Никаких скучных маршрутов! Предлагаю Вам узнать Барселону, Каталонию и Андорру глазами местных жителей, показать самые потаенные места скрытые от туристов, аутентичные рестораны с великолепной кухней, маршруты недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от прогулок и экскурсий, а сотни фотографий о Вашем прибывании в Испании будут возвращать Вас долгими зимними вечерами в нашу Любимую Барселону. Предлагаю Вам шикарные винные туры, Монтсеррат, Андорру и Дали.
Благодарим Владимира за чудесную экскурсию. Нам все очень понравилось. Владимир - пунктуальный, вежливый и очень интересный человек. Время поездки до сыроварен было наполнено интересными рассказами об Испании. Не банальными фактами или нудными датами. Вся информация преподнесена очень живо, красочно. В общем настолько захватывающе, что даже моя 12-летняя дочь захотела переехать жить в Испанию) На сыроварнях мы познакомились с процессом производства и хранения сыров и, конечно, их продегустировали. Все сыры просто изумительные. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Еще раз спасибо!
Неважно, в который раз вы посещаете Барселону — я покажу вам город таким, каким его вижу сам: наполненным солнцем и любовью к жизни. Вы услышите интересные факты об известных достопримечательностях, откроете нетуристические и очень атмосферные места, познакомитесь с великолепной местной кухней и увидите каталонскую столицу с самых красивых ракурсов. Задача этой экскурсии — стать лучшей частью вашего приключения в Испании!
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Знакомство с самым большим и значимым музеем на территории Испании, где представлены известные произведения великого сюрреалиста, просто не может быть похожим на обычное посещение музея. На время вы станете участниками настоящего представления, срежиссированного Дали. Начав с ароматного кофе на площади, вы отправитесь в путешествие по «храму сюрреализма», вникая в загадочные смыслы и узнавая примечательные факты из нетривиальной биографии художника. А в завершении — посетите ресторан для местных, где для вас приготовят прекрасные каталонские блюда.
Содержательно, увлекательно и, конечно, вкусно — по солнечной столице Каталонии
Именно в таком приподнятом настроении вы прогуляетесь по красавице-Барселоне, пропитаетесь любовью, которой живет этот город, и под мои рассказы перенесётесь в далёкую историю. А ещё выпьете чашечку ароматного напитка в одной из лучших кофеен мира, посетите знаменитый тапас-бар и отполируете впечатления бокалом кавы в секретном месте!
Гастрономические сокровища Барселоны: экскурсия по любимым заведениям местных жителей
Если вы любите вкусно поесть, хотите вдохновиться средиземноморской кухней и узнать об архитектуре, культуре и традициях Барселоны – тогда мое предложение для вас! Я проведу вас по удивительным местам, где почти никогда не бывает туристов, вы попробуете блюда с труднопроизносимыми названиями и потрясающим вкусом, а также получите исчерпывающую информацию о городе.
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня — незабываемая поездка в высокогорное княжество
Приглашаю вас провести незабываемое время на экскурсии в Княжество Андорра, куда мы отправимся с восходом Солнца и проведем прекрасный день в сердце Пиренейских гор. Вы познакомитесь с потрясающей горной природой, историческими памятниками и традициями Андорры, а также насладитесь великолепной гастрономией.
Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи
В 50 км от Барселоны, среди великолепных скал Монтсеррат, затаился бенедиктинский монастырь — духовный символ и религиозный центр Каталонии. На экскурсии вы познакомитесь с древней историей обители, осмотрите главную реликвию монастыря — «Черную Мадонну», пройдете по живописному Пути молитв к Святой пещере и послушаете хор мальчиков. А также увидите памятники каталонского модернизма, посетите колоритный фермерский рынок и пообедаете в семейном каталонском ресторане.
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Мы предлагаем вам почувствовать себя героем популярного испанского фильма (помните, как Аче рассекал по Барселоне на мотоцикле?), увидеть все самое важное, красивое и интересное в городе и узнать любопытные факты о его истории и достопримечательностях, которые помогут лучше понять великолепную Барселону. Это будет захватывающее и зрелищное приключение!
Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи
Хотите влюбиться на всю жизнь? У меня есть велорецепт, который позволит вам увидеть Барселону в другой плоскости, почувствовать энергетику и узнать историю этого великолепного города, сети которого расставлены на всем нашем пятичасовом велопутешествии. Это полезно, интересно, познавательно и позволит вам познакомиться с Барселоной, избежав туристической толчеи.
Процесс производства и вкусы знаменитых испанских вин, потрясающая кухня и незабываемые пейзажи
Приглашаю вас совершить путешествие в винный регион Каталонии - Приорат, который наравне со знаменитой Риохой, носит высшую квалификацию D.O.Q. Это эксклюзивное производство вин, тираж которых насчитывает не более 300 бутылок и раскупается состоятельными покупателями из Европы на годы вперед.
Принять участие в гоночных сессиях на любимых трассах пилотов Формулы-1
Если вы любите машины, традиции автоспорта, скорость и чувство борьбы, то приглашаю провести незабываемый день, в течение которого мы посетим два картинг-центра мирового уровня, где так любят проводить свое время гонщики Формулы 1 и другие звезды спорта. Вся поездка пройдет в комфортном и спокойном режиме, будет насыщенной и увлекательной.
Захватывающие виды на город под аккомпанемент средиземноморской кухни
Приглашаю вас совершить увлекательную прогулку по самым интересным террасам, где находятся одни из лучших баров и ресторанов города. Вы посмотрите на Барселону с прекрасных видовых площадок, познакомитесь со средиземноморской кухней и узнаете интересные факты о культуре Каталонии.
Кулинарные традиции Каталонии в гастрономическом туре по городу
Мы уверены, что познать культуру других стран и народов невозможно без местной кухни. При этом традиционные блюда испанской кухни — тортилью, гаспачо, паэлью — в каждом регионе готовят по-разному. Мы расскажем вам об особенностях каталонской кухни, откроем историю ее самых популярных яств в самых подходящих для этого местах города и научим правильной, с точки зрения испанцев, последовательности трапезы.
Побывать в лучших барах города и попробовать местные деликатесы
Это приключение на один вечер превратит вас в истинного каталонца и научит отдыхать, как это делают местные! Вы попробуете испанские напитки и традиционные тапас в пяти необычных барах Барселоны, на пару часов перенесетесь в Андалусию и страну Басков, отведаете хамон, научитесь правильно наливать сидр и пить вино из сосуда «поррон». Все краски, нравы и особенности вечерней жизни каталонской столицы сложатся для вас в цельный образ, который поможет увидеть и понять настоящую Барселону.
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
На живописной горе Монсеррат расположился Бенедиктский монастырь, куда уже несколько столетий стремятся паломники любых религий, чтобы загадать желание у Чёрной Мадонны. Побудьте одним из них, вдохните глубже чистый горный воздух Каталонии, чтобы после открыть для себя вкус лучшего местного вина и все секреты производства этого напитка, отправившись в гости к винному дому Торрес.
Знакомство с местным виноделием, дегустация кавы и мастер-класс по производству каталонского вина
Хотите привести из Барселоны самый необычный сувенир? Предлагаю вам отправиться на старинную винодельню, где вам откроются главные секреты производства каталонской кавы. Вы узнаете всё самое интересное из истории испанского игристого вина, продегустируете несколько видов напитка, а после — своими руками приготовите и заберете с собой бутылочку настоящей кавы!
Узнать о любимых десертах каталонцев и заглянуть в секретные лавочки и кондитерские
Гуляя по узким улочкам Старого города, вы погрузитесь в «сладкую» историю Барселоны и отыщете старинные шоколадницы, чайные и лучшее мороженое в городе. Я покажу места, куда каталонцы ходят с 19 века, и раскрою традиции и легенды каждого заведения.
Знакомство с винными традициями испанцев и дегустация лучших вин в компании сомелье
Всего за пару часов вы не только откроете для себя прекрасную Барселону, но и совершите увлекательный экскурс в мир виноделия Испании. Я научу вас разбираться в богатом разнообразии испанских и каталонских вин, познакомлю с лучшими «представителями» модерна великолепного района Эшампле. Вы прогуляетесь по старинным вермутериям, оригинальным винным барам и малоизвестным винотекам, попробуете различные сорта вин и ощутите настоящий вкус Средиземноморья в бокале!