10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине

Духовное сокровище и природные красоты Псковской земли

Данил
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Данил – ваш гид
Мальской монастырь – лесная обитель, будто сошедшая с картин Васнецова, находится между Изборском и Печорами.

Красивейшее место с многовековой историей, его легко пропустить – прячется в стороне от дороги.

Мы приглашаем заглянуть в Мальскую долину – край, составляющий душу Псковской земли.
1950 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча центр Изборска
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине

Что вас ожидает

  • С Печорского шоссе мы свернем к старинной деревне Малы, где издавна двор ко двору живут русские и сето – финно-угорский народ, сохранивший собственный язык и традиции. Здесь мы узнаем о жизни праведника Матфея Мальского, пролежавшего 45 лет без движения, увидим нарядную часовню Флора и Лавра, за которой ухаживают местные жители так же, как делали их предки.
  • На краю деревни отыщем загадочный каменный крест и языческий жертвенный камень, попробуем из источника воду, которую жители деревни считают целебной.
  • Окинем взглядом заповедные дали Мальской долины, и спустимся вниз – туда, где синеют купола храмов Мальского монастыря. По пути я расскажу, как в 15 веке здесь на смену язычеству пришло христианство – не с помощью “огня и меча”, а во многом благодаря примеру праведной жизни монаха Онуфрия, в честь которого позже назвали обитель.
  • Мы обойдем нарядный Спасо-Рожденственский храм и узнаем о Мальском воскресении – празднике, каждое лето собирающим сотни человек, считающих Мальскую долину своим домом.
  • Прикоснемся к 500-летним каменным стенам Трапезной церкви и оценим великолепие монастырской звонницы, ставшей символом Печорского края.

Организационные детали

Мальской монастырь находится в 4 км. от Изборска, где вы встречаетесь с гидом. От Пскова до Изборска – полчаса на автобусе или такси. В Мальскую долину можно ехать на вашей машине или машине гида. Доставка на машине гида из Печор и обратно – 300 р.

Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура центр Изборска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данил
Данил
Привет! Мне 35 лет, девять из которых я писал для столичных travel-журналов. Четыре года назад с женой и сыном мы переехали на хутор под Изборск. И здесь впервые ощутили себя дома. Я делаю веб-журнал и провожу экскурсии-погружения, цель которых - помочь вжиться в красоту и невероятную историю этих мест. До Изборска - полчаса от Пскова, ночь от Москвы и 4 часа от Петербурга. Я расскажу, как удобнее ехать, где остановиться и что еще посмотреть. Приезжайте, у нас здорово!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Очень рекомендуем Данила как Гида .
В дружеской манере( не заученной менторской) он откроет Вам всю глубину и неповторимость этих мест. В канву исторических дат и событий Данила мастерски вплетает местные легенды и поверья, которые словно оживают , отражаясь в памятниках старины..Экскурсии Данила живые и динамичные, очень располагают к отдыху и отключению от городской суеты и будней.
Нашей семье из 5ти человек( младшей было 7лет) ОЧЕНЬ понравилось. Спасибо!!!
7 ноября 2019
Экскурсия прошла замечательно не смотря на дождливо-снежную погоду. Данил воремя приехал, отвез на своей машине в д.Малы. Прекрасные виды, интересная история. Все хорошо. Экскурсия небольшая, что нам и нужно было в тот день. В седующий приезд с уловольствием бы посетила бы другие экскурсии этого гида. Спасибо.
Святослав
6 июля 2019
Если человек и земля, на которой он живёт и трудится, созвучны друг другу, значит, эта гармония предназначена одухотворять собой мир, наполнять его радостью и новыми открытиями.
Об этом мы думали, когда расстались с нашим экскурсоводом Данилом, несколько часов водившим нас по изборским холмам. Рассказ об истории древней земли, природе и людях, ушедших и ныне живущих, был неспешен, вдумчив, глубок и необыкновенно интересен. Мы побывали в Мальской долине. Благодаря Данилу, узнали историю Мальского монастыря. Древняя изборская земля поведала нам свою историю, а душистые травы, тёплые тропинки и молчаливое озеро благосклонно прислушивались к рассказам о себе: "Здесь вся земля в ключах".
Спасибо нашему спутнику, замечательному экскурсоводу Данилу, за открытие земли, куда теперь не оставляет желание вернуться.
.
29 июня 2019
Нам все понравилось. Приятный грамотный гид (Данил - спасибо!). Чудесное благодатное место. Повезло с погодой, может, в дождливый холодный день там не так впечатлительно. Жаль, что не попали внутрь храма(в будни закрыт),но напитались окружающей природой. Возможно,для более погруженных в тему и глубоко интересующихся экскурсантов покажется маловато, но нам для первого знакомства с обьектом экскурсии было вполне достаточно. Небольшое путешествие в Мальскую долину стало удачным дополнением насыщенного дня, проведенного в Печорах.
10 июля 2018
Огромная благодарность Данилу за такое деликатное и информативное погружение в атмосферу Мальской долины.
22 июня 2018
Очень интересная экскурсия. Данил ответил на все интересующие вопросы. Историю края знает на отлично! Спасибо большое!
28 марта 2018
Если оценить одним словом экскурсию, то это ВОСТОРГ!!! Приехали с семьей из Санкт-Петербурга. Очень довольны, что познакомились с Данилом. Получили яркие впечатления, много интересной информации.
Данил, спасибо огромное за чудесное и познавательное путешествие по Мальской долине.
8 января 2018
Данил, большое спасибо за отличную экскурсию!
1 марта 2017
Спасибо большое Данилу за очень интересную экскурсию. Хочу отметить высокий профессионализм и внутреннюю интеллигентность Данилы. Уверена, что он расскажет еще много интересного на других экскурсиях, которые я надеюсь посетить.
23 февраля 2017
Морозная, солнечная погода, живописные места и приятный собеседник - стали залогом замечательной экскурсии. Данил, огромное спасибо за интересную и содержательную прогулку)))

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