2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Вело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часа

Дружеская обзорная экскурсия — научиться ориентироваться в городе и узнать о его современной жизни

Алена
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Алена – ваш гид
Весело, легко и увлекательно вы прокатитесь по самым восхитительным местам Барселоны, побродите по историческим улочкам и насытитесь атмосферой Средневековья.

С меня — проверенный маршрут, нескучные рассказы о столице обособленной Каталонии и море рекомендаций, как недорого и продуктивно провести время самостоятельно!
35 за человека
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Это групповая экскурсия
На велосипеде
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Саграда Фамилия
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У этой экскурсии2 отзыва
4
Вело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часа
Вело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часа

Что вас ожидает

Оптимальный формат знакомства с городом
Создавая совмещенный вело-пешеходный тур, я тщательно продумала все тонкости и особенности Барселоны, чтобы вы рассмотрели город с разных сторон и увидели как можно больше интересных достопримечательностей. Весь путь я буду сопровождать вас, рассказывая о настоящей Барселоне и ее современной жизни. Поговорим о стремлении Каталонии к независимости, политике, языке и отличиях каталонцев от испанцев. О влиянии диктатуры Франко и современной концепции тотальной толерантности. Вы узнаете, на каких пляжах можно отлично отдохнуть, где готовят лучшую паэлью, пьют ли сами местные жители сангрию, где купить хамон по незаоблачным ценам и чем интересна Барселона студентам из разных стран.

Первая часть — велосипедная
Путешествие начнется с самой высокой точки города, где расположен знаменитый собор Саграда Фамилия. Плавно спускаясь к морю, вы задержитесь на модном бульвар Пасео де Грасиа, где познакомитесь с бесподобным творением Гауди — Каса Батльо. Затем, от Триумфальной Арки проедете к волшебному парку Цитадели с необыкновенной антигородской атмосферой умиротворения. На набережной я покажу казино и известные гламурные места ночной Барселоны, а проехав через порт, вы осмотрите статую Колумба. И, наконец, направитесь в район Борн, где оставите велосипеды и продолжите путешествие пешком.

Вторая часть — пешеходная
После получасового перерыва, во время которого вы сможете отдохнуть и перекусить знаменитыми тапасами, отправимся дальше гулять пешком. Ведь именно так можно ощутить средневековый дух Готического квартала! Пройдя через старинный квартал, вы снова вернетесь в современность и окажетесь в эпицентре города, на самой оживленной улице Ла Рамбла. А далее — подниметесь до современной Площади Каталонии со множеством торговых центров и магазинов, где и закончится наше приключение.

Кому подходит экскурсия

Людям любых возрастов и физической подготовки — уровень сложности легкий, и во время велотура путешественники не испытывают никаких затруднений.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено, за исключением личных трат на закуски и напитки.

Вело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часа
Вело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часа
Вело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часа
Вело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часа
Вело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часа
Вело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часа
Вело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часа
Вело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часа

Экскурсия проводится в пятницу и субботу в 10:00 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Саграда Фамилия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алена
Алена
Я живу в Барселоне более десяти лет. Два года назад начала проводить велосипедные туры, так как заметила, что большинство людей предпочитают исследовать город, следуя за местным жителем, который покажет, как добраться до всех известных мест на велосипеде и расскажет интересные исторические факты Барселоны. Мои туры всегда позитивные и информативные, и в конце наших приключений гости знают все секреты города!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 ноября 2019
Формат экскурсии на велосипеде очень понравился. Знания гида очень поверхностные.
21 октября 2019
Отличная велосипедная экскурсия для 4-х человек. Маршрут построен очень хорошо. Посмотрели основные достопримечательности. Грамотное сочетались велосипедные и пешие отрезки, в результате мы совершенно не устали ( хотя в начале поездки были такие мысли).
Интересные рассказы, красивые виды города, полезные советы- все это было в нашей экскурсии. Алина стараться показать достопримечательности с наиболее выгодных ракурсов.
Ещё раз хочу поблагодарить Алину за прекрасно проведённое время!

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