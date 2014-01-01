Под стенами Кремля веками велись войны и сражения. Именно здесь сотни лет кипела деловая, культурная и просветительская жизнь города. Мы посмотрим на Псков как глазами псковича, так и глазами захватчика города.
В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете ответы на следующие вопросы:
Почему Кремль называли Детинцем?
Что такое Довмонтов город?
Что такое Перси?
Как жил средневековый житель города?
Что такое Завеличье и Запсковье?
Также мы увидим захаб, древние Смердьи ворота, «Псковские Помпеи» и много других загадочных и древних мест Кремля.
Важная информация:
Дополнительно оплачивается лицензионный сбор за возможность проведения экскурсии в Псковском кремле.
Наш гид посоветует вам ресторан, кафе или столовую в Пскове на любой вкус и кошелек.
Экскурсия проводится для мини-групп от 1 до 5 человек по предварительному согласованию.
Что входит
Экскурсия в сопровождении гида
Что не входит
Лицензионный сбор за экскурсии в Псковском кремле:
200 руб. за группу до 5 человек включительно
500 руб. за группу до 10 человек включительно
Питание и сувениры
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель (Псков)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.