Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Музейный комплекс «Линия Сталина», который откроет для вас военную историю края. Вы увидите ДОТы с противотанковыми и противопехотными укреплениями, траншеями и землянками. Почтите память павших в боях у воинского захоронения, а также изучите коллекцию раритетной военной техники времен ВОВ.
Прогулка по городу Остров 🏝️. Мы рассмотрим уникальные Цепные мосты 19 века через реку Великую, памятник Назаровой и белокаменную церковь ⛪ Николая Чудотворца — старейшее в Острове 🏝️ каменное здание. Обратим внимание на местную архитектуру, поговорим о знаковых жителях города и его истории: вы перенесетесь во времена натиска Ливонского ордена и фашистских захватчиков.
В Краеведческом музее вы познакомитесь с археологическими находками Островского района и природой края. Рассмотрите предметы быта 16 — начала 20 веков: от посуды и предметов интерьера до денег и украшений. Музей 🖼 оснащен мультимедийным оборудованием, которое не имеет аналогов в Псковской области.
Кому подойдет экскурсия ⛳
Всем, кто интересуется военной историей, и хочет открыть для себя одно из малоизученных направлений Псковской области.
Организационные детали
Как проходит экскурсия ⛳
На автобусе 🚌 в группе до 20 человек
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
С 26 апреля по 3 октября экскурсия ⛳ подойдет для прибывающих утренней «Ласточкой» в 10:25 из Петербурга
Дополнительные расходы
Входные билеты на «Линию Сталина» — 100 руб. /полный, 50 руб. /льготный (пенсионеры, студенты, дети)
Билет 🎫 в краеведческий музей: 150 руб. /полный, 70 руб. /льготный
Обед — 350 руб. (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 30 лет. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 8 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!