1 чел.
По популярности
Групповая
45 минут
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей28 мая 2024Проплыли по главной артерии города. Увидели достопримечательности с воды и прослушали рассказ о городе.
- ССветлана25 мая 2024Огромное спасибо за внимание к клиентам - мы опаздывали, но нам не только позвонили, нас и подождали! Капитан, к сожалению не представился. В целом поездка на катере была увлекательна и познавательна! Много интересной информации о судоходстве и акватории Калининграда.
- ВВасилий4 мая 2024Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍
- ИИрина3 декабря 2023Наш гид Лариса и хомлины сотворили маленькое волшебство: в день рождения нашей дочери Калининград открыл все свои достопримечательности благодаря маленьким сказочным существам. Было очень интересно, познавательно и комфортно. Спасибо, Лариса!
- ААнастасия25 августа 2023У нас был экскурсовод Маргарита, учла особенности нашей группы с детьми, заинтересовала их, все что хотели, нам рассказали. Вежливый водитель. Нам очень понравилось.
- ААлександра28 мая 2023Максим, замечательный экскурсовод. Прошли много достопримечательностей, плюс поиск хомлинов придал приятный вкус волшебство и милоты.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Самолет-амфибия Б12»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Самолет-амфибия Б12" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 668 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2024 год по теме «Самолет-амфибия Б12», 668 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август