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Шедевры галереи дворца Бельведер

5
2 отзыва
Женя И.
Женя И. – Гид из Вены
Приглашаем вас на вечернюю экскурсию ⛳ с профессиональным гидом-искусствоведом в удивительный мир изобразительных искусств, который находится в самой фотографируемой достопримечательности 🏛️ Вены.

Художественная галерея дворца Бельведер хранит великие произведения австрийских художников, картины французских импрессионистов, а также знаменитые скульптуры 19 и 20 века.

За два часа нашей экскурсии 🧭 вы увидите самые значимые шедевры галереи, а также узнаете интересные факты о представленных здесь художниках.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €20 за человека

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Шедевры галереи дворца Бельведер
Шедевры галереи дворца Бельведер

Что вы увидите

  • Дворцовый комплекс Бельведер
Мы покажем Вам национальную художественную галерею в барочном дворцовом комплексе Бельведер, построенную по желанию принца Евгения Савойского — генералиссимуса, освободившего Австрию от турок. Вы узнаете об этом невероятно богатом и незаурядном человеке, и, конечно, о самой летней резиденции — особенностях её великолепного экстерьера и мифологическом смысле в идее проекта.
И конечно же вам предстоит погрузиться в мир изобразительных искусств и насладиться полотнами Шиле, Кокошки, Ренуара и Альта. Но особое внимание уделим австрийскому художнику Густаву Климту — в художественной галерее Бельведера представлены 24 работы мастера. Рассматривая картины вы, конечно, узнаете о творческом пути художника, отказе от академизма, типичных живописных приёмах и эротических мотивах. И безусловно, вы полюбуетесь двумя известнейшими картинами: «Поцелуем», ставшем символом целого направления в живописи, и «Юдифь», восхищающей магнетической чувственностью.

Вас ждут:

  • лицензированный гид-искусствовед
  • музей находятся в самой фотографируемой достопримечательности 🏛️ Вены
  • уникальное полотно Густава Климта «Поцелуй»
  • посещения музея в вечернее время при меньшем количестве посетителей
  • Обратите внимание! По пятницам музей 🖼 открыт до 21:00.
  • Входные билеты 🎫 оплачиваются на месте самостоятельно.
  • Для того чтобы быстрее добраться с гидом от места встречи к галереи необходимо будет так же приобрести билет на трамвай.
Что входит
  • Профессиональный гид-искусствовед
  • Обзор самых популярных экспонатов
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Входные билеты в дворцовый комплекс Верхний Бельведер (15 € взрослый, дети до 18 лет бесплатно)
Начало
🚩 Albertinaplatz Maysedergasse, 1010 Wien, Австрия
Место завершения
🏁 По договоренности
Шедевры галереи дворца Бельведер
Шедевры галереи дворца Бельведер
Шедевры галереи дворца Бельведер
Шедевры галереи дворца Бельведер

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Женя И.
Женя И.
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