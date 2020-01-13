2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское

Побывать в «краю великих вдохновений», заглянуть в русские усадьбы ХIХ века и узнать новое о Пушкине

Юлия
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Юлия – экскурсионное агентство
Вы навестите «поэтическую родину Пушкина» и узнаете, как жил, с кем дружил и о чем переживал самый известный писатель России.

В литературных музеях-усадьбах время будто остановилось и позволяет взглянуть на мир глазами русского дворянина.

Мы пройдемся по господским комнатам, прогуляемся по регулярному парку и насладимся живописными видами Псковской области.
900 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча — на улице Пароменской
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское
Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское

Что вас ожидает

«Скромная семьи моей обитель»
Нашей первой остановкой на пути из Пскова станет музей-заповедник «Михайловское» — родовое имение матери А. С. Пушкина. Здесь были написаны «деревенские» главы «Евгения Онегина», трагедия «Борис Годунов» и более ста стихотворений. Экскурсия по дому-музею расскажет о семье поэта, перипетиях его творческого пути и михайловской ссылке. Вы услышите забавные истории о его друзьях-лицеистах, увидите домик няни и дуб «у Лукоморья», а также прогуляетесь по знаменитой «Аллее Керн» и дойдете до околицы села, открывающей вид на озера Кучане и Маленец, Савкину Горку и реку Сороть.

«Милый предел»
Последнее пристанище поэт обрел на территории Святогорского Свято-Успенского монастыря, в родовой усыпальнице. Мы посетим могилу А. С. Пушкина и поговорим о времени, когда он приходил к монастырю на ярмарки и в библиотеку, был дружен с братией и настоятелем обители игуменом Ионой. Вспомним о деталях трагической дуэли, всенародной скорби и похоронах поэта. При желании вы сможете зайти в Успенский собор.

«Дом Лариных»
Далее мы отправимся в музей-усадьбу друзей Пушкина помещиков Осиповых-Вульф — имение «Тригорское». Среди экспонатов — копии рукописей романа «Евгений Онегин», письма А. С. Пушкина к П. А. Осиповой-Вульф, стихотворные послания, автопортреты и рисунки А. С. Пушкина, поскольку именно эта усадьба и ее обитатели вдохновили его на поэму. Вы узнаете историю дома и полюбуетесь убранством, а после отправитесь на прогулку по парку. Солнечные часы и «Скамья Онегина», «двух озер лазурные равнины» и «Аллея Татьяны» — вы увидите все главные достопримечательности.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Автобусная экскурсия начинается и заканчивается в Пскове
  • Для групп от 10 чел перед бронированием необходимо подтверждение гида
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что не входит в стоимость

  • В стоимость не включены входные билеты в музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское (350 руб. — взрослые, 300 руб. — пенсионеры, 100 руб. — школьники)
  • Дополнительно (по желанию) можно заказать комплексный обед на пушкиногорской турбазе — 400 рублей/чел.
Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское
Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское
Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское
Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское
Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское
Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское
Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское
Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское
Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское
Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское
Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура — на улице Пароменской.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, веселой прогулкой (насколько это позволяет музейная «методичка»;) Я работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии! До встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Добрый день! Вот и закончились почти новогодние праздники, и хочется еще и еще раз вспомнить поездку в замечательный Псков., особенно экскурсию в Пушкинские Горы. Очень эрудированный и в то же время трогательный экскурсовод. Рассказ о великом поэте бесподобен, очень ненавязчиво с тонким юмором и в тоже время все запомнили, и 10 часов пролетели на одном дыхании. Большое спасибо и организиторам экскурсии, и особенно экскурсоводу.​
24 декабря 2019
Очень хочу поблагодарить экскурсовода Юлию, которая провела для нас замечательную экскурсию по Тригорскому, Михайловскому и Святогорскому монастырю. И сами по себе места очень красивые и исторически значимые, но без такого профессионального и интеллигентного сопровождения я бы не смогла в полной мере получить впечатление от их посещения. Юля прекрасный рассказчик, и бесконечно много знает о Пушкине и об этих местах. Большое спасибо ей. И если мне придется еще раз побывать в Пскове, я бы, конечно, постаралась попасть именно на ее экскурсии.

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