Мы покажем Вам национальную художественную галерею в барочном дворцовом комплексе Бельведер, построенную по желанию принца Евгения Савойского — генералиссимуса, освободившего Австрию от турок. Вы узнаете об этом невероятно богатом и незаурядном человеке, и, конечно, о самой летней резиденции — особенностях её великолепного экстерьера и мифологическом смысле в идее проекта.

И конечно же вам предстоит погрузиться в мир изобразительных искусств и насладиться полотнами Шиле, Кокошки, Ренуара и Альта. Но особое внимание уделим австрийскому художнику Густаву Климту — в художественной галерее Бельведера представлены 24 работы мастера. Рассматривая картины вы, конечно, узнаете о творческом пути художника, отказе от академизма, типичных живописных приёмах и эротических мотивах. И безусловно, вы полюбуетесь двумя известнейшими картинами: «Поцелуем», ставшем символом целого направления в живописи, и «Юдифь», восхищающей магнетической чувственностью.

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