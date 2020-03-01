Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Вена — знаковый город в судьбе фюрера. Именно здесь потерпело крах его стремление стать художником, и именно сюда он приедет через 25 лет, чтобы начать передел мира. Вы увидите места, где жил Гитлер, куда заходил обедать и где любил бывать, узнаете, что он пережил в этом навсегда ненавистном городе, и, возможно, по-новому взглянете на судьбу человека, который развернул самую масштабную и кровопролитную войну XX века.

Что вас ожидает

12 мест, где бывал Гитлер

В Вену молодого Гитлера привело желание поступить в Академию живописи, но его стремление не осуществилось. Я покажу вам дома, в которых он останавливался, и расскажу, каким было его существование в городе: сначала на сбережения от продажи родительского дома, а после — на выплаты по сиротству. Вы увидите ночлежку для бездомных в Мадлинге, где Гитлеру также приходилось «гостить», и узнаете, почему советы товарищей по несчастью, как можно хоть чуть-чуть подзаработать, юному Адольфу не помогали. Вы посетите все уголки Вены, где любил бывать Гитлер с 1907 по 1913 год, когда он перебирается в Мюнхен.

Повороты судьбы фюрера

Вы узнаете, как повлияли на характер и взгляды австрийского юноши те обстоятельства, в которые он попадал в столице, отказавшись вернуться домой. Бедность вынуждает его бродяжничать и питаться бесплатным супом в столовых для неимущих, он с трудом переносит холода и переживает то, что его не приняли в Академию. Вас ждёт рассказ о семье Гитлера и его окружении в юности, которые сформировали его отношение к миру. А после этого я покажу вам те места, которые стали знаковыми для Вены 1938 года. Именно тогда Адольф Гитлер снова приезжает в ненавистную Вену, уже в статусе канцлера Германии — чтобы провозгласить Аншлюс.