Ласточкой в Псков на Зимние каникулы

Псков считают одним их лучших городов для неспешных путешествий

5
3 отзыва
Псков считают одним их лучших городов для неспешных путешествий.

Каменная крепость, сохранившаяся в нем, самая крупная в Европе – внешнее кольцо укреплений протянулось на 9 км. Здесь можно увидеть немало храмов, построенных 200 и даже 900 лет назад. Это настоящие старожилы, которые помнят поворотные вехи истории Руси.

Древний город стоит в стороне от других городов «Золотого кольца» России, но это нисколько не уменьшает интерес к нему как отечественных, так и иностранных путешественников.
Ласточкой в Псков на Зимние каникулы
Ласточкой в Псков на Зимние каникулы
Ласточкой в Псков на Зимние каникулы
Ласточкой в Псков на Зимние каникулы
Ласточкой в Псков на Зимние каникулы
Ласточкой в Псков на Зимние каникулы
Ласточкой в Псков на Зимние каникулы
Ласточкой в Псков на Зимние каникулы
Ласточкой в Псков на Зимние каникулы
Ближайшие даты:
03
янв

Что вас ожидает 🤩

Изборск
Изборск
Восхитимся историей древнего Труворова городища и Изборской крепости
Псков
Псков
Мы прогуляемся по самым интересным местам города
Пушкиногорье
Пушкиногорье
Побываем в музее-заповеднике А.С.Пушкина «Михайловское»

Программа тура по дням

1 день
Встреча, экскурсия по Пскову

10:25 Прибытие в г. Псков поездом №809 Санкт-Петербург — Псков «Ласточка».

Встреча с гидом у локомотива в голове состава (табличка «Ласточкой в Псков»).

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах (при наличии свободных номеров. Гарантированное размещение в отеле с 14:00).

«Путешествие по Пскову» — пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни. Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник равноапостольной княгине Ольге.

Начало экскурсии от гостиницы «Золотая набережная» (ул. Советская набережная, 2).

Обед в кафе в центре города.

2 день
Памятные Пушкинские места

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А.С.Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято — Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

3 день
Изборск, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в г. Изборск.

Экскурсия в музее-заповеднике «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:15 Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду №812 Псков — Санкт-Петербург «Ласточка», отправлением в 19:32.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от категории размещения, руб.:
Гостиницы 2-х местный номер 1-но местный номер Доп.место для взрослого Ребенок (до 18 лет) на основное место Ребенок (до 18 лет) на доп.место
Оазис 3** 7 970 10 450 7 870 7 370 7 270
Балтхаус 2** 8 910 12 330 7 610 8 310 7 010
Old City 9 730 12 680 10 330 9 130 9 730
Чемодан 3** 9 260 12 210 7 760 8 660 7 160
Арль 9 030 12 920 7 930 8 430 7 330
Октябрьская 3** 10 090 10 800 7 690 9 490 7 090
Рижская 3** 9 500 9 980 8 100 8 900 7 500
Барселона 3** 11 120 13 880 8 640 10 520 8 040
Фаворит 11 030 15 860 8 530 10 430 7 930
Каркушин Дом 3** 10 440 13 970 7 740 9 840 7 140
Золотая набережная 3** 10 440 14 560 7 340 9 840 6 740
Двор Подзноева 3** 12 440 17 860 9 240 11 840 8 640
Двор Подзноева 3+** 12 850 19 440 9 300 12 250 8 700
Двор Подзноева 4** 14 030 20 800 9 480 13 430 8 880
Покровский 4** 13 380 19 740 9 380 12 780 8 780
Old Estate 4** 13 860 21 750 8 960 13 260 8 360

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (расчетный час 12:00)
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка (необязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
З
17 июня 2022
Поездка прошла замечательно, столько приятных впечатлений. Экскурсии проводила замечательный экскурсовод. Спасибо большое
Н
9 июня 2022
Оценка 5 из 5!! и этим все сказано.
Г
8 июня 2022
Отлично!!! Супер!!! Спасибо!!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

🧒Можно с детьмиИзборск🏡ВыездныеПсков🧳Экскурсионные туры3-дневные туры

Похожие туры в Пскове

Индивидуальная обзорная экскурсия «История и пространство древнего Пскова»
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
Индивидуальная обзорная экскурсия «История и пространство древнего Пскова»
Это путешествие понравится тем, кто любит гулять по городу, знакомиться с его достопримечательностями
3 500 за всё до 3 чел.
Псков - город великой истории
3 часа
Индивидуальная
до 17 чел.
Организатор экскурсии Русский
Русский
4.6
12 отзывов
Псков - город великой истории
На автомобиле с гидом вы побываете в сердце города, Псковском Кроме, увидите Довмонтов город
11 июля
12 июля
13 июля
14 июля
от 6 100 за всё до 2 чел.
ПСКОВские прогулки
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии О'Александръ
О'Александръ
5
1 отзыв
ПСКОВские прогулки
Приглашаю вас в путешествие по одному из старейших русских городов. Псков хранит
4 000 за всё до 5 чел.
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
5
40 отзывов
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
Прикоснуться к истории древнего Пскова и освоить профессию археолога на интерактивной экскурсии
1 июля
2 июля
4 июля
5 июля
2 475 за всё до 6 чел.
Псков: путешествие во времени
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
5
42 отзыва
Псков: путешествие во времени
Посетить один из древнейших русских городов и раскрыть его историю на обзорной экскурсии
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
2 200 за всё до 10 чел.
Псков - «Россия начинается здесь»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 25 чел.
Организатор экскурсии Любовь
Любовь
5
12 отзывов
Псков - «Россия начинается здесь»
Псков - один из старейших городов России и восточной Европы, на нашей экскурсии мы прогуляемся по центральной улице
от 2 900 за всё до 6 чел.
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
2 дня 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
Нет отзывов
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
Великий Новгород - один из древнейших городов Руси и ближайший сосед Пскова, города разделяет всего 220 километров. Но
1 июля
15 июля
от 14 200 за 1 человека
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
26 отзывов
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса
26 июня
28 июня
30 июня
8 июля
3 750 за всё до 5 чел.
Псков и Псковское Господарство
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
5
14 отзывов
Псков и Псковское Господарство
Знакомство с городом начнем на месте, где был древний торг. Затем Довмонтов город - подобного нет
2 100 за всё до 10 чел.
Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
5 отзывов
Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
Посетить главные достопримечательности Псковской области и раскрыть их богатую историю
6 июля
12 июля
2 авг
3 авг
6 500 за всё до 10 чел.
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Alexander
Alexander
4.9
17 отзывов
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность
Исторические и военные сюжеты псковской земли
27 июня
29 июня
2 июля
3 июля
4 500 за всё до 4 чел.
Псков древний и современный
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
5
139 отзывов
Псков древний и современный
Открыть многовековую историю города и его героев на авто-пешеходной экскурсии с посещением кремля
1 июля
2 июля
4 июля
5 июля
3 470 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пскове
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ