого подземного озера в Европе (стоимость входных билетов, 11 евро с человека, не включена в цену экскурсии). Внимание! Предварительно до середины августа 2019 года подземное озеро закрыто по техническим причинам.

Если вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии, в противном случае заказ будет аннулирован.