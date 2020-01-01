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Вечер в Музее Истории Искусств

3.7
15 отзывов
Женя И.
Женя И. – Гид из Вены
Приглашаем на уникальную вечернюю экскурсию ⛳ с профессиональным гидом-искусствоведом в удивительный мир изобразительных искусств в венском музее истории 📖 искусств.

Вы увидите, как постоянные, так и временные экспозиции с шедеврами величайших художников человечества, являющихся общепризнанными мастерами живописи.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €20 за человека

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Вечер в Музее Истории Искусств
Вечер в Музее Истории Искусств

Что вы увидите

  • Музей Истории Искусств KHM Kunsthistorisches Museum
Вечером в четверг Вы можете пойти с нами в Венский Kunsthistorisches Museum, который был воздвигнут по высочайшему распоряжению императора Франца Иосифа для размещения императорских коллекций и считается одним из самых значительных музеев мира.
Экспонаты пяти тысячелетий: со времён Древнего Египта и античной Греции - до конца 18 века, свидетельствуют о страсти к коллекционированию императоров и эрцгерцогов династии Габсбургов.
Основу собрания составляют коллекции произведений эпохи Возрождения и барокко. Грандиозное впечатление производит величественная архитектура музея и росписи парадной лестницы.

Вас ждут:

  • лицензированный гид-искусствовед
  • здание Музея Истории 📖 Искусств – одна из главных архитектурных достопримечательностей 🏛️ Вены
  • уникальные художественные шедевры всех времен
  • посещения музея в вечернее время при меньшем количестве посетителей
  • Обратите внимание! По пятницам музей 🖼 открыт до 21:00. Входные билеты 🎫 оплачиваются на месте самостоятельно.
Новая цена на следующий летний сезон с 01. 04. 2020
Что входит
  • Профессиональный гид-искусствовед
  • Обзор самых популярных экспонатов
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Входные билеты в венский Музей Истории Искусств (15 € взрослый, дети до 19 лет бесплатно)
Начало
🚩 Albertinaplatz Maysedergasse, 1010 Wien, Австрия
Место завершения
🏁 в музее
Вечер в Музее Истории Искусств
Вечер в Музее Истории Искусств
Вечер в Музее Истории Искусств
Вечер в Музее Истории Искусств
Вечер в Музее Истории Искусств
Вечер в Музее Истории Искусств
Вечер в Музее Истории Искусств
Вечер в Музее Истории Искусств

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Женя И.
Женя И.
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15 отзывов оставили туристы

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