5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В истории Вены и судьбах её влиятельных жителей есть много тёмных мест: многие из видных деятелей страны были масонами или членами других тайных орденов, и город хранит их следы. Были ли в Вене тамплиеры, как оказалась здесь «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи и где настоящее «Копьё судьбы»? Почему на центральной улице Вены стоит Мальтийский храм и что тут делает статуя чешского короля Оттокара II Пржемысла? Я открою вам самые загадочные страницы истории Вены — о многих её секретах вы даже не подозреваете.

Что вас ожидает

Архитектура Вены и тайные сообщества

Вы побываете на улице Блютгассе (её название переводится как “кровавый переулок”), история которой тесно связана с легендарным орденом тамплиеров, и в сокровищнице Габсбургов, где я расскажу о масонском “Золотом Руне” и покажу его атрибуты. Вы посмотрите на главный храм «Opus Dei» и узнаете, почему самые католические в Европе императоры рода Габсбургов были похоронены по частям в разных концах города. В результате экскурсии вы поймёте, насколько тесна историческая связь и преемственность ордена Тамплиеров, империи Габсбургов и масонских лож Австрии.

Великие люди – масоны и каббалисты

Вы узнаете, какие известнейшие композиторы были масонами и даже писали музыку по заказу масонских лож, и как связывают их успех с членством в тайной организации. На Еврейской площади (Юденплац) мы поговорим о великом немецком просветителе и основоположнике немецкой литературы Лессинге и его общении с видными каббалистами той эпохи. Вы узнаете даже, поклоняются ли в Вене Марии Магдалине как жене Иисуса Христа, и, возможно, по-новому откроете для себя личности Наполеона и Ричарда Львиное Сердце.