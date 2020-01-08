4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру австрийской столицы

Nataliya
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Nataliya – ваш гид
Вы увидите все главные места и символы города: роскошную императорскую резиденцию Хофбург, цветущий сад Бурггартен, могучий и одновременно изящный Собор св. Стефана, легендарное здание Оперы и барочную церковь св. Петра. Я легко и увлекательно раскрою историю Вены, ее тайны и легенды. А также поделюсь ценными советами: где купить необычные сувениры, что попробовать из местной кухни и куда сходить в свободное время.
128 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в отель «Bristol»
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У этой экскурсии4 отзыва
3.75
Вена — первая встреча
Вена — первая встреча

Что вас ожидает

Галерея Альбертина, венская опера и царские интриги
Экскурсия начнется с прогулки по чудесному старинному центру Вены и самых интересных фактов о его ключевых достопримечательностях. Я расскажу историю государственной Оперы, куда стремятся попасть любители музыки со всего мира, и всю правду о знаменитой императрице Сисси. Вы узнаете, как один из красивейших дворцов Вены «Альбертина» стал музеем с почти миллионным собранием работ великих художников. А еще я раскрою любопытные подробности о том, как династия Габсбургов завершила правление, а хрупкая эрцгерцогиня Австрии Мария Терезия смогла противостоять влиятельным венценосным особам того времени.

Величественный Хофбург и знаменитый торговый променад
Вы пройдетесь по торговой улице Кернтнерштрассе и впечатлитесь огромным дворцовым чудо-комплексом Хофбург. Это бывшая зимняя резиденция императорской семьи, ныне ставшая домом для дюжины музеев, канцелярии Президента и ареной для выступлений белоснежных лошадей липицианской породы. Я расскажу, какой из музеев-близнецов расположился по правую и левую руку правительницы Марии-Терезии, почему император «встал на колени», а Фиакр был признан королем венского транспорта.

«Золотая подкова» и Собор святого Стефана
На Михаэлер-платц вы узнаете о римских следах и увидите «дом без бровей». Зайдете в сад Бурггартен и восхититесь пальмовым павильоном-оранжереей, ставшим домом для сотен тропических растений и экзотических бабочек. Далее мы прогуляемся по пешеходным улицам Грабен и Кольмаркт, которые вместе с Кертнерштрассе образуют «золотую подкову» — центральную прогулочную зону. Я покажу церковь святого Петра, которая заинтересует любителей органной музыки, и Собор святого Стефана — грандиозное сооружение в самом сердце Вены с ласковым прозвищем «Штефль».

Вена — первая встреча
Вена — первая встреча
Вена — первая встреча
Вена — первая встреча
Вена — первая встреча
Вена — первая встреча
Вена — первая встреча
Вена — первая встреча
Вена — первая встреча

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в отель «Bristol».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nataliya
Nataliya
Дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид по Австрии. С удовольствием помогу вам максимально эффективно и с пользой провести время в Вене. Моя цель — уникальные, разнообразные, интересные и в тоже время содержательные экскурсии, которые надолго вам запомнятся. До встречи в блистательной австрийской столице!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Если хотите академичной экскурсии с датами и именами - вам сюда. Очень формально, хотелось бы чуть поживее и поинтереснее изложение известных фактов. В целом, не очень поняла, гид не представилась, и нас не спросила, сразу начала рассказ. Все по делу, структурно, но формально и не всегда понятно было.
16 ноября 2019
Рассказывает интересно, информации много. но нетчеткой последовательности в изложении материала. перескакивает с одной темы на другую.
20 октября 2019
Спасибо Наталье за экскурсию. Умение заинтересовать подростков- это мастерство.!
12 мая 2019
Для первой встречи 1,5 часа экскурсии это , конечно, очень мало . Но мы были с двумя детьми , они утомились , поэтому нам было достаточно . Наталья постаралась максимально информативно провести экскурсию в столь сжатые сроки , показала и рассказала основные достопримечательности . Но , повторюсь , 1,5 часа это очень мало для такого большого и интересного города .

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