Выбирайте и другие экскурсии в Батуми

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Оказаться на батумской улочке в компании фотографа и узнать о судьбах и нравах грузин

Габриэль
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Габриэль – ваш гид
В Батуми еще остались люди, которые олицетворяют древнее прошлое города, «последние из могикан», охраняющие все его тайны и историю.

На этой творческой прогулке вы встретитесь с одним из них — удивительным фотографом и хранителем простых историй о жизни в Грузии.

Окажетесь в аутентичном батумском дворике и почувствуете себя не просто гостем города, а настоящим «шинаури».

С помощью фотографий вы сможете сравнить современный и старый Батуми, узнать о его славном прошлом и проникнуться атмосферой города на берегу моря.
От 105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 20 человек
Встреча Ул. Константина Гамсахурдия
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Батуми в жизни и на старых фотографиях
Батуми в жизни и на старых фотографиях

Что вас ожидает

На экскурсии вас встретит мой друг — фотограф Гизо.

В гостях у фотографа на уютной улочке
Вы окажетесь в старом батумском дворике, где время течет медленно и спокойно, пока соседи переговариваются на улице, коты греются у ног, кто-то варит кофе и печет хачапури. Здесь Гизо расскажет о Батуми все, что успел узнать и сфотографировать. Вы разберетесь, как фотографу жилось в советское время, услышите о первой камере «Смена», купленной за 13 рублей, учебе в Кутаисском техникуме и работе в известных газетах. Фотограф поделится реальными историями местных жителей, чтобы вы смогли лучше понять грузинский народ и почувствовать себя «шинаури» — частью батумской семьи.

Сравнить старый и современный Батуми
Рассматривая старые фотографии, вы заметите, как изменился современный Батуми, и разберетесь в хитросплетениях его историй. Через снимки вы познакомитесь с самыми известными личностями города и страны: президентами и патриархами, актерами, художниками и городскими сумасшедшими. Шаг за шагом вы начнете лучше понимать Батуми, его таинственное прошлое, эклектичную архитектуру и местных жителей.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.

Батуми в жизни и на старых фотографиях
Батуми в жизни и на старых фотографиях
Батуми в жизни и на старых фотографиях
Батуми в жизни и на старых фотографиях
Батуми в жизни и на старых фотографиях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ул. Константина Гамсахурдия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Габриэль
Габриэль
Я хочу показать мой город таким, каким его видят и любят батумчане: с уникальной историей и образом жизни, полным контрастов и приключений, доступных лишь тем, кто не ищет легких путей на туристической карте. И я верю, что единственный способ понять город, который веками объединяет людей разных культур, национальностей и веры, это стать его частью.
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