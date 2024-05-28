Самолет-амфибия Б12 – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Самолет-амфибия Б12» в Калининграде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
⛴ На теплоходе
Групповая
45 минут
662 отзыва
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800 за человека
Знакомство с историей Калининграда на САПе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500 за человека
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Самолет-амфибия Б12»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
  2. Знакомство с историей Калининграда на САПе
  3. Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Самолет-амфибия Б12" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 668 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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