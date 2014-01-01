Петербургский к. – Гид из Пскова

На авторской пешеходной экскурсии 🧭 мы посмотрим на Псков как глазами псковича, так и глазами захватчика города.



Во время нашей прогулки по Пскову мы узнаем ответы на вопросы: почему Кремль называли Детинцем? что такое Довмонтов город? как жил средневековый житель города? А также увидим много загадочных и древних мест Кремля.