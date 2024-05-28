А Андрей Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг» Проплыли по главной артерии города. Увидели достопримечательности с воды и прослушали рассказ о городе.

С Светлана Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг» Огромное спасибо за внимание к клиентам - мы опаздывали, но нам не только позвонили, нас и подождали! Капитан, к сожалению не представился. В целом поездка на катере была увлекательна и познавательна! Много интересной информации о судоходстве и акватории Калининграда.

В Василий Знакомство с историей Калининграда на САПе Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍

И Ирина Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение Наш гид Лариса и хомлины сотворили маленькое волшебство: в день рождения нашей дочери Калининград открыл все свои достопримечательности благодаря маленьким сказочным существам. Было очень интересно, познавательно и комфортно. Спасибо, Лариса!

А Анастасия Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение У нас был экскурсовод Маргарита, учла особенности нашей группы с детьми, заинтересовала их, все что хотели, нам рассказали. Вежливый водитель. Нам очень понравилось.