Псков считают одним их лучших городов для неспешных путешествий.



Каменная крепость, сохранившаяся в нем, самая крупная в Европе – внешнее кольцо укреплений протянулось на 9 км. Здесь можно увидеть немало храмов, построенных 200 и даже 900 лет назад. Это настоящие старожилы, которые помнят поворотные вехи истории Руси.



Древний город стоит в стороне от других городов «Золотого кольца» России, но это нисколько не уменьшает интерес к нему как отечественных, так и иностранных путешественников.