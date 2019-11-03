2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Оптимальный формат знакомства с городом

Создавая совмещенный вело-пешеходный тур, я тщательно продумала все тонкости и особенности Барселоны, чтобы вы рассмотрели город с разных сторон и увидели как можно больше интересных достопримечательностей. Весь путь я буду сопровождать вас, рассказывая о настоящей Барселоне и ее современной жизни. Поговорим о стремлении Каталонии к независимости, политике, языке и отличиях каталонцев от испанцев. О влиянии диктатуры Франко и современной концепции тотальной толерантности. Вы узнаете, на каких пляжах можно отлично отдохнуть, где готовят лучшую паэлью, пьют ли сами местные жители сангрию, где купить хамон по незаоблачным ценам и чем интересна Барселона студентам из разных стран.

Первая часть — велосипедная

Путешествие начнется с самой высокой точки города, где расположен знаменитый собор Саграда Фамилия. Плавно спускаясь к морю, вы задержитесь на модном бульвар Пасео де Грасиа, где познакомитесь с бесподобным творением Гауди — Каса Батльо. Затем, от Триумфальной Арки проедете к волшебному парку Цитадели с необыкновенной антигородской атмосферой умиротворения. На набережной я покажу казино и известные гламурные места ночной Барселоны, а проехав через порт, вы осмотрите статую Колумба. И, наконец, направитесь в район Борн, где оставите велосипеды и продолжите путешествие пешком.

Вторая часть — пешеходная

После получасового перерыва, во время которого вы сможете отдохнуть и перекусить знаменитыми тапасами, отправимся дальше гулять пешком. Ведь именно так можно ощутить средневековый дух Готического квартала! Пройдя через старинный квартал, вы снова вернетесь в современность и окажетесь в эпицентре города, на самой оживленной улице Ла Рамбла. А далее — подниметесь до современной Площади Каталонии со множеством торговых центров и магазинов, где и закончится наше приключение.

Кому подходит экскурсия

Людям любых возрастов и физической подготовки — уровень сложности легкий, и во время велотура путешественники не испытывают никаких затруднений.