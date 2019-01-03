Благодарим Владимира за чудесную экскурсию. Нам все очень понравилось. Владимир - пунктуальный, вежливый и очень интересный человек. Время поездки до сыроварен было наполнено интересными рассказами об Испании. Не банальными фактами или нудными датами. Вся информация преподнесена очень живо, красочно. В общем настолько захватывающе, что даже моя 12-летняя дочь захотела переехать жить в Испанию) На сыроварнях мы познакомились с процессом производства и хранения сыров и, конечно, их продегустировали. Все сыры просто изумительные. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Еще раз спасибо!