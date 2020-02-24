5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Архитектура Вены и тайные сообщества Вы побываете на улице Блютгассе (её название переводится как “кровавый переулок”), история которой тесно связана с легендарным орденом тамплиеров, и в сокровищнице Габсбургов, где я расскажу о масонском “Золотом Руне” и покажу его атрибуты. Вы посмотрите на главный храм «Opus Dei» и узнаете, почему самые католические в Европе императоры рода Габсбургов были похоронены по частям в разных концах города. В результате экскурсии вы поймёте, насколько тесна историческая связь и преемственность ордена Тамплиеров, империи Габсбургов и масонских лож Австрии.
Великие люди – масоны и каббалисты Вы узнаете, какие известнейшие композиторы были масонами и даже писали музыку по заказу масонских лож, и как связывают их успех с членством в тайной организации. На Еврейской площади (Юденплац) мы поговорим о великом немецком просветителе и основоположнике немецкой литературы Лессинге и его общении с видными каббалистами той эпохи. Вы узнаете даже, поклоняются ли в Вене Марии Магдалине как жене Иисуса Христа, и, возможно, по-новому откроете для себя личности Наполеона и Ричарда Львиное Сердце.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура У ВХОДА В КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВ. ШТЕФАНА..
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Русский венец и гид. Я родом из России, мне 56 лет. Путешествия - это мой образ жизни. Лицензия на оказание туристических услуг, с декабря 2008 года. Мои гости — это Вы, Ваша семья, Ваши близкие. Мне есть чем вас удивить и порадовать.
Очень интересный авторский взгляд на тему тайных обществ.
А также много исторических фактов о городе.
Александр
14 августа 2018
Отличная экскурсия с отличным экскурсоводом. От гида всегда требуется одно:
з - завораживающие
и - истории
Андрей с этим справляется на отлично.
Алексей
1 июля 2018
Мы, я и мой сын, которому 13 лет поучаствовали в экскурсии: Массоны в Вене. Очень познавательно и интересно. Иногда стоит посмотреть на то что знаешь с «другой» стороны. Особенно когда знаешь традиционную историю. Интересно было и мне и моему сыну. Спасибо большое за новые знания и самое главное за то, что новое знание должно заставлять думать и тянуться к новым знаниям. Будем ждать новых экскурсий!!!!
Марина
29 апреля 2018
Тем экскурсии был размеренным и не утомительным, но в то же время получили очень много интересной информации. Остались очень довольны.
Алевтина
7 ноября 2017
Отличная экскурсия , отличный гид ! Все было очень интересно , содержательно и легко к восприятию. Спасибо Вам большое , Андрей ! Скоро прийдем снова :)
Узнать, как жил Гитлер в Вене, и понять, как австрийский юноша превратился в угрозу для всего мира
Вена — знаковый город в судьбе фюрера. Именно здесь потерпело крах его стремление стать художником, и именно сюда он приедет через 25 лет, чтобы начать передел мира. Вы увидите места, где жил Гитлер, куда заходил обедать и где любил бывать, узнаете, что он пережил в этом навсегда ненавистном городе, и, возможно, по-новому взглянете на судьбу человека, который развернул самую масштабную и кровопролитную войну XX века.
Окунуться в атмосферу старины, роскоши и романтики
Приглашаю окунуться в атмосферу старины, роскоши и романтики. Великолепная Вена — это город, где за день вы получите такое количество впечатлений, что хватит на годы. Я расскажу историю австрийской столицы и легенды, покажу любимые места венцев сегодня.
Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным историком
Вы увидите все главные места Вены, проследите ее историю на протяжении веков и узнаете о знаменитых людях, которые родились на этой земле. А еще услышите, чем живет современная австрийская столица и почему уже 10 лет подряд она занимает первое место в мире по качеству жизни.
Взглянуть на Вену глазами архитектора, разобраться в стилях и уловить гармонию в их эклектичности
У каждого знакомство с городом происходит по-своему: кто-то лихорадочно бегает с картой и фотоаппаратом, пытаясь жадно проглотить все знаковые места за один день, кто-то познает город через вкусовые рецепторы, наслаждаясь видом за стеклом, кто-то ищет отражение города в людях — в их историях, личных драмах и секретах. Для меня диалог с городом происходит на улице. Каждый камушек, каждое здание, старинный фасад, дверная ручка — все это язык города, на котором я с ним разговариваю. Во время этой экскурсии я стану вашим личным переводчиком и научу вас смотреть на известные места Вены с необычного ракурса.
Авторский тур по местам, связанным с пребыванием в столице Гитлера, Ленина, Сталина и Троцкого
Как деятельность в городе выдвинула Сталина в первые ряды революционеров и где произошла первая встреча с Троцким? Чем увлекался юный Гитлер и как хофбургское Копье Судьбы стало священным артефактом СС? Неожиданные факты приведут вас к новому взгляду на Вену, притягивавшую главных идеологов прошлого столетия, и логичному вопросу о причинах, которые обсудим на прогулке.
История императорской резиденции и секреты штруделей
Шёнбрунн — это летняя резиденция императоров, дворцовый комплекс с восхитительным парком и одно из любимых мест отдыха венцев. Большинство туристов довольствуется только подъемом на Глориетту и лицезрением главного фонтана. Я же предлагаю рассмотреть все прелестные уголки этого парка и узнать побольше об императорской семье, а также о самом старинном зоопарке в Европе, лабиринтах и многом другом.