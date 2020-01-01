Музей Истории Искусств KHM Kunsthistorisches Museum
Вечером в четверг Вы можете пойти с нами в Венский Kunsthistorisches Museum, который был воздвигнут по высочайшему распоряжению императора Франца Иосифа для размещения императорских коллекций и считается одним из самых значительных музеев мира.
Экспонаты пяти тысячелетий: со времён Древнего Египта и античной Греции - до конца 18 века, свидетельствуют о страсти к коллекционированию императоров и эрцгерцогов династии Габсбургов.
Основу собрания составляют коллекции произведений эпохи Возрождения и барокко. Грандиозное впечатление производит величественная архитектура музея и росписи парадной лестницы.
Вас ждут:
лицензированный гид-искусствовед
здание Музея Истории 📖 Искусств – одна из главных архитектурных достопримечательностей 🏛️ Вены
уникальные художественные шедевры всех времен
посещения музея в вечернее время при меньшем количестве посетителей
Обратите внимание! По пятницам музей 🖼 открыт до 21:00. Входные билеты 🎫 оплачиваются на месте самостоятельно.
Новая цена на следующий летний сезон с 01. 04. 2020
Что входит
Профессиональный гид-искусствовед
Обзор самых популярных экспонатов
Что не входит
Еда и напитки
Входные билеты в венский Музей Истории Искусств (15 € взрослый, дети до 19 лет бесплатно)