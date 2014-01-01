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Индивидуальная пешеходная экскурсия «Псков. Как все начиналось…»

Петербургский к.
Петербургский к. – Гид из Пскова
На авторской пешеходной экскурсии 🧭 мы посмотрим на Псков как глазами псковича, так и глазами захватчика города.

Во время нашей прогулки по Пскову мы узнаем ответы на вопросы: почему Кремль называли Детинцем? что такое Довмонтов город? как жил средневековый житель города? А также увидим много загадочных и древних мест Кремля.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная пешеходная экскурсия «Псков. Как все начиналось…»
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Псков. Как все начиналось…»

Что вы увидите

  • Псковский Кремль:
  • Рыбницкая башня
  • Довмонтов город
  • Троицкий собор
  • Смотровая площадка северной части Кремля
Псковский Кремль — сердце Пскова
Под стенами Кремля веками велись войны и сражения. Именно здесь сотни лет кипела деловая, культурная и просветительская жизнь города. Мы посмотрим на Псков как глазами псковича, так и глазами захватчика города.

В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете ответы на следующие вопросы:

  • Почему Кремль называли Детинцем?
  • Что такое Довмонтов город?
  • Что такое Перси?
  • Как жил средневековый житель города?
  • Что такое Завеличье и Запсковье?
  • Также мы увидим захаб, древние Смердьи ворота, «Псковские Помпеи» и много других загадочных и древних мест Кремля.

Важная информация:

  • Дополнительно оплачивается лицензионный сбор за возможность проведения экскурсии в Псковском кремле.
  • Наш гид посоветует вам ресторан, кафе или столовую в Пскове на любой вкус и кошелек.
  • Экскурсия проводится для мини-групп от 1 до 5 человек по предварительному согласованию.
Что входит
  • Экскурсия в сопровождении гида
Что не входит
  • Лицензионный сбор за экскурсии в Псковском кремле:
  • 200 руб. за группу до 5 человек включительно
  • 500 руб. за группу до 10 человек включительно
  • Питание и сувениры
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель (Псков)
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Псков. Как все начиналось…»
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Псков. Как все начиналось…»
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Псков. Как все начиналось…»
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Псков. Как все начиналось…»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Петербургский к.
Петербургский к.
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