Уникальное путешествие в атмосферу средневековья. Вы посетите аутентичный и узнаваемый средневековый замок 🏰 Кройценштайн, на территории которого снимался не один фильм 🎥. Замок представляет собой великолепную и немного устрашающую постройку, от которой у нас захватывает дух и сейчас. Отдельного внимания заслуживает Рыцарский зал, который в свое время являлся центром жизни замка и отличается прекраснейшими экземплярами старинной мебели. Тут можно получить самое живое представление о средневековой жизни в замке, а в зале графа увидеть 500 летний деревянный альков, где почивал владелец Кройценштайна.

Кульминацией экскурсии 🧭 станет уникальное соколиное шоу, показывающее старейшую форму охоты в мире и охраняемой ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие человечества.

В стоимость входит только билет 🎫 на соколиное шоу. Билет в замок около 10, - евро с человека оплачивается самостоятельно на месте