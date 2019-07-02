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Познакомьтесь с музыкальной стороной Вены
Посетите единственные сохранившиеся апартаменты Моцарта в Вене
Узнайте, где Моцарт написал свою знаменитую музыку к «Фигаро»
Поучаствуйте в туре с аудиогидом, который подходит для взрослых и детей
Дом Моцарта в Вене с аудиогидом:
Дом Моцарта в Вене дает гостям возможность осмотреть единственные сохранившиеся апартаменты Моцарта в Вене, где он жил с 1784 по 1787 годы и написал больше музыки, чем где-либо еще. В этой квартире поклонников Моцарта любых возрастов и из любых уголков мира ждет подробная информация о временах, в которые жил Моцарт, и его самых важных работах, представленная на трех уровнях выставки. Выставка посвящена в первую очередь венскому периоду жизни великого композитора, который представляет собой пик его творческих достижений.
Обязательно возьмите бесплатный аудиогид, чтобы познакомиться с Домом Моцарта в Вене. В дополнение к постоянной выставке в Доме Моцарта в Вене также проходит специальная выставка, которая меняется каждый год и включена в цену посещения.
Каждое воскресенье проводится дополнительный 30-минутный бесплатный тур по главным экспонатам Дома Моцарта (только при наличии действительного входного билета).
Музыкальный комплексный билет: Дом Моцарта в Вене и Дом музыки.
Дом Моцарта в Вене совместно с интерактивным Домом музыки предлагает комплексный билет “Mozart & More”, который идеально подходит для любителей музыки. Отправляйтесь в путешествие по миру Моцарта и музыки, полное открытий.
Дом музыки в Вене – это современный интерактивный музей звука, расположенный в историческом центре города. На 6 этажах исторического дворца посетители могут попробовать себя в создании собственной музыки. Дом музыки сочетает прошлое, настоящее и будущее музыки вдохновляющим и захватывающим способом.
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение Дома Моцарта в Вене
Аудиогид для взрослых на 13 языках и детский аудиогид на 8 языках
Гардероб
Вход в Haus der Musik (если выбран соответствующий вариант)
Что не входит
Перевозка
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Студенческий билет
Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
Видеозапись
photography inside
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 198 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
Jessica
2 июля 2019
(Великобритания)
Абсолютно увлекательно увидеть оригинальную музыку на месте и ощутить на себе историю здания. Миниатюрные наборы были также красиво сделаны и выполнены и были сами по себе чудом. Очень интересный музей и возможность узнать больше о человеке и его реальной жизни, за исключением его изображений в кино / театре. Рекомендую его всем, кто любит его музыку и / или увлечен им.
R
Rafi
28 сен 2021
(Израиль)
We had expectations to see and be impressed by Mozart's creative space, but in the end the place gave a lot of information about the period, the other composers and a bit missed the "home" experience. Beyond that, the digital explanation is too long and the means in the museum are a bit outdated. One can easily create an interactive experience that will allow visitors to get to know and identify with the special and ingenious creator.
K
Karen
4 сен 2019
(Мальта)
Это хорошее место для посещения. Квартира дает вам хорошее представление о планировке недвижимости на тот момент и количестве людей, которые в ней жили. Также доступно много информации. Однако, если вам нравятся фотографии … вы будете слегка разочарованы. Фотографии не допускаются в номерах!