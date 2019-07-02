Абсолютно увлекательно увидеть оригинальную музыку на месте и ощутить на себе историю здания. Миниатюрные наборы были также красиво сделаны и выполнены и были сами по себе чудом. Очень интересный музей и возможность узнать больше о человеке и его реальной жизни, за исключением его изображений в кино / театре. Рекомендую его всем, кто любит его музыку и / или увлечен им.