Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Из Пскова — в город-крепость Остров

Открыть историю южного форпоста Псковской вечевой республики и посетить комплекс «Линия Сталина»

Людмила
Людмила – Гид из Пскова
В часе езды от Пскова вы познакомитесь с городом, защищавшем страну со времен Ливонских походов до Великой Отечественной войны.

Осмотрите единственные в России цепные мосты 19 в.

и старинную церковь ⛪ Николая Чудотворца.

А в военно-историческом музее изучите фрагмент фортификационной системы, тянувшейся в конце 30-х гг.

от Карелии до Черного моря 🌊.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Пскова — в город-крепость Остров
Из Пскова — в город-крепость Остров

Что вас ожидает

История 📖 старинного форпоста
Маленький и храбрый город 🏙️ возник в южных землях Псковщины, на острове 🏝️ между реками Великая и Слобожиха. Первые упоминания о нем относятся еще к середине 14 века. Гуляя по улицам, вы послушаете истории 📖 о том, как множество раз город 🏙️ вставал на защиту государства. Поговорим о нападениях Ливонского ордена на Русь и, конечно, о противостоянии фашистским захватчикам.

Главные достопримечательности 🏛️ города
Один из самых известных символов Острова — подвесные цепные мосты середины 19 века. На встрече обсудим, в чем уникальность этих памятников строительной техники и архитектуры. А снимки на их фоне получатся особенно антуражными. Также вы полюбуетесь старейшим каменным сооружением города — церковью Николая Чудотворца. Увидите памятник Герою Советского Союза Клавдии Назаровой, знаменитой подпольщице. И посетите интересный краеведческий музей 🖼.

Линия Сталина
Кроме того, в программе военно-исторический музейный комплекс под открытым небом — фрагмент системы оборонительных сооружений на бывшей (до 39 г. ) границе СССР. Здесь вы осмотрите военную технику времен Великой Отечественной войны, узнаете, что такое ДОТы и как они выглядят, увидите заграждения с окопами, землянки и солдатские захоронения. Представите масштаб фортификационной линии, тянувшейся вдоль западной границы страны, и побываете на полях былых сражений.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на транспорте заказчика. При необходимости я могу организовать аренду машины — легковая 550 руб. /час, минивен на 7 мест — 650 руб. /час.
  • Время в пути от Пскова до Острова составит примерно 1 час
  • Отдельно оплачивается обед (опционально), посещение музейных объектов — 50-150 руб. /человека, в зависимости от категории билета, а также экскурсии 🧭 с сотрудниками музеев — по 800 руб. /человека
Из Пскова — в город-крепость Остров
Из Пскова — в город-крепость Остров
Из Пскова — в город-крепость Остров
Из Пскова — в город-крепость Остров
Из Пскова — в город-крепость Остров
Из Пскова — в город-крепость Остров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Здравствуйте! Меня зовут Людмила. В детстве, когда с родителями я жила в Средней Азии, мечтала побывать в землях когда-то существовавшей Новгородско-Псковской вечевой республики. Позже, став студенткой, я смогла назвать себя псковичкой. Люблю одноглавые купола псковских храмов и ту атмосферу, которая в Печерском монастыре рождается с переливами колокольного звона, а в имении Михайловское — с красотами природы и пушкинской поэзии. Есть у нас и маленькие по величине, но огромные по исторической значимости города: Порхов, Остров. Это средневековые крепости, защитники русской земли. На экскурсиях я буду рада поделиться с путешественниками своими знаниями и показать любимые места псковской земли.
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