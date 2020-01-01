Вечером в четверг Вы можете пойти с нами в Венский Kunsthistorisches Museum, который был воздвигнут по высочайшему распоряжению императора Франца Иосифа для размещения императорских коллекций и считается одним из самых значительных музеев мира.

Экспонаты пяти тысячелетий: со времён Древнего Египта и античной Греции - до конца 18 века, свидетельствуют о страсти к коллекционированию императоров и эрцгерцогов династии Габсбургов.

Основу собрания составляют коллекции произведений эпохи Возрождения и барокко. Грандиозное впечатление производит величественная архитектура музея и росписи парадной лестницы.

Вас ждут:

лицензированный гид-искусствовед

здание Музея Истории 📖 Искусств – одна из главных архитектурных достопримечательностей 🏛️ Вены

уникальные художественные шедевры всех времен

посещения музея в вечернее время при меньшем количестве посетителей

Обратите внимание! По пятницам музей 🖼 открыт до 21:00. Входные билеты 🎫 оплачиваются на месте самостоятельно.

Новая цена на следующий летний сезон с 01. 04. 2020