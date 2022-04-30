Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»

Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето

Групповая
В группе до 20 человек вы отправитесь в Печорский район, чьи земли исстари славятся своим плодородием.

Познакомитесь с фермерами, которые с любовью ухаживают за своими хозяйствами и развивают сельское хозяйство на Псковщине.

Ягода-малина, джемы и настойки, обед на страусиной ферме и финно-угорские блюда — это будет вкусное и атмосферное путешествие!
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Фермерское хозяйство «Сельская усадьба» — именно здесь выращивают легендарную «псковскую малину» (около 40 сортов!). Голубика, ежевика, смородина — вы пройдете по плантациям и сможете полакомиться ягодой с куста. Если она еще не поспела, угоститесь домашними вареньем и джемами, а взрослым предложат ягодные настойки.

Экоферма «Изборский страус» — вы познакомитесь с ее обитателями, чёрными африканскими страусами. Это одна из самых крупных птиц на планете — вы узнаете, как живется страусам в нашей области, и сможете покормить их с рук. Встретите на ферме и других животных: например, овец Романовской породы. И конечно, сможете купить страусиное яйцо или в местном кафе заказать из него блюда.

Музей-усадьба народа Сето — в России проживает лишь около 200 представителей этого финно-угорского народа. Экспозиция музея расскажет о быте и традициях сето, особенностях их языка. Вы рассмотрите сетусские народные костюмы. А еще познакомитесь с национальной кухней, раскроете секреты сыроварения и испьете ароматного чаю.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Программа подходит для прибывающих утренней «Ласточкой» в 10:25 из Петербурга (отправление с ж/д вокзала в 10:30)
  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты, групповой обед на страусиной ферме, дегустации

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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