10:25 Прибытие в г. Псков поездом №809 Санкт-Петербург — Псков «Ласточка».
Встреча с гидом у локомотива в голове состава (табличка «Ласточкой в Псков»).
Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах (при наличии свободных номеров. Гарантированное размещение в отеле с 14:00).
«Путешествие по Пскову» — пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни. Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник равноапостольной княгине Ольге.
Начало экскурсии от гостиницы «Золотая набережная» (ул. Советская набережная, 2).
Обед в кафе в центре города.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А.С.Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято — Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в г. Изборск.
Экскурсия в музее-заповеднике «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
18:15 Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду №812 Псков — Санкт-Петербург «Ласточка», отправлением в 19:32.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 2 ночи.Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от категории размещения, руб.:
|Гостиницы
|2-х местный номер
|1-но местный номер
|Доп.место для взрослого
|Ребенок (до 18 лет) на основное место
|Ребенок (до 18 лет) на доп.место
|Оазис 3**
|7 970
|10 450
|7 870
|7 370
|7 270
|Балтхаус 2**
|8 910
|12 330
|7 610
|8 310
|7 010
|Old City
|9 730
|12 680
|10 330
|9 130
|9 730
|Чемодан 3**
|9 260
|12 210
|7 760
|8 660
|7 160
|Арль
|9 030
|12 920
|7 930
|8 430
|7 330
|Октябрьская 3**
|10 090
|10 800
|7 690
|9 490
|7 090
|Рижская 3**
|9 500
|9 980
|8 100
|8 900
|7 500
|Барселона 3**
|11 120
|13 880
|8 640
|10 520
|8 040
|Фаворит
|11 030
|15 860
|8 530
|10 430
|7 930
|Каркушин Дом 3**
|10 440
|13 970
|7 740
|9 840
|7 140
|Золотая набережная 3**
|10 440
|14 560
|7 340
|9 840
|6 740
|Двор Подзноева 3**
|12 440
|17 860
|9 240
|11 840
|8 640
|Двор Подзноева 3+**
|12 850
|19 440
|9 300
|12 250
|8 700
|Двор Подзноева 4**
|14 030
|20 800
|9 480
|13 430
|8 880
|Покровский 4**
|13 380
|19 740
|9 380
|12 780
|8 780
|Old Estate 4**
|13 860
|21 750
|8 960
|13 260
|8 360
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».