Мы покажем Вам национальную художественную галерею в барочном дворцовом комплексе Бельведер, построенную по желанию принца Евгения Савойского — генералиссимуса, освободившего Австрию от турок. Вы узнаете об этом невероятно богатом и незаурядном человеке, и, конечно, о самой летней резиденции — особенностях её великолепного экстерьера и мифологическом смысле в идее проекта.
И конечно же вам предстоит погрузиться в мир изобразительных искусств и насладиться полотнами Шиле, Кокошки, Ренуара и Альта. Но особое внимание уделим австрийскому художнику Густаву Климту — в художественной галерее Бельведера представлены 24 работы мастера. Рассматривая картины вы, конечно, узнаете о творческом пути художника, отказе от академизма, типичных живописных приёмах и эротических мотивах. И безусловно, вы полюбуетесь двумя известнейшими картинами: «Поцелуем», ставшем символом целого направления в живописи, и «Юдифь», восхищающей магнетической чувственностью.
Вас ждут:
- лицензированный гид-искусствовед
- музей находятся в самой фотографируемой достопримечательности 🏛️ Вены
- уникальное полотно Густава Климта «Поцелуй»
- посещения музея в вечернее время при меньшем количестве посетителей
- Обратите внимание! По пятницам музей 🖼 открыт до 21:00.
- Входные билеты 🎫 оплачиваются на месте самостоятельно.
- Для того чтобы быстрее добраться с гидом от места встречи к галереи необходимо будет так же приобрести билет на трамвай.