Уникальное путешествие в атмосферу средневековья. Вы посетите аутентичный и узнаваемый средневековый замок 🏰 Кройценштайн, на территории которого снимался не один фильм 🎥. Замок представляет собой великолепную и немного устрашающую постройку, от которой у нас захватывает дух и сейчас. Отдельного внимания заслуживает Рыцарский зал, который в свое время являлся центром жизни замка и отличается прекраснейшими экземплярами старинной мебели. Тут можно получить самое живое представление о средневековой жизни в замке, а в зале графа увидеть 500 летний деревянный альков, где почивал владелец Кройценштайна.
Кульминацией экскурсии 🧭 станет уникальное соколиное шоу, показывающее старейшую форму охоты в мире и охраняемой ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие человечества.
В стоимость входит только билет 🎫 на соколиное шоу. Билет в замок около 10, - евро с человека оплачивается самостоятельно на месте
Что входит
Комфортабельное транспортное средство с кондиционером
культурно-историческая экскурсия
билет на соколиное шоу
Что не входит
еда и напитки
билет в замок около 10, - евро с человека
Начало и место завершения
🚩 Tourist Info, Albertinaplatz
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.