2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Скромная семьи моей обитель»

Нашей первой остановкой на пути из Пскова станет музей-заповедник «Михайловское» — родовое имение матери А. С. Пушкина. Здесь были написаны «деревенские» главы «Евгения Онегина», трагедия «Борис Годунов» и более ста стихотворений. Экскурсия по дому-музею расскажет о семье поэта, перипетиях его творческого пути и михайловской ссылке. Вы услышите забавные истории о его друзьях-лицеистах, увидите домик няни и дуб «у Лукоморья», а также прогуляетесь по знаменитой «Аллее Керн» и дойдете до околицы села, открывающей вид на озера Кучане и Маленец, Савкину Горку и реку Сороть.

«Милый предел»

Последнее пристанище поэт обрел на территории Святогорского Свято-Успенского монастыря, в родовой усыпальнице. Мы посетим могилу А. С. Пушкина и поговорим о времени, когда он приходил к монастырю на ярмарки и в библиотеку, был дружен с братией и настоятелем обители игуменом Ионой. Вспомним о деталях трагической дуэли, всенародной скорби и похоронах поэта. При желании вы сможете зайти в Успенский собор.

«Дом Лариных»

Далее мы отправимся в музей-усадьбу друзей Пушкина помещиков Осиповых-Вульф — имение «Тригорское». Среди экспонатов — копии рукописей романа «Евгений Онегин», письма А. С. Пушкина к П. А. Осиповой-Вульф, стихотворные послания, автопортреты и рисунки А. С. Пушкина, поскольку именно эта усадьба и ее обитатели вдохновили его на поэму. Вы узнаете историю дома и полюбуетесь убранством, а после отправитесь на прогулку по парку. Солнечные часы и «Скамья Онегина», «двух озер лазурные равнины» и «Аллея Татьяны» — вы увидите все главные достопримечательности.