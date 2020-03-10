10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если человек и земля, на которой он живёт и трудится, созвучны друг другу, значит, эта гармония предназначена одухотворять собой мир, наполнять его радостью и новыми открытиями.

Об этом мы думали, когда расстались с нашим экскурсоводом Данилом, несколько часов водившим нас по изборским холмам. Рассказ об истории древней земли, природе и людях, ушедших и ныне живущих, был неспешен, вдумчив, глубок и необыкновенно интересен. Мы побывали в Мальской долине. Благодаря Данилу, узнали историю Мальского монастыря. Древняя изборская земля поведала нам свою историю, а душистые травы, тёплые тропинки и молчаливое озеро благосклонно прислушивались к рассказам о себе: "Здесь вся земля в ключах".

Спасибо нашему спутнику, замечательному экскурсоводу Данилу, за открытие земли, куда теперь не оставляет желание вернуться.

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