Еще несколько необычных экскурсий в Вене

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Трансфер в/из аэропорта Вена-Швехат

5
1 отзыв
Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi – Гид из Вены
Итак, вы планируете путешествие: билеты 🎫 на самолет ✈️ имеются, номера в отеле забронированы, что еще? Рекомендуем также предусмотреть способ, которым вы будете добираться из аэропорта в отель 🏨.

К примеру, местность для вас совсем незнакомая.

Как лучше поступить: заказать такси 🚕 по прибытии или воспользоваться автобусом.

Как вариант, но есть опасность значительно переплатить, поехать не туда или не уехать вовсе.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €48 за экскурсию

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Трансфер в/из аэропорта Вена-Швехат
Трансфер в/из аэропорта Вена-Швехат
Отправляясь в путешествие, помимо авиабилетов и отеля нужно также позаботиться о том, как добраться из аэропорта до отеля в незнакомой стране или городе. Взять такси 🚕 на месте или найти автобус? Возможно, но велик риск серьезно переплатить, не найти нужный маршрут или вообще остаться без трансфера.
Все намного проще, если вы заказываете трансфер заранее. Мы отлично решаем этот вопрос. Выберите маршрут, класс автомобиля, укажите контакты. В указанное время вас встретит водитель 🚗 и с комфортом довезет до места назначения.
Индивидуальное такси имеет также ряд важных преимуществ перед групповым трансфером в составе тура. Вам не придется часами ждать других туристов в аэропорту. Не придется ездить в автобусе 🚌, пока он не развезет всех туристов по отелям. Зачастую это занимает несколько часов утомительного ожидания. Заказывая индивидуальный трансфер, вы сразу отправляетесь в отель 🏨 отдыхать после дороги.
Индивидуальный трансфер, очевидно, намного комфортнее автобусного. Особенно если вы едете с детьми или большой компанией. При этом он не будет намного дороже, поскольку оплачивается за машину независимо от числа пассажиров.
Что входит
  • трансфер
Что не входит
  • питание
  • экскурсия
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Трансфер в/из аэропорта Вена-Швехат
Трансфер в/из аэропорта Вена-Швехат
Трансфер в/из аэропорта Вена-Швехат
Трансфер в/из аэропорта Вена-Швехат

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi
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