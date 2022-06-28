Запсковье — живописный старинный район на берегу реки. Здесь я живу 15 лет, рассматривая дома и храмы, прислушиваясь к вздохам Гремячей башни. Приглашаю вместе пройти по тихим уютным улицам, полюбоваться удивительной архитектурой и поговорить о жизни города в разные эпохи.

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Что вас ожидает

Чарующий Псков

Вы погуляете по Финскому парку и раскроете, почему раньше он назывался «Островок». Пройдете по живописной Американской набережной и увидите величественную Гремячую башню. Кроме того, расшифруете названия и особенности старинных церквей: Ильи Мокрого, Петра и Павла с Буя, Козьмы и Дамиана с Примостья. А на храме Богоявления с Запсковья найдете знаменитый псковский автограф.

Занимательные истории

Я расскажу о жизни Пскова прошлых столетий: какие профессии были самыми популярными, как и чем наживали состояние люди, как местное духовенство прозвало Петра I и за кого принимали чарочку кузнецы. Поделюсь легендами Гремяцкого уголка и приоткрою секреты купеческих палат и «домика с башенкой». В завершение покажу одно из самых фотогеничных мест города — слияние рек Пскова и Великая.

Организационные детали

Маршрут не предполагает посещение Кремля.