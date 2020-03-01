Андрей проводит ещё 2 экскурсии

12 мест, где бывал Гитлер В Вену молодого Гитлера привело желание поступить в Академию живописи, но его стремление не осуществилось. Я покажу вам дома, в которых он останавливался, и расскажу, каким было его существование в городе: сначала на сбережения от продажи родительского дома, а после — на выплаты по сиротству. Вы увидите ночлежку для бездомных в Мадлинге, где Гитлеру также приходилось «гостить», и узнаете, почему советы товарищей по несчастью, как можно хоть чуть-чуть подзаработать, юному Адольфу не помогали. Вы посетите все уголки Вены, где любил бывать Гитлер с 1907 по 1913 год, когда он перебирается в Мюнхен.
Повороты судьбы фюрера Вы узнаете, как повлияли на характер и взгляды австрийского юноши те обстоятельства, в которые он попадал в столице, отказавшись вернуться домой. Бедность вынуждает его бродяжничать и питаться бесплатным супом в столовых для неимущих, он с трудом переносит холода и переживает то, что его не приняли в Академию. Вас ждёт рассказ о семье Гитлера и его окружении в юности, которые сформировали его отношение к миру. А после этого я покажу вам те места, которые стали знаковыми для Вены 1938 года. Именно тогда Адольф Гитлер снова приезжает в ненавистную Вену, уже в статусе канцлера Германии — чтобы провозгласить Аншлюс.
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Местов встречи для начала тура Кафедральный собор св. Штефана.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Русский венец и гид. Я родом из России, мне 56 лет. Путешествия - это мой образ жизни. Лицензия на оказание туристических услуг, с декабря 2008 года. Мои гости — это Вы, Ваша семья, Ваши близкие. Мне есть чем вас удивить и порадовать.
Проследить связь тайных сообществ и орденов с историей города и династией правителей Европы
В истории Вены и судьбах её влиятельных жителей есть много тёмных мест: многие из видных деятелей страны были масонами или членами других тайных орденов, и город хранит их следы. Были ли в Вене тамплиеры, как оказалась здесь «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи и где настоящее «Копьё судьбы»? Почему на центральной улице Вены стоит Мальтийский храм и что тут делает статуя чешского короля Оттокара II Пржемысла? Я открою вам самые загадочные страницы истории Вены — о многих её секретах вы даже не подозреваете.
Окунуться в атмосферу старины, роскоши и романтики
Приглашаю окунуться в атмосферу старины, роскоши и романтики. Великолепная Вена — это город, где за день вы получите такое количество впечатлений, что хватит на годы. Я расскажу историю австрийской столицы и легенды, покажу любимые места венцев сегодня.
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
В поездке вы рассмотрите ожерелье величественных памятников Рингштрассе, увидите необычный дом Хундертвассера с деревьями на крыше и узнаете главное об истории имперской столицы. Посетите один из красивейших биосферных парков Европы, в деревушке Гринциг услышите о винных традициях региона, а с горы Каленберг взглянете на прекрасные панорамы окрестностей.
Насладиться Веной и сделать личный travel-book с «живыми» рисунками самых атмосферных мест города
Что такое скетчинг-тур? Городской скечинг — это прогулки по городу, во время которых мы делаем небольшие зарисовки — скетчи — всего, что привлекает внимание. Жилые дома, дворцы, старинные церкви, дверные ручки, фонари, целующиеся парочки, одинокие старики — словом, все, что передает настроение, эмоции и атмосферу вокруг. Самое главное — не стараться создать шедевр или повторить подвиг Ван Гога. Идея в том, чтобы гуляя по городу и делая зарисовки, наслаждаться Веной, изучать ее историю и архитектуру. А если получится, еще и создать свой личный travel-book с «живыми» рисунками и заметками.
Авторский тур по местам, связанным с пребыванием в столице Гитлера, Ленина, Сталина и Троцкого
Как деятельность в городе выдвинула Сталина в первые ряды революционеров и где произошла первая встреча с Троцким? Чем увлекался юный Гитлер и как хофбургское Копье Судьбы стало священным артефактом СС? Неожиданные факты приведут вас к новому взгляду на Вену, притягивавшую главных идеологов прошлого столетия, и логичному вопросу о причинах, которые обсудим на прогулке.
«Межгалактический корабль» и венские городские оазисы, оригинальный Хундертвассер и деревья на крыше
В бодром темпе и исследовательском настроении, с перерывами на чай-кофе-шницель, состоится ваша встреча с многоликой Веной. Вы познакомитесь со смелыми работами Захы Хадид и Хундертвассера; услышите историю Пратера, где сегодня горожане крутят педали, а раньше императоры развлекались охотой; откроете мир памятников в Городском парке и мир слухов о Венской Опере.
Вена — единственная в мире столица, которая может похвастаться собственным производством вина. Этот малоизвестный факт, незаслуженно обделенный вниманием путешественников, делает винный тур способом познакомиться с неожиданной стороной города. Вы познакомитесь с традициями местного виноделия в аутентичном месте, на склонах гор возле виноградников, и откроете для себя совершенно новую красоту Вены вдали от городской суеты.
Крутить педали, чувствовать себя современным европейцем и наслаждаться жизнью и природой вокруг
Отдых на свежем воздухе и занятия спортом является неотъемлемой частью жизни жителей Вены от мала до велика. Велопрогулка покажет вам места, где можно отдохнуть от городской суеты и приобщиться к активному отдыху. Она внесёт приятное разнообразие в культурную программу посещения столицы Австрии.