Что вас ожидает

Фермерское хозяйство «Сельская усадьба» — именно здесь выращивают легендарную «псковскую малину» (около 40 сортов!). Голубика, ежевика, смородина — вы пройдете по плантациям и сможете полакомиться ягодой с куста. Если она еще не поспела, угоститесь домашними вареньем и джемами, а взрослым предложат ягодные настойки.

Экоферма «Изборский страус» — вы познакомитесь с ее обитателями, чёрными африканскими страусами. Это одна из самых крупных птиц на планете — вы узнаете, как живется страусам в нашей области, и сможете покормить их с рук. Встретите на ферме и других животных: например, овец Романовской породы. И конечно, сможете купить страусиное яйцо или в местном кафе заказать из него блюда.

Музей-усадьба народа Сето — в России проживает лишь около 200 представителей этого финно-угорского народа. Экспозиция музея расскажет о быте и традициях сето, особенностях их языка. Вы рассмотрите сетусские народные костюмы. А еще познакомитесь с национальной кухней, раскроете секреты сыроварения и испьете ароматного чаю.

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