  1. Австрия
  2. Вена
  3. Экскурсии

Замок Кройценштайн

Женя И.
Женя И. – Гид из Вены
Всего в 17 километрах от Вены, в небольшой деревушке Леобендорф расположился живописный замок 🏰 Кройценштайн.

Он возвышается на берегу Дуная — словно сошел со страниц детских сказок.

Ну что, готовы совершить путешествие в средневековье?
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 99 человек

  • €65 за человека

    Заказать экскурсию
Замок Кройценштайн
Замок Кройценштайн

Что вы увидите

  • замок Кройценштайн
Уникальное путешествие в атмосферу средневековья. Вы посетите аутентичный и узнаваемый средневековый замок 🏰 Кройценштайн, на территории которого снимался не один фильм 🎥. Замок представляет собой великолепную и немного устрашающую постройку, от которой у нас захватывает дух и сейчас. Отдельного внимания заслуживает Рыцарский зал, который в свое время являлся центром жизни замка и отличается прекраснейшими экземплярами старинной мебели. Тут можно получить самое живое представление о средневековой жизни в замке, а в зале графа увидеть 500 летний деревянный альков, где почивал владелец Кройценштайна.
Кульминацией экскурсии 🧭 станет уникальное соколиное шоу, показывающее старейшую форму охоты в мире и охраняемой ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие человечества.
В стоимость входит только билет 🎫 на соколиное шоу. Билет в замок около 10, - евро с человека оплачивается самостоятельно на месте
Что входит
  • Комфортабельное транспортное средство с кондиционером
  • культурно-историческая экскурсия
  • билет на соколиное шоу
Что не входит
  • еда и напитки
  • билет в замок около 10, - евро с человека
Начало и место завершения
🚩 Tourist Info, Albertinaplatz
Замок Кройценштайн
Замок Кройценштайн
Замок Кройценштайн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Женя И.
Женя И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Женя И. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
20
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
380 отзывов
Обзорная экскурсия по Вене за 3 часа (ПН, СР, СБ)
40
3 часа
Обзорная экскурсия по Вене за 3 часа (ПН, СР, СБ)
72 отзыва
Секреты Венского Леса (автобусно-пешеходная)
55
4 часа
Секреты Венского Леса (автобусно-пешеходная)
57 отзывов
Групповая экскурсия Вахау – Долина Дуная
75
8 часов
Групповая экскурсия Вахау – Долина Дуная
47 отзывов
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
109
12.5 часов
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
47 отзывов
Альпийский панорамный тур в Хальштатт
119
12.5 часов
Альпийский панорамный тур в Хальштатт
38 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Вене

Живая и повседневная Вена
От 125
2 часа
Живая и повседневная Вена
201 отзыв
Почувствовать настроение Вены и создать особенную, свою картину города
История Вены без скучных фактов и дат
160
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат
179 отзывов
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Один день в Вене
160
2 часа
Один день в Вене
109 отзывов
Обзорная экскурсия по известным и не очень местам столицы
Вена для новичков
От 80
2 часа
Вена для новичков
100 отзывов
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
150
2 часа
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
81 отзыв
Знакомство с историей, традициями и главными достопримечательностями города
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
250
2 часа
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
64 отзыва
Открыть историю и достопримечательности Вены и заодно получить прекрасное фотопортфолио на память