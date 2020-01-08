4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Галерея Альбертина, венская опера и царские интриги

Экскурсия начнется с прогулки по чудесному старинному центру Вены и самых интересных фактов о его ключевых достопримечательностях. Я расскажу историю государственной Оперы, куда стремятся попасть любители музыки со всего мира, и всю правду о знаменитой императрице Сисси. Вы узнаете, как один из красивейших дворцов Вены «Альбертина» стал музеем с почти миллионным собранием работ великих художников. А еще я раскрою любопытные подробности о том, как династия Габсбургов завершила правление, а хрупкая эрцгерцогиня Австрии Мария Терезия смогла противостоять влиятельным венценосным особам того времени.

Величественный Хофбург и знаменитый торговый променад

Вы пройдетесь по торговой улице Кернтнерштрассе и впечатлитесь огромным дворцовым чудо-комплексом Хофбург. Это бывшая зимняя резиденция императорской семьи, ныне ставшая домом для дюжины музеев, канцелярии Президента и ареной для выступлений белоснежных лошадей липицианской породы. Я расскажу, какой из музеев-близнецов расположился по правую и левую руку правительницы Марии-Терезии, почему император «встал на колени», а Фиакр был признан королем венского транспорта.

«Золотая подкова» и Собор святого Стефана

На Михаэлер-платц вы узнаете о римских следах и увидите «дом без бровей». Зайдете в сад Бурггартен и восхититесь пальмовым павильоном-оранжереей, ставшим домом для сотен тропических растений и экзотических бабочек. Далее мы прогуляемся по пешеходным улицам Грабен и Кольмаркт, которые вместе с Кертнерштрассе образуют «золотую подкову» — центральную прогулочную зону. Я покажу церковь святого Петра, которая заинтересует любителей органной музыки, и Собор святого Стефана — грандиозное сооружение в самом сердце Вены с ласковым прозвищем «Штефль».