Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Что вас ожидает

История 📖 старинного форпоста

Маленький и храбрый город 🏙️ возник в южных землях Псковщины, на острове 🏝️ между реками Великая и Слобожиха. Первые упоминания о нем относятся еще к середине 14 века. Гуляя по улицам, вы послушаете истории 📖 о том, как множество раз город 🏙️ вставал на защиту государства. Поговорим о нападениях Ливонского ордена на Русь и, конечно, о противостоянии фашистским захватчикам.

Главные достопримечательности 🏛️ города

Один из самых известных символов Острова — подвесные цепные мосты середины 19 века. На встрече обсудим, в чем уникальность этих памятников строительной техники и архитектуры. А снимки на их фоне получатся особенно антуражными. Также вы полюбуетесь старейшим каменным сооружением города — церковью Николая Чудотворца. Увидите памятник Герою Советского Союза Клавдии Назаровой, знаменитой подпольщице. И посетите интересный краеведческий музей 🖼.

Линия Сталина

Кроме того, в программе военно-исторический музейный комплекс под открытым небом — фрагмент системы оборонительных сооружений на бывшей (до 39 г. ) границе СССР. Здесь вы осмотрите военную технику времен Великой Отечественной войны, узнаете, что такое ДОТы и как они выглядят, увидите заграждения с окопами, землянки и солдатские захоронения. Представите масштаб фортификационной линии, тянувшейся вдоль западной границы страны, и побываете на полях былых сражений.

Организационные детали