Выбирайте и другие экскурсии в Батуми

Что вас ожидает

На экскурсии вас встретит мой друг — фотограф Гизо.

В гостях у фотографа на уютной улочке

Вы окажетесь в старом батумском дворике, где время течет медленно и спокойно, пока соседи переговариваются на улице, коты греются у ног, кто-то варит кофе и печет хачапури. Здесь Гизо расскажет о Батуми все, что успел узнать и сфотографировать. Вы разберетесь, как фотографу жилось в советское время, услышите о первой камере «Смена», купленной за 13 рублей, учебе в Кутаисском техникуме и работе в известных газетах. Фотограф поделится реальными историями местных жителей, чтобы вы смогли лучше понять грузинский народ и почувствовать себя «шинаури» — частью батумской семьи.

Сравнить старый и современный Батуми

Рассматривая старые фотографии, вы заметите, как изменился современный Батуми, и разберетесь в хитросплетениях его историй. Через снимки вы познакомитесь с самыми известными личностями города и страны: президентами и патриархами, актерами, художниками и городскими сумасшедшими. Шаг за шагом вы начнете лучше понимать Батуми, его таинственное прошлое, эклектичную архитектуру и местных жителей.