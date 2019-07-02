Вена: билеты в Дом Моцарта в Вене с аудиогидом

Осмотрите единственные сохранившиеся апартаменты Моцарта в Вене, где он написал больше музыки, чем где-либо еще

4.2
198 отзывов
Входной билет
Осмотрите единственные сохранившиеся апартаменты Моцарта в Вене, где он написал больше музыки, чем где-либо еще.

Познакомьтесь с музыкальной стороной Вены с помощью комплексного билета с посещением Дома музыки, интерактивного музея звука в Вене.
Вена: билеты в Дом Моцарта в Вене с аудиогидом
Вена: билеты в Дом Моцарта в Вене с аудиогидом
Вена: билеты в Дом Моцарта в Вене с аудиогидом
Вена: билеты в Дом Моцарта в Вене с аудиогидом
Вена: билеты в Дом Моцарта в Вене с аудиогидом
Вена: билеты в Дом Моцарта в Вене с аудиогидом
Вена: билеты в Дом Моцарта в Вене с аудиогидом
Вена: билеты в Дом Моцарта в Вене с аудиогидом

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр Вены
  • Дом музыки, Вена
  • Дом Моцарта в Вене
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Познакомьтесь с музыкальной стороной Вены
  2. Посетите единственные сохранившиеся апартаменты Моцарта в Вене
  3. Узнайте, где Моцарт написал свою знаменитую музыку к «Фигаро»
  4. Поучаствуйте в туре с аудиогидом, который подходит для взрослых и детей

Дом Моцарта в Вене с аудиогидом:

  • Дом Моцарта в Вене дает гостям возможность осмотреть единственные сохранившиеся апартаменты Моцарта в Вене, где он жил с 1784 по 1787 годы и написал больше музыки, чем где-либо еще. В этой квартире поклонников Моцарта любых возрастов и из любых уголков мира ждет подробная информация о временах, в которые жил Моцарт, и его самых важных работах, представленная на трех уровнях выставки. Выставка посвящена в первую очередь венскому периоду жизни великого композитора, который представляет собой пик его творческих достижений.
  • Обязательно возьмите бесплатный аудиогид, чтобы познакомиться с Домом Моцарта в Вене. В дополнение к постоянной выставке в Доме Моцарта в Вене также проходит специальная выставка, которая меняется каждый год и включена в цену посещения.
  • Каждое воскресенье проводится дополнительный 30-минутный бесплатный тур по главным экспонатам Дома Моцарта (только при наличии действительного входного билета).
  • Музыкальный комплексный билет: Дом Моцарта в Вене и Дом музыки.
  • Дом Моцарта в Вене совместно с интерактивным Домом музыки предлагает комплексный билет “Mozart & More”, который идеально подходит для любителей музыки. Отправляйтесь в путешествие по миру Моцарта и музыки, полное открытий.
  • Дом музыки в Вене – это современный интерактивный музей звука, расположенный в историческом центре города. На 6 этажах исторического дворца посетители могут попробовать себя в создании собственной музыки. Дом музыки сочетает прошлое, настоящее и будущее музыки вдохновляющим и захватывающим способом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение Дома Моцарта в Вене
  • Аудиогид для взрослых на 13 языках и детский аудиогид на 8 языках
  • Гардероб
  • Вход в Haus der Musik (если выбран соответствующий вариант)
Что не входит
  • Перевозка
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Студенческий билет
  • Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
  • Видеозапись
  • photography inside
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 198 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
100
4
49
3
28
2
11
1
10
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
2 июля 2019
(Великобритания)
Абсолютно увлекательно увидеть оригинальную музыку на месте и ощутить на себе историю здания. Миниатюрные наборы были также красиво сделаны и выполнены и были сами по себе чудом. Очень интересный музей и возможность узнать больше о человеке и его реальной жизни, за исключением его изображений в кино / театре. Рекомендую его всем, кто любит его музыку и / или увлечен им.
R
28 сен 2021
(Израиль)
We had expectations to see and be impressed by Mozart's creative space, but in the end the place gave a lot of information about the period, the other composers and a bit missed the "home" experience.
Beyond that, the digital explanation is too long and the means in the museum are a bit outdated.
One can easily create an interactive experience that will allow visitors to get to know and identify with the special and ingenious creator.
K
4 сен 2019
(Мальта)
Это хорошее место для посещения. Квартира дает вам хорошее представление о планировке недвижимости на тот момент и количестве людей, которые в ней жили. Также доступно много информации. Однако, если вам нравятся фотографии … вы будете слегка разочарованы. Фотографии не допускаются в номерах!

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